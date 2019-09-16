Энергетика
Газета.RuЦены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов. Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 9,96%, до $66,22 за баррель.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 08:46, Вашингтон
Экономика
Минфин назвал срок запуска новой системы пенсионных накоплений
Минфин России рассчитывает, что новая система накопительных пенсий вступит в силу с января 2021 года, сообщает ТАСС.
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Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости 07:49
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Российские цены на iPhone 11 стали самыми высокими во всем мире, сообщил портал PhoneArena, сравнивший стоимость новинок Apple в разных странах.
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На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
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В Санкт-Петербурге суд отменил приговор Михаилу Цакунову
По версии следствия, Цакунов выбил зуб полицейскому Александру Сухарукову.
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В Москве женщина сбросила двух маленьких детей с моста на проспекте Защитников и попыталась покончить с собой, но ее остановили прохожие.
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Австрия отказалась заводить дело об офшорах «Тройки Диалог»
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Саминвестор 01:28
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Скончался народный артист России дирижер Валерий Успенский
Утром во вторник, 17 сентября, в возрасте 80 лет ушел из жизни народный артист России и заслуженный деятель искусств дирижер Валерий Успенский, сообщает «78.ru».
Петербургский дневник 06:29
Шоу-бизнес
Навка рассказала, когда муж Заворотнюк вернется на лед
Накануне Навка в соцсети объявила, что постановку "Руслан и Людмила" желающие смогут увидеть в Санкт-Петербурге с 31 октября по 4 ноября.
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Бизнесмен Олег Дерипаска (30-е место в списке российских миллиардеров Forbes, состояние оценивается в $3,6 млрд) подал в Арбитражный суд Краснодарского края иск к издателям The Times, The Telegraph и The Nation, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Ведомости 07:12
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В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Политика
Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством, и назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей.
Интерфакс 08:18
Футбол
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли на свободу
В колонии Мамаеву оставалось провести два с половиной месяца, братьям Кокориным — три с половиной месяца.
РБК 02:26
Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс вчера в 03:21
Политика
Новейший самолет МС-21 совершил первый международный перелет
Новейший российский самолет МС-21 успешно совершил первый международный перелет.
Свободная Пресса вчера в 10:00
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На Украине неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Гонтаревой
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Ранее в Роскосмосе РИА Новости заявили, что рассматривают вопрос возвращения пистолета в носимый аварийный запас (НАЗ) космонавтов.
РИА Новости 07:04
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Главе Sputnik Молдавия предъявили обвинение в мошенничестве
Главе Sputnik Молдавия Владимиру Новосадюку предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег через структуры Илана Шора, сообщил сам журналист РИА Новости.
РИА Новости 07:29
Шоу-бизнес
Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы
Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.
Суть событий вчера в 10:44
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
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The Offspring даст виртуальный концерт в World of Tanks
Точное количество зрителей на концерте неизвестно, но, по данным различных СМИ, на площадке собрались десятки тысяч человек.
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Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк
В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
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Apple запустила игровой сервис Apple Arcade
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Футбол
300 болельщиков поддержат «Зенит» на матче с «Лионом»
«Зенит» на матче поддержат не более 300 болельщиков. Ломбертс поддержит «Зенит» с трибуны стадиона, — сообщили в клубе.
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Кашчелан назвал тренера «Тамбова» Григоряна слабаком
В РПЛ Кашчелан выходил также вместе с "Тосно" и "Тамбовом", однако перед текущим сезоном был забракован главным тренером клуба Александром Григоряном, после чего и перебрался в "Балтику".
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