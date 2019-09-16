Энергетика
Expert.ruЦены на нефть взлетели на 19% после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии
Сообщения об атаке дронов на крупнейшие месторождения нефти в Саудовской Аравии, королевство значительно снизило добычу сырья. Как результат мировые цены на нефть подскочили в среднем на 12% – 13%. Сорт Brent при открытии торгов подорожал сразу на 19,1% с $67,8 за баррель до $71,62 за баррель.
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Рост цен на нефть превысил 15% на фоне атаки дронов в Саудовской Аравии
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Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть после сокращения добычи Саудовской Аравией
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