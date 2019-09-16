Энергетика
ИзвестияРост цен на нефть предсказали после атаки дронов в Саудовской Аравии
Вынужденное снижение добычи нефти Саудовской Аравией после атаки дронов на НПЗ в четыре раза превышает размер сокращения производства участниками соглашения ОПЕК+.
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с чего всё началось
В понедельник стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent уже поднималась на 19 процентов, до 71,95 доллара за баррель, цена на октябрьский фьючерс на нефть марки WTI вырастала на 15 процентов, до 63,34 доллара, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.Lenta.ru01:56
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Шоу-бизнес
У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
Пневмония стала осложнением из-за аппарата искусственной вентиляции легких.
Lenta.ru 03:10
Армия и оружие
Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе
Европейские компании Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) и Leonardo разрабатывают крылатую ракету класса «воздух-поверхность» Select Precision Effects At Range Electronic Warfare (SPEAR-EW).
News.ru 14 сентября в 19:01
Политика
В ЛНР обострилась борьба за власть
«Корнет был не удовлетворен тем, что власть на оккупированной части Луганской области в результате перешла не к нему, а к бывшему главе МГБ ЛНР Пасечнику», — говорится в материале.
Lenta.ru 06:58
Единоборства
Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба
В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
Нева Спорт вчера в 01:12
Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.
Газета.Ru 03:52
Политика
Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет
Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.
ТАСС 07:00
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Общество
С 1 октября в России изменятся правила ухода в отпуск
Все в общем просто, отмечает Рамблер. C 1 октября заявление будет иметь юридическую силу, если будет отправлено по электронной почте.
Радио Комсомольская правда 01:58
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Анкаре
РИА Новости 07:54
Энергетика
Новак оценил атаку на объекты Saudi Aramco
Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что дефицит, который может возникнуть на рынке нефти из-за атак на НПЗ в Саудовской Аравии, может быть покрыт из мировых коммерческих запасов, предает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:21
Политика
Зеленский назвал основные задачи на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".
РИА Новости 07:43
Общество
Сердюков и Васильева завели троих детей, пишут СМИ
Газета.Ru 06:03
Происшествия
Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:26
Армия и оружие
Раскрыт «сумасшедший план НАТО» в отношении советских подлодок
Не решаясь наносить ядерный удар по советским базам, стратеги НАТО придумывали альтернативные планы, некоторые из них были комичными или совсем уж сумасшедшими.
Пятый канал вчера в 22:27
Единоборства
Макгрегор проведет следующий бой в декабре
Российская газета 04:42
Политика
Мэрия не признала подлинность данных Навального о цифровом голосовании
У департамента есть список личных кабинетов участников цифрового голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме, в ТИКах и у председателей УИК (у последних, уточнил Костырко, есть только списки избирателей, голосующих на данном участке).
РБК 07:17
Происшествия
В Москве подростки жестоко избили девушку «на камеру»
В Москве толпа подростков жестко избила девушку, сняла сцену на видео и выложила в интернет.
Российская газета 05:10
Баскетбол
Сборная Испании по баскетболу стала чемпионом мира
На чемпионате мира в Пекине состоялся финальный матч между сборными Испании и Аргентины.
NewInform вчера в 17:18
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Кино
Умер актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Брайан Терк
Американский актер, известный по роли в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Терк умер на 50-м году жизни после длительной болезни, сообщил таблоид The Sun.
РИА Новости 05:46
Энергетика
«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru 14 сентября в 03:15
Кино
Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России
Национальная служба новостей 05:33
Политика
Новый глава МИД Украины исключил особый статус для Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, возглавивший ведомство в августе этого года, заявил, что Киев не будет вносить никакие изменения в Конституцию об особом статусе Донбасса.
РБК 14 сентября в 13:07
Экономика
Еще два рейтинговых агентства получили аккредитацию Банка России
Два рейтинговых агентства - Национальное рейтинговое агентство (НРА) и Национальные кредитные рейтинги (НКР) - получили аккредитацию Банка России.
Российская газета 07:24