с чего всё началось

Вынужденное снижение добычи нефти Саудовской Аравией после атаки дронов на НПЗ в четыре раза превышает размер сокращения производства участниками соглашения ОПЕК+.

Рост цен на нефть предсказали после атаки дронов в Саудовской Аравии

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