Энергетика
Газета.RuЦены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов. Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 9,96%, до $66,22 за баррель.
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с чего всё началось
В понедельник стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent уже поднималась на 19 процентов, до 71,95 доллара за баррель, цена на октябрьский фьючерс на нефть марки WTI вырастала на 15 процентов, до 63,34 доллара, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.Lenta.ru01:56
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