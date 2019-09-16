Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов. Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 9,96%, до $66,22 за баррель.
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Мировые цены на нефть значительно выросли

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Нефть подорожала на 19% после атаки на предприятия Saudi Aramco

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Мировые цены на нефть резко подскочили

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В Москве ожидается так называемая «барическая пила» - резкие колебания атмосферного давления.
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Рубль резко подорожал на фоне роста цен на нефть

Рубль резко подорожал к доллару и евро на фоне значительного роста цен на нефть, вызванного атакой дронов на НПЗ в Саудовской Аравии.
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Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом

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По сообщениям штаба оккупационных сил, потери ВСУ на Донбассе за тринадцатое сентября составили один погибший и восемь раненых военнослужащих.
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Как работают Яндекс.Новости?
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