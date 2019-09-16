Энергетика

ИзвестияИзвестияРост цен на нефть предсказали после атаки дронов в Саудовской Аравии

В воскресенье, 15 сентября, на открытии торгов на саудовской бирже индекс снизился на 2,3%. Мировые биржи не смогли отреагировать на произошедшее из-за нерабочего дня. Опрошенные «Известиями» аналитики полагают, что стоимость нефти марки Brent может прибавить до $5 за баррель.
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Мировые цены на нефть значительно выросли

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