В воскресенье, 15 сентября, на открытии торгов на саудовской бирже индекс снизился на 2,3%. Мировые биржи не смогли отреагировать на произошедшее из-за нерабочего дня. Опрошенные «Известиями» аналитики полагают, что стоимость нефти марки Brent может прибавить до $5 за баррель.

Рост цен на нефть предсказали после атаки дронов в Саудовской Аравии

Происшествия Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.

Политика Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.

Политика В ЛНР обострилась борьба за власть «Корнет был не удовлетворен тем, что власть на оккупированной части Луганской области в результате перешла не к нему, а к бывшему главе МГБ ЛНР Пасечнику», — говорится в материале.

Шоу-бизнес У Заворотнюк начались тяжелые осложнения Пневмония стала осложнением из-за аппарата искусственной вентиляции легких.

Политика Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.

Происшествия Двух человек ранили в ходе стрельбы у станции метро в Москве Двое мужчин госпитализированы с ранениями различной степени тяжести после стрельбы в районе станции метро «Тимирязевская».

Авто АвтоВАЗ представил новую спецверсию трех моделей Lada «АвтоВАЗ» представил новую лимитированную серию LADA #CLUB для семейств Granta, XRay и Largus.

Политика Захарова оценила слова посла США о бомбардировках Югославии Представитель МИД России Мария Захарова призвала власти США извиниться перед бывшей Югославией, которую страны НАТО бомбили в 1999 году.

Армия и оружие Рухани обвинил США во вмешательстве в дела Йемена Президент Ирана Хасан Рухани обвинил Соединенные Штаты во вмешательстве во внутренние дела Йемена, об этом 16 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Политика Офис Зеленского видит в контактах с Путиным надежду на мир в Донбассе Контакты президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского дают надежду на прекращение конфликта в Донбассе.

Политика Зеленский назвал основные задачи на посту президента Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".

Политика В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что Россию и Белоруссию ждет объединение экономик.

Гаджеты Роскачество опубликовало новый рейтинг смартфонов Роскачество совместно с ICRT протестировало смартфоны и составило рейтинг телефонов на сентябрь 2019 года.

Энергетика Новак исключил нехватку нефти после атаки дронов на Saudi Aramco Один из трех крупнейших производителей и крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия после субботней атаки заявила, что более чем вдвое сократило свое производство — на 5,7 миллиона баррелей в сутки.

Шоу-бизнес Новый выпуск «Пусть говорят» будет посвящен Анастасии Заворотнюк Новый эпизод популярной телевизионной передачи «Пусть говорят», который выйдет в эфир в понедельник, 16-го сентября, вечером, будет посвящен российской актрисе театра и кино, телеведущей и заслуженной артистке РФ Анастасии Заворотнюк.

Происшествия На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина.

Технологии Сайт Росстата подвергся DDoS-атаке Сайт Росстата в понедельник подвергся DDoS-атаке, сообщила пресс-служба ведомства.

Политика В Бурятии росгвардеец призвал коллег не задерживать мирных митингующих Сотрудник Росгвардии из Бурятии записал видеообращение, в котором призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников мирных митингов.

Волейбол Российские волейболистки проиграли Китаю на Кубке мира Волейболистки из России потерпели первое поражение на Кубке мира, проходящем в Японии. Со счетом 0:3 спортсменки из РФ уступили Китаю.

Экономика Рекламные доходы телеканалов упали в первом полугодии на 9% Рекламные доходы «Газпром-Медиа», ключевыми активами которого являются эфирные и кабельные телеканалы, за первые шесть месяцев года, наоборот, снизились на 6%, до 33,2 млрд руб.