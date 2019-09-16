Энергетика
ИзвестияРост цен на нефть предсказали после атаки дронов в Саудовской Аравии
В воскресенье, 15 сентября, на открытии торгов на саудовской бирже индекс снизился на 2,3%. Мировые биржи не смогли отреагировать на произошедшее из-за нерабочего дня. Опрошенные «Известиями» аналитики полагают, что стоимость нефти марки Brent может прибавить до $5 за баррель.
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Нефть подорожала на 19% после сокращения добычи Саудовской Аравией
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Общество
Демна Гвасалия уходит из Vetements
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Контакты президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского дают надежду на прекращение конфликта в Донбассе.
REGNUM 05:55
Политика
Зеленский назвал основные задачи на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".
РИА Новости 07:43
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В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что Россию и Белоруссию ждет объединение экономик.
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Роскачество опубликовало новый рейтинг смартфонов
Роскачество совместно с ICRT протестировало смартфоны и составило рейтинг телефонов на сентябрь 2019 года.
МонаВиста 14 сентября в 08:15
Энергетика
Новак исключил нехватку нефти после атаки дронов на Saudi Aramco
Один из трех крупнейших производителей и крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия после субботней атаки заявила, что более чем вдвое сократило свое производство — на 5,7 миллиона баррелей в сутки.
Телеканал 360° 05:24
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Новый эпизод популярной телевизионной передачи «Пусть говорят», который выйдет в эфир в понедельник, 16-го сентября, вечером, будет посвящен российской актрисе театра и кино, телеведущей и заслуженной артистке РФ Анастасии Заворотнюк.
Журналистская правда 06:35
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Путин прибыл в Анкару на саммит по Сирии
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На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина.
РИА Новости вчера в 22:46
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Сайт Росстата подвергся DDoS-атаке
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В Бурятии росгвардеец призвал коллег не задерживать мирных митингующих
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«Краснодар» на своем поле обыграл «Крылья Советов»
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Экономика
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Экономика
Forbes назвал десятку крупнейших частных компаний России
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