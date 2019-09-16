Энергетика
Газета.RuЦены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов. Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 9,96%, до $66,22 за баррель.
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с чего всё началось
В понедельник стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent уже поднималась на 19 процентов, до 71,95 доллара за баррель, цена на октябрьский фьючерс на нефть марки WTI вырастала на 15 процентов, до 63,34 доллара, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.Lenta.ru01:56
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Политика
Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на объекты в Саудовской Аравии
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Производители попросили поднять минимальную цену водки до 233 рублей
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предлагает повысить минимальную розничную цену водки в следующем году.
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Выжженная донбасская земля отправляет карателей на тот свет
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Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.
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Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила изданию «Наша Нива», что страна не готова к созданию конфедерации с Россией.
Коммерсантъ 11:55
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«Ак Барс» дома обыграл «Северсталь»
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Минприроды Пермского края выясняет обстоятельства убийства четырех охотничьих собак: хозяин животных заявил, что на его глазах животных застрелил бывший замминистра промышленности региона в присутствии районного охотинспектора, сообщили РИА Новости в региональном ведомстве.
РИА Новости 14:43
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Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
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Сын Киркорова зачислен в академию ЦСКА
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В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
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Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Экономика
В правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство РФ утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.
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Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
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Отец Жанны Фриске дал совет семье Анастасии Заворотнюк
Владимир Борисович дал Заворотнюк и ее родным ценный совет – привезти в больницу к актрисе маленькую дочь Анастасии Милу.
Bimru.ru 06:50
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Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире
Российские цены на iPhone 11 оказались одними из самых высоких в мире, выяснил портал PhoneArena, который сравнивал стоимость представленных новинок от Apple в разных странах.
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Синоптики сообщили о третьей волне бабьего лета в Москве
На следующей неделе Москву ожидает третья волна бабьего лета, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК 05:30
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Ягудин признался, что летом у дома Заворотнюк дежурила «скорая»
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Энергетика
Saudi Aramco может отложить IPO из-за атаки дронов
Власти Саудовской Аравии обсуждают возможный перенос сроков первичного публичного размещения (IPO) компании Saudi Aramco из-за произошедшей 14 сентября атаки беспилотников на объекты нефтяной отрасли страны, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Rambler News Service 09:48
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По словам главы офиса Андрея Богдана, в партии есть и сумасшедшие, и психически больные люди.
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Дмитрий Хохлов: «Игбун старался, ему немного не хватило, чтобы забить»
Были моменты, но ему немного не хватило, чтобы забить, — сказал Хохлов после матча в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».
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Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.
РИА Новости 08:00
Политика
Зеленский собирается вернуть Крым и завершить войну
На переговорах с президентом Словакии Зузаной Чапутовой в Киеве президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих целях на посту главы государства.
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Смартфон Xiaomi Mi 9 Lite официально представили в Европе
Батарея в смартфоне на 4030 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. В Европе Xiaomi Mi 9 Lite появится 20 сентября по цене 319 евро за версию 4/64 ГБ и 349 евро за 6/128 ГБ.
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Политика
Украина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ
Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.
Газета.Ru 15:37
Общество
Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Политика
Захарова оценила перспективы вхождения Донбасса в состав России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы Донецкой народной республики о желании войти в состав России, заявив, что Москва остается привержена минским соглашениям.
Наша версия 08:01
Общество
Названы регионы России с самыми высокими тарифами на ЖКУ
Список самых дорогих для жизни субъектов возглавил Камчатский край. Здесь платить за ЖКУ приходится почти десять тысяч рублей в месяц.
Российская газета 03:35