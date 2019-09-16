Энергетика
Газета.RuЦены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов. Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 9,96%, до $66,22 за баррель.
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Мировые цены на нефть резко выросли на фоне нападения на объекты Саудовской Аравии
ФАН15 сентября в 19:45
Нефть подорожала на 19% после сокращения добычи Саудовской Аравией
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 22:10, Вашингтон
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Израильский премьер-министр, глава партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху сообщил, что необходимо дождаться официальных итогов выборов в кнессет, однако уже можно сказать, что государство переживает исторический момент.
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Румынский телеведущий сравнил Серену Уильямс с обезьяной
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В России стартовали стратегические военные учения «Центр-2019»
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На российских пограничников напали в Японском море
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RT на русском вчера в 12:12
Армия и оружие
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Минобороны Саудовской Аравии объявило, что в среду представит доказательства причастности Ирана к нападению на нефтяные объекты на востоке королевства.
РИА Новости 19:20
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«Боруссия» и «Барселона» сыграли вничью, Ройс не реализовал пенальти
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов немецкая "Боруссия" на поле домашнего стадиона "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде сыграла вничью испанской "Барселоной".
Вести.Ru 17:50
Общество
Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада
Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.
РБК 12:05
Политика
На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия 17:19
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Ранее, 14 сентября, Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви.
Известия 15 сентября в 06:06
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США смоделировали последствия ядерной войны между РФ и НАТО
Ученые из расположенного в США Принстонского университета создали модель последствий от возможного ядерного противостояния между НАТО и Россией.
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ФАН 10:11
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Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Nex 3 5G, который первым в мире получил «дисплей-водопад», то есть, экран с сильно загнутыми боковыми рамками.
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С начала 2019-го дилеры корейской марки передали в руки клиентов почти 100 000 экземпляров Hyundai ix35.
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Владимир Соловьев назвал свадьбу Собчак и Богомолова «шоу фриков»
В программе "Полный контакт" Владимир Соловьев подчеркнул, что от эпатажной Собчак стоило ожидать такого развития событий, а ее свадьбу с избранником он назвал "шоу фриков".
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Российская фигуристка Татьяна Навка назвала враньем сообщения о том, что ее коллега Петр Чернышев отказался от участия в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
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Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела 44-летней женщины в квартире в городе Янаул.
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Путин поручил главам регионов посетить пострадавшие от паводков районы
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по вопросу ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке поручил главам регионов лично посетить пострадавшие районы, оказать помощь быстро и эффективно.
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Чорлука: «Локо» слабее соперников по ЛЧ, но покажет, что может играть со всеми
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Водные биологические ресурсы были выпущены в естественную среду обитания. Предотвращенный ущерб составил более трех миллионов рублей.
ТИА Острова 22:00
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В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
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