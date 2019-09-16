Энергетика
Газета.RuЦены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов. Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 9,96%, до $66,22 за баррель.
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Мировые цены на нефть резко выросли на фоне нападения на объекты Саудовской Аравии
ФАН15 сентября в 19:45
Нефть подорожала на 19% после сокращения добычи Саудовской Аравией
Московский Комсомолец15 сентября в 19:38
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 21:04, Вашингтон
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Врач рассказала о возможной причине болезни Анастасии Заворотнюк
Газета Кемерова 10:16
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В центре Москвы бетономешалка упала в Водоотводный канал
Автомобиль-бетономешалка упал в Водоотводный канал в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК 18:36
Армия и оружие
Пентагон призвал Турцию закупать продукцию США вместо Су-35 и Су-57
Заместитель главы Пентагона Джон Руд во вторник, 17 сентября, сообщил, что США призвали Турцию закупать американскую продукцию вместо российских Су-35 и Су-57.
Политика Сегодня 12:19
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Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
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Пиковый онлайн League of Legends превысил восемь миллионов игроков
Riot Games сообщила, что ежедневное пиковое количество уникальных игроков в League of Legends достигает восьми миллионов.
CyberSport.ru 13:58
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Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни
Известная российская певица Анна Седокова призналась фанатам, что заболела крапивницей.
Life.ru 00:53
Авто
АвтоВАЗ отказался от выпуска мощных версий модели «Лада Гранта»
"Заряженные" версии "Лады Гранты" не вернутся на рынок, сообщает издание "Авторевю".
Wroom.ru 16:22
Авто
На заводе Haval в Тульской области выпустили первые Haval F7x
На заводе Haval в Тульской области началось серийное производство нового купе-кроссовера Haval F7x.
Автоновости дня вчера в 07:43
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Гимнастка Селезнева из РФ стала чемпионкой мира в упражнении с обручем
Россиянка Екатерина Селезнева стала чемпионкой мира в упражнении с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике в Азербайджане.
РЕН ТВ 12:43
Армия и оружие
Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.
Газета.Ru 12:24
Культура
Несколько виртуальных концертных залов откроют в Пензенской области
"В Пензенской области на площадках учреждений культуры (домах культуры, библиотеках, музеях) запланировано создание более пяти виртуальных концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным интернетом, формат которых позволит в онлайн режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях", - отмечается в сообщении.
Интерфакс - Россия 12:12
Игры
The Offspring даст виртуальный концерт в World of Tanks
Точное количество зрителей на концерте неизвестно, но, по данным различных СМИ, на площадке собрались десятки тысяч человек.
CyberSport.ru 04:56
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия 17:07
Шоу-бизнес
Дочь Кейт Миддлтон проболталась одноклассникам о беременности мамы
Дочь принца Уильяма и Кейт Мидлтон проболталась одноклассникам о беременности мамы. Новость тут же растиражировали мировые СМИ.
МИР 24 11:20
Политика
Экзитполы показали отставание партии Нетаньяху от основного конкурента
Экзитполы, которые продемонстрировал «13 канал» также показали преимущество блока Ганца, который набирает 33 места против 31 у партии Нетаньяху .
РБК 15:36
Экономика
Предприниматели заявили о рисках при заморозке личных счетов за долги
Опрошенные агентством предприниматели, у которых уже блокировались счета, отмечают, что заморозка средств негативно влияет на развитие их компаний, кроме того, блокировка часто бывает ошибочной, из-за чего в первую очередь страдает легальный бизнес.
News.ru 03:39
Космос
Российские космонавты напечатают крольчатину, говядину и рыбу на МКС
Мышечные клетки коровы, кролика и рыбы напечатают на российском 3D-биопринтере на Международной космической станции (МКС) в конце сентября, сообщил управляющий партнер компании-создателя биопринтера 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.
Вечерняя Москва 20:43
Политика
Суд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока»
Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приёма газа из «Турецкого потока», сообщает РИА Новости.
RT на русском 08:36
Политика
Пенс заявил о боевой готовности войск США
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские военные готовы ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости 17:56
Футбол
Кокорин и Мамаев освободились по УДО
Скандально известные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены по УДО и в настоящее время покинули колонию в Белгородской области, где они отбывали наказание за участие в нескольких драках в Москве.
Капитал страны 03:24
Хоккей
Профсоюз игроков НХЛ отказался досрочно выходить из соглашения с лигой
Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) не станет досрочно завершать коллективное трудовое соглашение с Национальной хоккейной лигой (НХЛ), передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 18:54
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК 20:40
Экономика
Пилюля с отменой ЕНВД может стать для бизнеса
Отмена ЕНВД в условиях сложной экономической обстановки в стране станет для малого бизнеса тяжелым ударом и приведет к уходу в тень или закрытию.
ИА Клерк.Ру вчера в 00:36
Энергетика
Эксперты дали прогнозы по ценам на бензин
Опрошенные «Известиями» эксперты посоветовали не бояться очередного подорожания, поскольку между нефтяниками и правительством существуют договоренность: рост цен на бензин не должен превышать текущий уровень инфляции.
Известия 19:56
Политика
США применили против Венесуэлы «Пакт Рио»
США задействовали Межамериканский договор о взаимной помощи («Пакт Рио-де-Жанейро») в отношении Венесуэлы, после того, как правительство республики приостановило переговоры с оппозицией.
Известия 21:01
Происшествия
Суд изъял имущество бывшего главы Калининского района на 9 млрд рублей
Ранее прокуроры обнаружили у экс-главы Клинского района имущество на 9 млрд рублей.
Газета.Ru 12:36
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
РИА Новости 00:31