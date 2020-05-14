Мировые цены на нефть повышаются во время торгов в четверг, 14 мая.

Мировые цены на нефть растут на торгах

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