Энергетика
Газета.RuМировые цены на нефть растут на торгах
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Нефть незначительно подорожала, оправившись от страха перед коронавирусом
Московский Комсомолецвчера в 01:59
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Комментарии
Происшествия
Торговцы протестуют у рынка в Москве из-за повышения стоимости аренды
Газета.Ru 11:23
Транспорт
Дептранс Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру
Департамент транспорта Москвы решил попросить столичную прокуратуру провести проверку сервиса такси Wheely в связи с предполагаемым нарушением им законодательства и неисполнением требований управления Роспотребнадзора.
РБК 11:41
Транспорт
В Москве могут частично разрешить работу каршеринга
Работа каршеринга может быть восстановлена в Москве при условии среднесрочной аренды автомобилей на срок от пяти дней, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента транспорта.
Газета.Ru 09:32
Общество
Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
REGNUM вчера в 07:57
Общество
Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице
Ношение масок и перчаток на улице в Москве не является обязательным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
РБК вчера в 16:01
Киберспорт
Virtus.pro сыграет с VP.Prodigy за выход в финал Epic Prime League
Virtus.pro обыграла FlyToMoon в первом раунде верхней сетки Epic Prime League. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу VP.
Cyber.sports.ru 12:18
Общество
«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу в Петербурге
Торговые центры сообщили, что они ввели, по рекомендации местных властей и санстанции, целый комплекс мер дополнительной защиты от пандемии, который позволит посетителям не опасаться заражения коронавирусом.
Shraibikus News 12:26
Шоу-бизнес
Эрика Герцег объявила об уходе из «ВИА Гры»
Солистка Эрика Герцег ушла из популярной группы «ВИА Гра», пишет «Стархит» со ссылкой на заявление самой певицы.
Московский Комсомолец 03:43
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
Политика
Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров
Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
РБК 10:03
Авто
Продажи новой «ГАЗели» начали в России
В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс 13 мая в 04:41
Единоборства
Гэтжи высмеял вызов на бой от Макгрегора
Metaratings 06:32
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Армия и оружие
Российская космическая «Крона» впечатлила иностранцев
ПолитРоссия вчера в 12:29
Интернет
В Google Chrome появилась возможность группировать вкладки
Возможность группировать вкладки появится в основной версии самого популярного веб-браузера Google Chrome на следующей неделе, сообщило 13 мая агентство TechCrunch.
ИА Красная Весна 13 мая в 15:55
Здоровье
Коронавирус вскрыл основные проблемы в системе здравоохранения США
Педиатр из США Маргарет Флауэрс призналась, что пандемия COVID-19 выявила три главные проблемы в системе здравоохранения страны.
Pravda.Ru 04:16
Общество
В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском вчера в 13:32
Экономика
С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой
Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру вчера в 07:54
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Киберспорт
Команда Newbee по Dota 2 получила бан за подставные матчи
Ранее тренер EHOME Чжан Xiao8 Нин заподозрил команды Newbee и Avengerls в договорном матче на китайской квалификации к StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3. Во время стрима серии его смутила вторая карта, которую Avengerls проиграли, несмотря на огромное преимущество.
CyberSport.ru 05:24
Происшествия
В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин.
РИА Новости 09:02
Игры
Epic Games раздает игру GTA V совершенно бесплатно до 21 мая
Релиз о подарке появился на странице сайта магазина в разделе с бесплатными играми. Известно, что раздача игры GTA V будет до 21 мая.
Pravda.Ru вчера в 13:59
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
Единоборства
Джон Джонс бросил вызов Фрэнсису Нганну
Send the deal — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 14, 2020 Напомним, что в минувшие выходные на UFC 249 в Джексонвилле Фрэнсис Нганну за 20 секунд отправил в глухой нокаут Жаирзиньо Розенстрайка, а Джон Джонс тремя месяцами ранее провел очередную успешную защиту чемпионского титула, победив единогласным судейским решением Доминика Рейеса на UFC 247 в Хьюстоне.
FightTime.ru вчера в 12:09
Общество
На Кубани судью лишили полномочий за нецензурный тост на видео
Российская газета 09:42
Общество
В ВОЗ похвалили Россию за организацию тестирования на коронавирус
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает хорошую организацию тестирования на коронавирус в России.
ТАСС 12:37
Здоровье
ВОЗ призвала срочно уделить внимание воспалительному синдрому у детей
Всемирная организация здравоохранения призвала обратить внимание на воспалительный синдром у детей, зафиксированный на фоне пандемии коронавируса.
News.ru 13:05
Общество
В Пензенской области продлен режим повышенной готовности
В Пензенской области принято решение о продлении режима повышенной готовности.
Пенза-Обзор 10:25