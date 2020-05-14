Энергетика

Газета.RuГазета.RuМировые цены на нефть растут на торгах

Мировые цены на нефть повышаются во время торгов в четверг, 14 мая.
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Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:19

Мировые цены на нефть растут на торгах

Газета.Ruвчера в 01:40

Нефть дорожает на бирже после снижения в среду

Эхо Москвывчера в 02:39

США начали поднимать цены на нефть

Lenta.ruвчера в 02:37

Нефть незначительно подорожала, оправившись от страха перед коронавирусом

Московский Комсомолецвчера в 01:59

Brent подорожала до $29,35 за баррель после падения котировок в среду

Интерфаксвчера в 01:43

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов четверга

Банки.ру01:42
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Торговцы протестуют у рынка в Москве из-за повышения стоимости аренды

Газета.Ru 11:23
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Транспорт

Дептранс Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру

Департамент транспорта Москвы решил попросить столичную прокуратуру провести проверку сервиса такси Wheely в связи с предполагаемым нарушением им законодательства и неисполнением требований управления Роспотребнадзора.
РБК 11:41
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Транспорт

В Москве могут частично разрешить работу каршеринга

Работа каршеринга может быть восстановлена в Москве при условии среднесрочной аренды автомобилей на срок от пяти дней, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента транспорта.
Газета.Ru 09:32
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Общество

Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
REGNUM вчера в 07:57
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Общество

Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице

Ношение масок и перчаток на улице в Москве не является обязательным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
РБК вчера в 16:01
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Киберспорт

Virtus.pro сыграет с VP.Prodigy за выход в финал Epic Prime League

Virtus.pro обыграла FlyToMoon в первом раунде верхней сетки Epic Prime League. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу VP.
Cyber.sports.ru 12:18
Общество

«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу в Петербурге

Торговые центры сообщили, что они ввели, по рекомендации местных властей и санстанции, целый комплекс мер дополнительной защиты от пандемии, который позволит посетителям не опасаться заражения коронавирусом.
Shraibikus News 12:26
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Шоу-бизнес

Эрика Герцег объявила об уходе из «ВИА Гры»

Солистка Эрика Герцег ушла из популярной группы «ВИА Гра», пишет «Стархит» со ссылкой на заявление самой певицы.
Московский Комсомолец 03:43
Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
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Политика

Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров

Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
РБК 10:03
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Авто

Продажи новой «ГАЗели» начали в России

В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс 13 мая в 04:41
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Единоборства

Гэтжи высмеял вызов на бой от Макгрегора

Metaratings 06:32
2
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
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Общество

Минобрнауки прокомментировало информацию о домогательствах МГУ

Известия 11:41
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Армия и оружие

Российская космическая «Крона» впечатлила иностранцев

ПолитРоссия вчера в 12:29
Интернет

В Google Chrome появилась возможность группировать вкладки

Возможность группировать вкладки появится в основной версии самого популярного веб-браузера Google Chrome на следующей неделе, сообщило 13 мая агентство TechCrunch.
ИА Красная Весна 13 мая в 15:55
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Здоровье

Коронавирус вскрыл основные проблемы в системе здравоохранения США

Педиатр из США Маргарет Флауэрс призналась, что пандемия COVID-19 выявила три главные проблемы в системе здравоохранения страны.
Pravda.Ru 04:16
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Общество

В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском вчера в 13:32
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Экономика

С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой

Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру вчера в 07:54
Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
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Киберспорт

Команда Newbee по Dota 2 получила бан за подставные матчи

Ранее тренер EHOME Чжан Xiao8 Нин заподозрил команды Newbee и Avengerls в договорном матче на китайской квалификации к StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3. Во время стрима серии его смутила вторая карта, которую Avengerls проиграли, несмотря на огромное преимущество.
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В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин.
РИА Новости 09:02
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Игры

Epic Games раздает игру GTA V совершенно бесплатно до 21 мая

Релиз о подарке появился на странице сайта магазина в разделе с бесплатными играми. Известно, что раздача игры GTA V будет до 21 мая.
Pravda.Ru вчера в 13:59
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Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
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Кино

Финальные эпизоды сериала «Сверхъестественное» выйдут осенью

Газета.Ru 10:47
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Единоборства

Джон Джонс бросил вызов Фрэнсису Нганну

Send the deal — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 14, 2020 Напомним, что в минувшие выходные на UFC 249 в Джексонвилле Фрэнсис Нганну за 20 секунд отправил в глухой нокаут Жаирзиньо Розенстрайка, а Джон Джонс тремя месяцами ранее провел очередную успешную защиту чемпионского титула, победив единогласным судейским решением Доминика Рейеса на UFC 247 в Хьюстоне.
FightTime.ru вчера в 12:09
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Общество

На Кубани судью лишили полномочий за нецензурный тост на видео

Российская газета 09:42
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Общество

В ВОЗ похвалили Россию за организацию тестирования на коронавирус

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает хорошую организацию тестирования на коронавирус в России.
ТАСС 12:37
Здоровье

ВОЗ призвала срочно уделить внимание воспалительному синдрому у детей

Всемирная организация здравоохранения призвала обратить внимание на воспалительный синдром у детей, зафиксированный на фоне пандемии коронавируса.
News.ru 13:05
Общество

В Пензенской области продлен режим повышенной готовности

В Пензенской области принято решение о продлении режима повышенной готовности.
Пенза-Обзор 10:25
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Как работают Яндекс.Новости?
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