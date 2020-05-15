Энергетика
Взгляд.руЦена барреля нефти Brent выросла на 5,4%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 5,4% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 30,76 долларов за баррель.
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Комментарии
Политика
Лавров призвал восстановить памятник Коневу в Чехии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге должен быть восстановлен.
RT на русском 06:42
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13 мая в 13:25
Гаджеты
Microsoft начал сворачивать работу над 32-битной версией Windows 10
Начиная с обновленной версии Windows 10 (2004), Microsoft перестал предлагать 32-битный вариант этой операционной системы OEM-производителям, Обновления для 32-разрядной версии все еще будут выходить, но вот на новых компьютерах она устанавливаться не будет.
ИА Красная Весна вчера в 06:08
Авто
Обновленный кроссовер Chery Tiggo 8 показали на фото
Компания Chery готовит к дебюту обновленную версию 7-местного кроссовера Tiggo 8. Как сообщает портал "Новые автомобили", накануне на сайте министерства промышленности Китая были опубликованы первые официальные фотографии, а также технические характеристики модели.
Новые автомобили вчера в 22:26
Политика
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости вчера в 08:57
Экономика
Стоимость бессрочных облигаций РЖД составит 370 млрд рублей
Размещаются облигации без срока гашения с общей суммой до 370 млрд рублей или до эквивалента в иностранной валюте.
REGNUM 05:51
Общество
В каких городах Тульской области нашли коронавирус: карта 15 мая
По данным оперативного штаба на 15 мая, за сутки в тульском регионе зарегистрировано рекордно высокое число новых зараженных коронавирусом — 105 человек.
Тульская пресса 07:10
Общество
Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
Футбол
РФС назвал дату возобновления чемпионата России
Кубок России планируют доиграть — он также возобновится с 24 июня.
РБК 07:05
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом произошли во всех регионах РФ
Новые случаи заражения произошли в каждом из 85 регионов России. За сутки зафиксировано 113 смертей пациентов с коронавирусом.
REGNUM 03:43
Общество
Магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок
«Магазин вправе и обязан не отпускать нарушителю товар, то есть не обслуживать его на кассе», — заявил Виктор Евтухов журналистам.
vtomske.ru 01:10
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
Фигурное катание
Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе
Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
Политика
Лавров не видит необходимости вводить выездные визы
Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал слухи о возможном введении в России выездных виз из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 06:19
Здоровье
В Бурятии женщину повторно госпитализировали с коронавирусом
В Бурятии медики зафиксировали первый случай повторной госпитализации с коронавирусной инфекцией одного и того же человека.
RT на русском 02:37
Политика
Поклонская ответила Гордону, который назвал ее символом предательства
Live24 вчера в 03:20
Происшествия
В Петербурге танк съехал с прицепа на дорогу
В Петербурге на Кольцевой автодороге утром в пятницу танк сорвался с прицепа и выехал на дорожное полотно.
Интерфакс 05:54
Фигурное катание
Загитова и Медведева вошли в состав сборной России на следующий сезон
Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева вошли в состав сборной России на следующий сезон, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:50
Политика
Шойгу объявил о завершении строительства 16 медцентров по коронавирусу
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении строительства 16 многофункциональных медцентров для оказания помощи заболевшим коронавирусом.
RT на русском 07:27
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Энергетика
Саудовская Аравия сокращает поставки нефти азиатским покупателям
Государственная нефтяная компания Saudi Aramco сократила объемы по контрактам на поставку нефти в июне по крайней мере для 12 клиентов в Азии, сообщили трейдеры, получившие уведомление от компании.
Вести.Ru вчера в 02:49
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Здоровье
Откуда не ждали. В Петербурге от внебольничных пневмоний умирает в десять раз больше пациентов, чем от коронавируса
С 1 марта в Петербурге от внебольничной пневмонии умерли 694 человека.
Новая газета 05:00
Космос
Японский зонд подтвердил теорию российского физика об образовании Луны
Загадка рождения Луны: как высадка на спутник породила гипотезу мегаимпакта Планеты Солнечной системы образовались относительно аналогичными путями — из протопланетного диска, подобные которому астрономы находят у других звезд и сегодня.
Naked Science 13 мая в 02:45
Политика
Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56