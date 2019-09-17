Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть растут на новостях из Саудовской Аравии
При открытии торгов в последний рабочий день уходящей недели нефтяные котировки перешли к росту после коррекционного снижения накануне вечером. К 05.10 по московскому времени баррель нефти Brent оценивался в 64,97 долларов. Североморская нефть подорожала на 0,87%.
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Нефть дешевеет: Brent - $68,42 за баррель, WTI - $61,89
Агентство нефтегазовой информации17 сентября в 01:17
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