Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦены на нефть растут на новостях из Саудовской Аравии

При открытии торгов в последний рабочий день уходящей недели нефтяные котировки перешли к росту после коррекционного снижения накануне вечером. К 05.10 по московскому времени баррель нефти Brent оценивался в 64,97 долларов. Североморская нефть подорожала на 0,87%.
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Цена барреля нефти Brent выросла до 64,7 доллара

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Автоматически обработано 7005 источников, обновлено в 06:59, Вашингтон
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