Энергетика
Expert.ruЦены на нефть растут на новостях из Саудовской Аравии
Новый министр долгое время находился в составе делегации Саудовской Аравии в ОПЕК. Утром 9 сентября к 8:20 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent выросли до $62,14 за баррель, поднявшись до $0,6 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 07:44, Вашингтон
Политика
Явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
Известия 04:13
Политика
Памфилова призвала Миненко не спешить с итогами выборов в Петербурге
В понедельник, 9 сентября, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о недопустимости подведения итогов по губернаторским и муниципальным выборам в Петербурге до тех пор, пока не будут рассмотрены все жалобы.
Форпост Северо-Запад 07:38
Происшествия
Рогозин: среди задержанных при проникновении на предприятие Роскосмоса есть иностранцы
ТАСС 06:11
Происшествия
В Грозном мужчина открыл стрельбу по полицейским
В Грозном местный житель открыл огонь по сотрудникам ГИБДД, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского МВД.
РИА Новости 05:13
Происшествия
Члены местного избиркома погибли в ДТП на Кубани
Четыре члена территориальной избирательной комиссии погибли в ДТП в Краснодарском крае.
Телеканал 360° 04:32
Политика
Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу
Вести.Ru вчера в 20:17
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным
По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru 05:28
Политика
Несколько стран заявили о непризнании выборов в Крыму
Незаконными посчитали выборы и в Польше: «Министерство иностранных дел Республики Польша считает незаконными так называемые местные выборы, проводимые в Автономной Республике Крым, включая выборы в так называемый Государственный совет «Республики Крым», так называемое Законодательное собрание города Севастополя, проводимые властями Российской Федерации».
Аргументы неделi. Крым 06:32
Политика
Google ответила на обвинение Роскомнадзора во вмешательстве в выборы
Накануне в Роскомнадзоре заявили, что на рекламных площадках Google и Facebook фиксировались случаи распространения политической рекламы в день тишины в России — 7 сентября, накануне единого дня голосования.
РБК 03:57
Футбол
Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА
Газета.Ru 07:21
Политика
Песков объяснил отсутствие Путина при встрече заключенных в Москве
Президент Владимир Путин не стал приезжать в аэропорт, чтобы встретить прибывших из Киева в рамках обмена россиян, поскольку это не прерогатива главы государства.
РБК 06:18
Общество
Прокурор Москвы подал иск к Навальному и другим оппозиционерам
Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и другим оппозиционерам, говорится в картотеке Черемушкинского районного суда.
Ведомости 06:38
Общество
Из-за протестов турпоток в Гонконге в августе упал на 40%
В августе число туристов, посетивших Гонконг, снизилось на 40% в годовом выражении, заявил финансовый секретарь Гонконга Пол Чжань.
Коммерсантъ 05:49
Общество
Россия подала в ЮНЕСКО заявку на учреждение премии им. Менделеева
Россия обратилась в ЮНЕСКО с инициативой об учреждении международной премии в честь российского ученого Дмитрия Менделеева, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета 07:38
Политика
Додон назвал новую цену на российский газ для Молдавии
Ранее Додон анонсировал снижение с 1 октября цены на газ из России для граждан Молдавии.
RT на русском 07:39
Происшествия
В Краснодаре умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево
Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница.
РИА Новости 05:55
Общество
Жителей Самары удивило странное поведение Димы Билана
Певец Дима Билан выступил на праздновании Дня города в Самаре и удивил гостей праздника своим поведением.
Известия 06:26
Гаджеты
Windows 10 научилась звонить со смартфона
Недавно компания позволила отображать уведомления c Android-смартфона на компьютере, а теперь добавила функцию звонком в приложение Your Phone.
Ридус 06:14
Происшествия
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг задержания журналиста Азара
Ситуация с задержанием журналиста "Новой газеты" Ильи Азара требует отдельного внимания и рассмотрения, если действия полиции действительно привели к тому, что малолетняя дочь журналиста осталась одна дома, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:37
Политика
Джонсон заявил, что Британия покинет Евросоюз до 31 октября
Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в рамках совместной пресс-конференции в Дублине со своим ирландским коллегой Лео Варадкаром заявил, что Британия выйдет из ЕС не позднее 31 октября.
Аргументы недели 06:28
Происшествия
На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей
Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
Российская газета 00:55
Гаджеты
LG начнет выпускать смартфоны на блокчейне
Компания LG в ближайшее время начнет выпускать блокчейн-смартфоны, пишет крупное южнокорейское издание Chosun со ссылкой на источники, близкие к ситуации.
РБК 07:28
Футбол
Сарри ждет от Роналду 40 забитых голов за сезон
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в беседе с нападающим команды Криштиану Роналду озвучил ожидаемое количество голов от португальца в новом сезоне, сообщает Tuttosport.
Sport24.ru 05:57
Технологии
«ВКонтакте» запустила сервис по продаже аудиокниг Biblio
«ВКонтакте» запустила стриминговый сервис прослушивания аудиокниг Biblio.
Собака.ru 07:12
Происшествия
В Тульской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Десять человек пострадали при столкновении микроавтобуса с автомобилем в Тульской области в понедельник, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
РИА Новости 05:40
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар на востоке Сирии
ANNA-News 05:11
Автоспорт
Хэмилтон отреагировал на свист итальянских болельщиков
Чемпионат вчера в 13:50
Экономика
Таиланд отложил введение туристического сбора для иностранцев
В мае Минтуризма Таиланда рассматривал идею взимания туристического налога с иностранцев.
Интерфакс 05:11
Общество
Появилась информация о массовых увольнениях из онкоцентра им. Блохина
«С появлением новых технологий время пребывания на койке существенно сократилось, поэтому в данный момент более 700 ставок, сформированных в НМИЦ онкологии двумя десятилетиями ранее, не заняты», — прокомментировали в онкоцентре.
REGNUM 06:31
Общество
В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи
Депутат подчеркнул, что скорая помощь продолжит оказывать россиянам бесплатную медицинскую помощь, но те, кто препятствуют этому, совершая ложные вызовы, понесут ответственность.
Газета.Ru 01:48