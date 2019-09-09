Энергетика
ИнтерфаксНефть Brent подорожала до $62,14 за баррель
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $62,14 за баррель, что на $0,6 (0,97%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила $61,54 за баррель, поднявшись на $0,59 (0,97%).
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Происшествия
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву
Из-за ухудшения состояния пассажира самолет утром в понедельник был вынужден сесть в международном аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде, сообщила ТАСС старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.
ТАСС 05:03
Политика
Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы
Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
Ведомости 04:55
Происшествия
В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду
В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.
Вести.Ru 05:37
Политика
Трехсторонняя встреча по газу пройдет 19 сентября в Брюсселе
Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по транзиту газа состоится в следующий четверг, 19 сентября, в Брюсселе, сообщил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович.
Коммерсантъ 05:20
Авто
Opel покажет во Франкфурте новый кроссовер Grandland X
Марка Opel привезла на моторшоу во Франкфурте новую модификацию кроссовера Grandland X. Накануне в Сети появились первые "живые" фотографии новинки, сделанные во время монтажа стенда производителя на автосалоне.
Новые автомобили 00:03
Общество
На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом
Во двор дома в британском городе Кингстон-апон-Халл с неба упало странное существо, похожее на змею, но с клыками и клювом.
Вести.Ru 05:32
Музыка
На концерте в Самаре Дима Билан вел себя неадекватно
Артист на сцене вел себя настолько неадекватно, что разговоры в сети относительно его зависимости только усугубились.
Kleo.ru 04:08
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия вчера в 05:14
Армия и оружие
ВСУ расстреляли Знамя Победы в Донбассе
Украинские силовики расстреляли беспилотник с копией красного Знамени Победы, который бойцы народной милиции ДНР запустили в небо в честь дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских оккупантов.
Взгляд.ру 02:55
Происшествия
В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским
Сотрудники полиции ликвидировали мужчину в Грозном после того, как он открыл стрельбу по силовикам.
RT на русском 04:42
Политика
ЕР получает более 60% мандатов на выборах в регионах
"Единая Россия", по предварительным итогам выборов, получает более 60% мандатов на выборах в думы административных центров и в законодательные собрания субъектов РФ, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
РИА Новости 03:23
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности разговоров с Путиным
Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, как проходят телефонные беседы между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
РИА Новости 05:55
Авто
В России продажи Skoda в августе выросли на 4%
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), на сегодняшний день Skoda занимает седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составляет 4,9% (на 0,5% выше, чем годом ранее).
Автоновости дня 05:09
Технологии
Почётный профессор Кембриджского университета — о космических безумцах, климате и аналоге Земли
К концу века на Марсе будут жить небольшие группы людей, которых направят туда частные космические компании.
RT на русском 04:09
Политика
На выборах главы Петербурга лидирует Беглов
Газета.Ru 03:08
Шоу-бизнес
Ирина Муромцева разводится с мужем после шести лет брака
Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева решила расстаться со своим мужем, продюсером Максимом Волковым.
Телепрограмма 01:09
Политика
Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Мосгордуму
Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».
Ведомости 04:13
Авто
Конкурента Porsche Taycan от Mercedes-Benz показали на видео
По предварительным данным, серийный вариант EQS появится на рынке в 2021 году и станет электрической альтернативой Mercedes-Benz S-Class.
Motor 03:14
Политика
Артамонов победил на выборах главы Липецкой области
Известия вчера в 23:18
Происшествия
В Тюмени ищут убийцу 16-летней девушки
Уралинформбюро 05:07
Политика
Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу
Вести.Ru вчера в 20:17
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Происшествия
Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести
В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
Российская газета вчера в 13:26
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Экономика
Таиланд отложил введение туристического сбора для иностранцев
В мае Минтуризма Таиланда рассматривал идею взимания туристического налога с иностранцев.
Интерфакс 05:11
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Политика
В петербургских муниципалитетах , где «Яблоко» одержало победу, происходят фальсификации итогов выборов
Избирательные комиссии муниципальных образований Санкт-Петербурга, в которых кандидаты от «Яблока» одержали победу, отказываются подводить итоги выборов.
Яблоко 05:07
Политика
Результаты голосования аннулируют на восьми избирательных участках
«По имеющейся на сей момент информации, в четырех субъектах РФ в ходе подсчета голосов избирателей и установления итогов голосования полностью отменены или планируется отменить в ближайшее время итоги голосования по восьми избирательным участкам в связи с нарушениями, не позволяющими с достоверностью определить волеизъявление избирателей», — цитирует «Интерфакс» председателя ЦИК.
BFM.ru 06:12