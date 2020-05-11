Энергетика

Expert.ruExpert.ruЦены на нефть растут на новостях о сокращении добычи

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 1,08%, до $24,4 за баррель. Оптимизм инвесторов растет на новостях о дополнительном снижении добычи нефти ОАЭ, Кувейтом и Саудовской Аравии, которые снижают добычу с целью сократить избыток сырья на мировом рынке.
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Цены на нефть стабилизировались в пределах 30 долларов

РЕН ТВ03:21

Цена нефти Brent снижалась до $29,35

ТАССвчера в 14:39

Цены на нефть растут на новостях о сокращении добычи сырья

News.ru02:05

Мосбиржа, Brent, Tesla, «Башнефть»: за какими котировками следить

РБК02:01

Цены на нефть незначительно растут после падения по итогам предыдущей сессии

Эхо Москвы01:33

Цены на нефть стабилизировались ниже отметки 30 долларов

Московский Комсомолецвчера в 22:21

Стоимость нефти Brent увеличилась до $29,78 за баррель

Экономика сегодня03:02
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

Официальный курс рубля снижается к доллару и евро. Об этом следует из данных Мосбиржи.
Газета.Ru 03:16
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Общество

Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
2,6K
Экономика

Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка

По мнению авторов письма, принятие законопроекта может «драматичным образом» повлиять не только на рынок коммерческой недвижимости, но и на банковский сектор, а также на компании, предоставляющие товары, работы и услуги собственникам и арендаторам объектов коммерческой недвижимости.
РБК 06:50
Политика

Депутаты Госдумы работают в зале заседания в масках и перчатках

Москва, 12 мая 2020, 12:13 — REGNUM Совет Думы на фоне коронавируса принял решение о работе депутатов Госдумы в масках и в перчатках.
REGNUM 05:13
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Общество

Минпромторг прокомментировал данные о дефиците термометров

Поставка термометров налажена в достаточных объемах, сообщили RNS в пресс-службе Минпромторга, комментируя данные СМИ о том, что российские аптечные сети столкнулись с дефицитом термометров для измерения температуры тела.
Rambler News Service 04:04
Общество

В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей

В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей Заявление на получение разовой выплаты можно подать уже с 12 мая.
Альметьевск РТВ вчера в 10:41
2K
Общество

В Красноярском крае введут масочный режим

Жители Красноярского края обязаны будут носить маски в закрытых помещениях и общественном транспорте, сообщил губернатор Александр Усс.
РИА Новости 05:27
34
Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС), в городе Кимры Тверской области "задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих".
ТАСС 06:40
161
Происшествия

Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ

Качество и безопасность аппаратов искусственной вентиляции легких проверит Росздравнадзор.
Российская газета 05:44
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Киберспорт

Virtus.pro проиграла Team Liquid и вылетела с WePlay Pushka League

Metaratings вчера в 13:19
Происшествия

Внедорожник столкнулся с реанимобилем в районе вокзала в Чите

Внедорожник марки Toyota столкнулся с реанимобилем скорой помощи на перекрёстке улиц Амурской и Бутина недалеко от вокзала в Чите.
Zabnews.ru 05:32
1
Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
3,2K
Авто

Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%

Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
Известия 05:42
44
Шоу-бизнес

Игорь Верник опубликовал откровенное фото с беременной женой

Актер Игорь Верник (56) вспомнил о прошлом, когда они с женой Марией собирались впервые стать родителями и устроили беременную фотосессию.
Lisa.ru 06:28
Общество

Умер писатель Константин Крылов

Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
47
Политика

Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
330
Общество

Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал мотивированным злорадством заявления о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальной статистики.
РИА Новости 04:45
1,1K
Шоу-бизнес

Стало известно о большой пенсии Юрия Стоянова

Lenta.ru 07:08
86
Общество

В ВОЗ назвали Америку центром пандемии коронавируса

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что Северная и Южная Америка стали центром пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 06:14
Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
24
Общество

В России зафиксировали 10 899 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки зафиксировали 10 899 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:35
Общество

Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России

Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
115
Музыка

Гитару Курта Кобейна выставили на аукцион за 1 миллион долларов

Начальная цена лота составляет 1 миллион долларов. Гитару Курта Кобейна пустят с молотка на музыкальном аукционе.
ТК Звезда вчера в 19:43
6
Общество

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 10 мая в 09:11
951
Общество

Врач назвала лучшие маски для защиты от коронавируса

Лучше всего для защиты от коронавируса использовать тройную одноразовую маску, сообщила телеканалу «360» врач-терапевт Лариса Алексеева.
РБК вчера в 21:43
41
Общество

В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
1,1K
Политика

Путин 11 мая проведет совещание по вопросу продления нерабочих дней

В понедельник, 11 мая, российский лидер Владимир Путин проведет совещание, на котором будет поднят вопрос о ситуации с распространение коронавируса в России, в том числе возможность продления периода нерабочих дней в стране после 11 мая.
Журналистская правда 10 мая в 10:40
5,4K
Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
1,4K
Авто

Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей

Как пишет издание Daily Mail, бывшую базу Королевских ВВС Верхний Хейдфорд в британском Оксфордшире превратили в громадную парковку для непроданных автомобилей.
Тарантас Ньюс 10 мая в 12:02
38
Общество

Еще 66 человек заболели коронавирусом в Самарской области

Сегодня, 12 мая, в Самарской области выявлено 66 новых случаев заболевания коронавирусом, передает региональный оперштаб.
Волжская коммуна 03:43
91
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