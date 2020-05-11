Июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 1,08%, до $24,4 за баррель. Оптимизм инвесторов растет на новостях о дополнительном снижении добычи нефти ОАЭ, Кувейтом и Саудовской Аравии, которые снижают добычу с целью сократить избыток сырья на мировом рынке.

Цены на нефть растут на новостях о сокращении добычи

Общество Правительство утвердило выплаты для семей с детьми Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет. 2,6K

Экономика Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка По мнению авторов письма, принятие законопроекта может «драматичным образом» повлиять не только на рынок коммерческой недвижимости, но и на банковский сектор, а также на компании, предоставляющие товары, работы и услуги собственникам и арендаторам объектов коммерческой недвижимости.

Общество Минпромторг прокомментировал данные о дефиците термометров Поставка термометров налажена в достаточных объемах, сообщили RNS в пресс-службе Минпромторга, комментируя данные СМИ о том, что российские аптечные сети столкнулись с дефицитом термометров для измерения температуры тела.

Общество В Красноярском крае введут масочный режим Жители Красноярского края обязаны будут носить маски в закрытых помещениях и общественном транспорте, сообщил губернатор Александр Усс. 34

Происшествия ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС), в городе Кимры Тверской области "задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих". 161

Происшествия Внедорожник столкнулся с реанимобилем в районе вокзала в Чите Внедорожник марки Toyota столкнулся с реанимобилем скорой помощи на перекрёстке улиц Амурской и Бутина недалеко от вокзала в Чите. 1

Шоу-бизнес Игорь Верник опубликовал откровенное фото с беременной женой Актер Игорь Верник (56) вспомнил о прошлом, когда они с женой Марией собирались впервые стать родителями и устроили беременную фотосессию.

Общество Умер писатель Константин Крылов Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова. 47

Политика Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали. 330

Общество Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал мотивированным злорадством заявления о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальной статистики. 1,1K

Общество В ВОЗ назвали Америку центром пандемии коронавируса Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что Северная и Южная Америка стали центром пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество В России зафиксировали 10 899 новых случаев заражения коронавирусом В России за минувшие сутки зафиксировали 10 899 новых случаев заражения коронавирусом.

Общество Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко. 115

Общество Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 951

Общество В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство. 1,1K

Политика Путин 11 мая проведет совещание по вопросу продления нерабочих дней В понедельник, 11 мая, российский лидер Владимир Путин проведет совещание, на котором будет поднят вопрос о ситуации с распространение коронавируса в России, в том числе возможность продления периода нерабочих дней в стране после 11 мая. 5,4K