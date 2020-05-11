Энергетика
Expert.ruЦены на нефть растут на новостях о сокращении добычи
Июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 1,08%, до $24,4 за баррель. Оптимизм инвесторов растет на новостях о дополнительном снижении добычи нефти ОАЭ, Кувейтом и Саудовской Аравии, которые снижают добычу с целью сократить избыток сырья на мировом рынке.
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Комментарии
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Политика
Президент Путин 11 мая может продлить нерабочие дни
Президент России Владимир Путин завтра, 11 мая, проведет очередное совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространением коронавируса, а также возможность продления периода нерабочих дней.
БрянскToday 10 мая в 14:49
Общество
Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 млн детей
Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Российская газета вчера в 13:04
Общество
Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии
Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии.
Piter.tv 01:13
Происшествия
В Челябинске арестовали полицейского, который изнасиловал задержанного
Первое антикоррупционное СМИ 07:32
Общество
Володин: Госдума оперативно реагирует на изменение текущей ситуации
Принятие законопроекта обусловлено необходимостью быстро реагировать на изменение текущей ситуации и принимать конструктивные решения, подчеркнул он.
REGNUM 07:21
Общество
Умер писатель Константин Крылов
Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском 03:01
Экономика
Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года
Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия вчера в 09:58
Общество
Сечин попросил Путина смягчить кредитные условия для Роснефти
Смягчение кредитных условий поможет компании «Роснефть» преодолеть кризис в течение двух-трех лет, а впоследствии начать новые проекты.
SM News 07:25
Происшествия
Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в двух больницах
Росздравнадзор проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары.
RT на русском 05:28
Общество
В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей
В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей Заявление на получение разовой выплаты можно подать уже с 12 мая.
Альметьевск РТВ вчера в 10:41
Общество
На Кубани с 1 июня начнут работать санатории
«С 1 июня начинают работать санаторно-курортного комплекса, которые имеют медицинскую лицензию, в строгом соответствии с регламентом, утверждённым Роспотребнадзором», — уточнил Кондратьев.
REGNUM 06:00
Гаджеты
Представлен игровой 4K-телевизор HiSense E75F
Компания HiSense официально представила игровой телевизор HiSense E75F с разрешением 4K.
Дни24 07:27
Единоборства
Названы гонорары Фергюсона и Гэтжи за бой на турнире UFC 249
Стало известно, сколько заработали американцы Джастин Гэтжи и Тони Фергюсон за главный бой турнира UFC 249, который состоялся в ночь на 10 мая в американском Джексонвилле.
ProstoProSport 06:40
Киберспорт
Epic Games показала внешний вид страницы с достижениями в EGS
Компания Epic Games опубликовала скриншот, на котором показано, как будет выглядеть список достижений в Epic Games Store.
CyberSport.ru 04:17
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
Здоровье
На Кубани выявлено 99 новых случаев коронавируса
Ранее «КИ» писали, что в минувшую субботу на Кубани выявили 98 новых случаев заражения COVID-19.
Краснодарские известия 10 мая в 04:45
Происшествия
С бизнесменов Манашировых сняли одно из обвинений
В окружении бизнесменов отказ следствия решить вопрос с недвижимостью расценивают как желание «раздеть обоих до трусов».
Коммерсантъ вчера в 12:24
Политика
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту Гордону
Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, высказавшись о политической ситуации на Украине и в России.
Газета.Ru 04:03
Экономика
Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде
Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
РБК 05:00
Экономика
Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»
Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell.
РБК 05:43
Общество
Российские регионы начали отменять ограничения из-за коронавируса
Российские регионы начали отменять ограничения из-за коронавируса: с 12 мая в ряде субъектов возобновляется работа промышленных предприятий.
Lenta.ru 07:15
Общество
Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в России
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал хайпом сообщения о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем сообщает официальная статистика, передает «РИА Новости».
РБК 07:17
Футбол
ЦСКА интересуется форвардом «Дженоа»
Московский ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего "Дженоа" Антонио Санабрией, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 06:50
Общество
На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 211 человек
Врачи нашли коронавирус ещё у 211 человек в Свердловской области. Об этом заявили в оперативном штабе региона корреспонденту ИА REGNUM.
REGNUM 03:52
Экономика
Власти Таиланда планируют ввести сбор с иностранных туристов
Министерство туризма и спорта Таиланда рассматривает возможность введения сбора с иностранцев в размере не более 300 батов ($9).
ТАСС вчера в 23:30
Политика
Стратегия нацбезопасности Польши определила Россию как основную угрозу
Власти Польши приняли новую стратегию национальной безопасности страны. Об этом во вторник, 12 мая, пишет «РИА Новости».
Известия 06:32
Общество
Путин поручил удвоить минимальный размер пособия по уходу за ребенком
Минимальный размер пособия по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент России Владимир Путин.
ПолитРоссия вчера в 11:19