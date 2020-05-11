Энергетика
КоммерсантъСтоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30
По состоянию на 14:23 мск Brent чуть отыграла падение до $30,08 за баррель. Цена на нефть марки WTI опустилась на 2,63%, до $24,09 за баррель. На прошлой неделе Brent впервые с первой декады апреля поднялась выше $30 за баррель.
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Комментарии
Общество
Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС
Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
Газета.Ru 12:23
Политика
Депутаты Госдумы работают в зале заседания в масках и перчатках
Москва, 12 мая 2020, 12:13 — REGNUM Совет Думы на фоне коронавируса принял решение о работе депутатов Госдумы в масках и в перчатках.
REGNUM 05:13
Политика
Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
Как утверждает украинский регулятор, всего нарушений три: новый владелец должен был за три месяца уведомить НБУ о намерении приобрести банк, согласовать с ним такое приобретение, а затем передать копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции.
РИА Новости 11:48
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«Илья меня любил»: Екатерина Климова чувствует вину перед бывшим мужем
В разговоре с Борисом Корчевниковым Климова честно созналась: чувствует свою вину перед бывшим мужем до сих пор, а их расставание было очень эмоциональным.
Bimru.ru 04:51
Музыка
«Евровидение-2020» стартует 12 мая в режиме онлайн
Piter.tv 08:01
Общество
В России запустили сервис для оформления выплат на детей
На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
Общество
В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
Кино
Актеры трилогии «Назад в будущее» провели онлайн-встречу
Голливудский актер Джош Гад, известный по главной роли в комедийном сериале "Вернуться к вам", организовал встречу команды участников фильмов "Назад в будущее" в формате онлайн-конференции.
NewInform 06:03
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Газета.Ru вчера в 12:54
Общество
Россияне получат по 10 тысяч рублей на детей
Саминвестор 01:34
Общество
Голикова спрогнозировала сроки возвращения РФ к нормальной жизни
В правительстве России считают, что эпидемическая ситуация постепенно стабилизируется, и жизнь вернется в привычное русло летом.
Российская газета 11:40
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
Происшествия
Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ
Качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции легких проверит Росздравнадзор.
Российская газета 05:44
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Общество
Режим самоизоляции в Липецкой области приостановлен
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в регионе приостанавливается режим самоизоляции, который был введен на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:04
Общество
В Саратовской области чиновницу отстранили за неподобающий комментарий в соцсети
ТАСС 11:11
Общество
В Подмосковье продлены некоторые ограничения
В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
Экономика
«Роснефть» начала поисково-разведочное бурение на проекте «Восток Ойл»
"Роснефть" приступила к бурению поисково-разведочных скважин на проекте "Восток Ойл", который расположен на полуострове Таймыр в Арктике.
ТАСС 07:10
Здоровье
Белозерцев записал обращение к жителям Пензенской области
Вечером 12 мая 2020 на страницах Ивана Белозерцева в Instagram и ВК появилось его обращение к жителям региона.
Пензенская правда 12:46
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ вчера в 09:12
Транспорт
Российские авиакомпании в апреле сократили перевозки на 91,8%
В целом же рынок авиаперевозок в апреле сократился на 91,8%, до 771,2 тыс. перевезенных пассажиров.
ТАСС 11:03
Здоровье
В США заявили о заниженной статистике по жертвам коронавируса
Реальное число жертв заболевания коронавирусом в США может превышать официальную статистику, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи.
Взгляд.ру 12:54
Общество
«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта
Организаторы столкнулись с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также тех ветеранов, фотографии которых благодарные потомки разместили в проекте.
REGNUM 11:01
Общество
Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:48
Общество
Минстрой предлагает снизить допустимую долю расходов на услуги ЖКХ
Москва, 12 мая 2020, 11:14 — REGNUM Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ должна быть снижена до 15%.
REGNUM 04:14
Политика
На Украине захотели пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотра соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Lenta.ru 02:56
Футбол
Тихонов: не знаю, почему Сёмина хотят выгнать из «Локомотива»
У Юрия Павловича есть результат, я не знаю, почему его хотят выгнать.
Чемпионат 12:17
Армия и оружие
Сирийцы заблокировали проезд американской военной техники в Эль-Хасаке
В сирийской провинции Эль-Хасаке заблокировали проезд колонны с военной техникой армии США, сообщает государственное информагентство САНА.
РИА Новости 12:08
Общество
После обращения Путина рухнул сайт госуслуг
После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 13:22