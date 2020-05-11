Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI продемонстрировала рост на 1,08% — до $24,4 за баррель. Оптимизм инвесторов связан с тем, что в различных мировых СМИ появляются сообщения о сокращении добычи нефти с целью снижения уровня сырья на рынках в ОАЭ, Кувейте и в Саудовской Аравии.

Цены на нефть растут на новостях о сокращении добычи сырья

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