Энергетика
News.ruЦены на нефть растут на новостях о сокращении добычи сырья
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI продемонстрировала рост на 1,08% — до $24,4 за баррель. Оптимизм инвесторов связан с тем, что в различных мировых СМИ появляются сообщения о сокращении добычи нефти с целью снижения уровня сырья на рынках в ОАЭ, Кувейте и в Саудовской Аравии.
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Комментарии
Политика
Польша считает Россию основной угрозой
Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
Авто
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Новинка расположится на вершине линейки Volvo, удивит четырёхместной компоновкой салона и получит двухмоторную полноприводную силовую установку.
Motor 03:45
Общество
В Краснодарском крае назвали дату возобновления работы курортов
Власти Краснодарского края намерены с 1 июня разрешить работу предприятий санаторно-курортного комплекса, у которых есть медицинские лицензии.
РБК 09:07
Наука
К концу XXI века уровень Мирового океана поднимется на метр
Pravda.Ru вчера в 10:29
Общество
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 09:21
Происшествия
В Челябинске за избиение дубинкой задержанного арестован полицейский
В Челябинске возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением спецсредств, в отношении сотрудника полиции, жестоко избившего задержанного.
Российская газета 08:57
Наука
Биологи нашли подтверждение естественного происхождения SARS-CoV-2
Китайские и австралийские биологи, изучающие летучих мышей, недавно идентифицировали у них вирус, который, по их мнению, можно считать ближайшим родственником нового коронавируса — в некоторых областях его генома есть характерные вставки аминокислот, аналогичные SAR-CoV-2.
РИА Новости 06:15
Общество
Путин: семьи получат выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка
Как сообщает transsibinfo.com, теперь бюджет каждой семьи с детьми в возрасте до 16 лет пополнится на сумму единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка.
NashGorod.ru вчера в 13:34
Общество
Минстрой предлагает снизить допустимую долю расходов на услуги ЖКХ
Москва, 12 мая 2020, 11:14 — REGNUM Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ должна быть снижена до 15%.
REGNUM 04:14
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей
Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
ТАСС 09:20
Происшествия
В Якутске возбудили уголовное дело против главы управления ветеринарии
Якутск, 12 мая 2020, 17:15 — REGNUM Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении главы управления ветеринарии Якутска, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
REGNUM 10:15
Автоспорт
Себастьян Феттель покинет Ferrari
Коммерсантъ 08:59
Политика
Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, госпитализирован с коронавирусом сегодня, 12 мая.
Новгородские ведомости 08:32
Гаджеты
Представлены мобильные телефоны Nokia 125 и Nokia 150
Ряд простых мобильных телефонов Nokia пополнился двумя новыми моделями в виде Nokia 125 и Nokia 150.
The GEEK 06:49
Общество
В ВОЗ увидели признаки стабилизации ситуации в России по коронавирусу
Россия выходит на стабилизацию по коронавирусу.
BFM.ru 09:18
Армия и оружие
В ДНР заявили о новых обстрелах со стороны ВСУ
ИА Красная Весна вчера в 04:22
Происшествия
Пациент больницы в Петербурге оценил действия медиков во время пожара
РИА Новости 08:23
Происшествия
В Калининграде умерла врач-реаниматолог областной больницы
В Калининграде скончалась врач-реаниматолог отделения неврологии Калининградской областной клинической больницы.
Российская газета 08:59
Здоровье
Свердловские власти обсудили, как выходить из карантина
Екатеринбург, 12 мая 2020, 17:00 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл совещание с чиновниками и экспертным сообществом по выходу из режима повышенной готовности.
REGNUM 10:00
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Газета.Ru вчера в 12:54
Общество
Артур Парфенчиков перечислил меры поддержки семей с детьми
Президент России расширил меры поддержки граждан, имеющих детей.
ИА Республика 08:15
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
Музыка
Новый клип Little Big за сутки набрал почти 19 млн просмотров
Эксцентричные музыканты из группы Little Big опубликовали на Youtube свой новый клип на песню Hypnodancer.
Вестник 05:16
Экономика
В «Укрспецэкспорте»: Мы между молотом и наковальней США и Китая, попав в разборки сверхдержав
Будущее стратегического украинского предприятия «Мотор Сич», известного в мире производителя авиационных двигателей, становится неопределенным.
Военное обозрение 08:10
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ вчера в 09:12
Общество
Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России остаётся напряжённой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга.
RT на русском 09:24
Здоровье
В Алтайском крае могут ввести перчаточный режим
За последние сутки выявлено 20 новых случаев заражения. Также в регионе зафиксирована смерть от коронавируса у четырех жителей края.
RuNews24.ru 10:08
Здоровье
Названы округа с худшей ситуацией по коронавирусу в Подмосковье
Как уточняется, в Одинцово 1189 больных, в Королеве 1184, в Красногорске и Подольске по 1120.
Подмосковье Сегодня 08:33
Общество
Голикова спрогнозировала сроки возвращения России к нормальной жизни
Россияне смогут вернуться к привычной жизни, как было до пандемии коронавируса, летом, если будут соблюдать вводимые ограничения.
Известия 10:03