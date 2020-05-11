Энергетика

News.ruNews.ruЦены на нефть растут на новостях о сокращении добычи сырья

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI продемонстрировала рост на 1,08% — до $24,4 за баррель. Оптимизм инвесторов связан с тем, что в различных мировых СМИ появляются сообщения о сокращении добычи нефти с целью снижения уровня сырья на рынках в ОАЭ, Кувейте и в Саудовской Аравии.
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Цены на нефть стабилизировались ниже отметки 30 долларов

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Нефть Brent выросла до 29,71 долларов за баррель

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Цены на нефть растут на новостях о сокращении добычи сырья

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Мировые цены на нефть растут

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Цена нефти Brent превысила $31 на новостях о сокращении добычи саудитами

РБКвчера в 09:07
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Власти Краснодарского края намерены с 1 июня разрешить работу предприятий санаторно-курортного комплекса, у которых есть медицинские лицензии.
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Биологи нашли подтверждение естественного происхождения SARS-CoV-2

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Минстрой предлагает снизить допустимую долю расходов на услуги ЖКХ

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Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
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Финансы

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей

Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
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В Якутске возбудили уголовное дело против главы управления ветеринарии

Якутск, 12 мая 2020, 17:15 — REGNUM Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении главы управления ветеринарии Якутска, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
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Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, госпитализирован с коронавирусом сегодня, 12 мая.
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В ВОЗ увидели признаки стабилизации ситуации в России по коронавирусу

Россия выходит на стабилизацию по коронавирусу.
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Пациент больницы в Петербурге оценил действия медиков во время пожара

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В Калининграде умерла врач-реаниматолог областной больницы

В Калининграде скончалась врач-реаниматолог отделения неврологии Калининградской областной клинической больницы.
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Свердловские власти обсудили, как выходить из карантина

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