Июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 1,08%, до $24,4 за баррель. Оптимизм инвесторов растет на новостях о дополнительном снижении добычи нефти ОАЭ, Кувейтом и Саудовской Аравии, которые снижают добычу с целью сократить избыток сырья на мировом рынке.

Цены на нефть растут на новостях о сокращении добычи

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