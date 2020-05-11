Энергетика

Expert.ruExpert.ruЦены на нефть растут на новостях о сокращении добычи

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 1,08%, до $24,4 за баррель. Оптимизм инвесторов растет на новостях о дополнительном снижении добычи нефти ОАЭ, Кувейтом и Саудовской Аравии, которые снижают добычу с целью сократить избыток сырья на мировом рынке.
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Цены на нефть стабилизировались в пределах 30 долларов

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