Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВЦены на нефть стабилизировались в пределах 30 долларов

К открытию азиатских площадок Brent подорожала на полпроцента, WTI - почти на процент. Позитивной динамикой закрылись торги и на Лондонской бирже. Там североморское топливо преодолело отметку в 31 доллар.
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На днях в деле появились новые обстоятельства: прокуратура Якутска официально заявила, что для умерщвления животных были использованы два препарата, и Центр защиты прав животных "ВИТА" обратился к главе Анестезиологического ветеринарного общества России Евгению Корнюшенкову с просьбой описать их действие.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заразился коронавирусом. Об этом он сообщил лично изданию РИА "Новости".
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Главной угрозой в польской стратегии безопасности названа Россия

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