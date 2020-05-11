Энергетика
РЕН ТВЦены на нефть стабилизировались в пределах 30 долларов
К открытию азиатских площадок Brent подорожала на полпроцента, WTI - почти на процент. Позитивной динамикой закрылись торги и на Лондонской бирже. Там североморское топливо преодолело отметку в 31 доллар.
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Комментарии
Политика
Песков рассказал, когда лично контактировал с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что контактировал с Владимиром Путиным лично более месяца назад.
RT на русском 08:49
Политика
Пресс-секретарь президента России заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сегодня, 12 мая, сам объявил на брифинге.
Евразия Daily 08:31
Происшествия
В Коми на главу города завели дело из-за детской площадки
Следственные органы возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении главы администрации Инты из-за завышенного контракта на установку детской площадки, сообщает СУСК РФ по Коми.
РИА Новости 08:48
Общество
Кабмин утвердил порядок выплат семьям с детьми
Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми, сообщается на сайте кабмина.
BFM.ru 06:59
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Общество
Одобрены поправки о ваучерах вместо возврата денег туристам
Российские туроператоры и транспортные компании смогут выдавать туристам и пассажирам ваучеры вместо возврата денег, если поездка отменилась из-за коронавируса.
Российская газета 07:55
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
Футбол
Гаврилов рассказал, почему Зинченко не перешел в «Спартак»
Спорт день за днем 07:38
Политика
Путин объявил об окончании нерабочего периода
Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:55
Общество
Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в России
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал хайпом сообщения о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем сообщает официальная статистика, передает «РИА Новости».
РБК 07:17
Экономика
Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно
Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40
Армия и оружие
Норвежцы боятся «российских бомбардировок» из-за американского радара
Жители норвежского города Вардё опасаются военного конфликта с Россией из-за модернизации находящегося здесь радара системы "Глобус", в которой участвуют США.
REGNUM 07:07
Здоровье
В США у детей с коронавирусом выявили новые нехарактерные симптомы
Глава расположенного по соседству штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в прошлую субботу сообщил, что трое инфицированных коронавирусом детей скончались от осложнений, которые не являются характерными для COVID-19.
Наша версия 06:20
Происшествия
Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ
Российская газета 05:44
Хоккей
Кемппайнен продлил контракт со СКА на один год
Piter.tv 08:21
Экономика
Малому бизнесу спишут налоги за второй квартал года
Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.
Агробук 05:00
Общество
Минтруд назвал число получателей новых выплат на детей
Ранее 11 мая во время телеобращения к россиянам президент Владимир Путин сообщил, что на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет будет назначена единоразовая выплата 10 тыс. руб. Позже глава государства подписал указ, в котором также установил дополнительное ежемесячное пособие 5 тыс. руб. с апреля по июнь для семей, воспитывающих детей до трех лет.
РБК вчера в 12:57
Экономика
Выгоду от кредитных каникул освободят от НДФЛ
Материальную выгоду, полученную заемщиком в период кредитных каникул, освободят от НДФЛ.
Российская газета 07:23
Политика
США и Китай приготовились добить мировую экономику
Ситуация может добить мировую экономику, которая, по оценкам многих экспертов, и так из-за пандемии коронавируса впадет в наихудший кризис со времен Второй мировой войны.
Lenta.ru 07:13
Происшествия
В Челябинске за избиение дубинкой задержанного арестован полицейский
В Челябинске возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением спецсредств, в отношении сотрудника полиции, жестоко избившего задержанного.
Российская газета 08:57
Происшествия
Животных в скандальном приюте Якутска убили удушающим препаратом
На днях в деле появились новые обстоятельства: прокуратура Якутска официально заявила, что для умерщвления животных были использованы два препарата, и Центр защиты прав животных "ВИТА" обратился к главе Анестезиологического ветеринарного общества России Евгению Корнюшенкову с просьбой описать их действие.
Интерфакс вчера в 06:12
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Политика
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заразился коронавирусом. Об этом он сообщил лично изданию РИА "Новости".
Bash.News 08:45
Игры
Capcom выпустит несколько крупных игр до марта 2021 года
До 31 марта 2021 года Capcom выпустит несколько крупных новых игр. Об этом представители компании сообщили в отчете перед инвесторами.
CyberSport.ru 01:49
Общество
Решение по «Северному потоку – 2» в Германии примут до 24 мая
Напомним, что обновленную Газовую директиву в Евросоюзе согласовали в минувшем году, причем в рекордные сроки.
Профиль 07:26
Политика
Главной угрозой в польской стратегии безопасности названа Россия
Варшава, 12 мая 2020, 12:49 — REGNUM 12 мая президент и главнокомандующий вооружённых сил Польши Анджей Дуда подписал Стратегию национальной безопасности, которая была одобрена правительством 30 апреля 2020 года.
REGNUM 05:49
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
Здоровье
Евгений Куйвашев обсудил с экспертами этапы выхода из самоизоляции
Сегодня Евгений Куйвашев с экспертами обсудил, как Свердловская область будет выходить из режима самоизоляции.
Globalcity.info 08:38