Мировые цены на нефть растут на усилении оптимизма вокруг экономики США, передает Прайм. Так по состоянию на 7.45 по московскому времени цена фьючерсов на февраль на смесь марки Brent выросла на 0,15%, составив $68,02 за баррель. Февральские фьючерсы нефти марки WTI — на 0,26%, до $61,84 за баррель.

Цены на нефть растут на новостях вокруг экономики США

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