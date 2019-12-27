Энергетика

Expert.ruExpert.ruЦены на нефть растут на новостях вокруг экономики США

Мировые цены на нефть растут на усилении оптимизма вокруг экономики США, передает Прайм. Так по состоянию на 7.45 по московскому времени цена фьючерсов на февраль на смесь марки Brent выросла на 0,15%, составив $68,02 за баррель. Февральские фьючерсы нефти марки WTI — на 0,26%, до $61,84 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Цены на нефть растут

RT на русском00:22

Цены на нефть корректируются в понедельник утром

Московский Комсомолецвчера в 21:35

Нефть дорожает на снижении запасов сырья в США и напряженности на Ближнем Востоке

ПРАЙМ00:30

С начала декабря цена на нефть выросла на 13%

REGNUM00:13

Стоимость нефти Brent закрепилась выше $67 за баррель

Росбалт01:59

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на февраль на Лондонской нефтяной бирже 27 декабря составил $68.16 за баррель

АК&М02:11

Цены на нефть продолжают рост: Brent дороже $68 за баррель

Финмаркет27 декабря в 00:48
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:21, Ашберн
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления силикона

Экспресс газета 01:48
Политика

Захарова пообещала «комплексный ответ» притесняющим Sputnik в Эстонии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ препятствующим работе Sputnik в Эстонии будет «комплексным и интересным».
RT на русском вчера в 18:36
Общество

В России всем гражданским самолётам могут присвоить единое название

Гражданские авиалайнеры, которые производятся в России, могут быть переименованы и преобразованы в линейку самолётов с единым названием.
RT на русском 00:07
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС вчера в 04:53
Хоккей

Марченко рассказал, чего сборной России не хватило в матче с США

Нападающий молодежной сборной России по хоккею Кирилл Марченко прокомментировал поражение в третьем матче чемпионата мира от сборной США (1:3).
ProstoProSport 00:50
Происшествия

В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек

На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Российская газета вчера в 23:22
Экономика

Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры

Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
REGNUM 01:31
Авто

30 декабря Tesla начнёт поставки китайских электромобилей Model 3

Дата начала поставок 30 декабря означает, что завод начнёт отгружать автомобили клиентам всего через 357 дней после начала строительства, что является новым рекордом для мировых автопроизводителей в Китае.
3DNews 27 декабря в 09:35
Общество

ФСБ задержала подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге россиян

ФСБ задержала двух граждан России, которые в новогодние праздники намеревались совершить теракты в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 11:28
Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко рассказал, что предварительные испытания российской зенитной ракетной системы С-500 хотят начать в 2020 году.
Мой Брянск 28 декабря в 05:25
Общество

Роскачество рассказало, какие рыбные консервы нельзя есть

РИА Новости 00:27
Происшествия

Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге

Самолет «Уральских авиалиний», вылетевший из Екатеринбурга в Симферополь, готовится к вынужденной посадке обратно в аэропорту Кольцово, сообщается на портале E1.ru.
Rambler News Service 28 декабря в 06:44
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками за сравнение с Водонаевой

Актер Иван Охлобыстин разместил на своей странице в соцсети новый пост после выпада в адрес телеведущей и модели Алены Водонаевой, которая призвала россиянок «не рожать рабов».
Вечерняя Москва вчера в 20:36
Общество

В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
РБК 01:58
Происшествия

В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей

RT на русском 01:19
Культура

Музыкальный критик рассказал о «еле дышащей на сцене» Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что некоторые артисты, в частности Алла Пугачева, выступая на сцене, показывают "очень печальное зрелище".
Газета.Ru вчера в 22:19
Происшествия

Раздетого мальчика нашли под балконом дома в Подмосковье

Вести.Ru 01:59
Кино

На выходных фильм «Холоп» возглавил российский прокат

Piter.tv 01:15
Происшествия

Под Калугой семь рыбаков провалились под лед, трое погибли

В Калужской области семь рыбаков провалились под лед, трое из них погибли.
Российская газета вчера в 12:19
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 28 декабря в 14:46
Политика

Зеленский раскрыл детали обмена пленными с республиками Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский встретил вернувшихся после обмена в Донбассе украинских военнослужащих и объявил о выполнении первой части «нормандских договоренностей».
Известия вчера в 15:28
Происшествия

Обнародована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате

RuNews24.ru вчера в 06:07
Экономика

Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев

Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге.
РИА Новости вчера в 00:00
Политика

NYT: Помпео и Эспер убеждали Трампа не замораживать помощь Украине

Госсекретарь США Майк Помпео, бывший советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон и глава минобороны США Марк Эспер отговаривали американского лидера Дональда Трампа от решения заморозить военную помощь Украине.
REGNUM 01:28
Футбол

Роналду стал футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Нападающий туринского «Ювентуса» португалец Криштиану Роналду стал игроком года по версии Globe Soccer Awards.
ТК Звезда вчера в 14:34
Спорт

Непряева возглавила общий зачёт «Тур де Ски»

Чемпионат вчера в 07:47
Происшествия

В три детских сада Хабаровска поступили сообщения о минировании

ТАСС вчера в 19:33
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед»

Soccer.ru вчера в 14:50
Футбол

Семак считает, что Кокорин поможет «Зениту» во второй части сезона

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал о состоянии нападающего Александра Кокорина, которого клуб сможет дозаявить на чемпионат России в зимнее трансферное окно.
ProstoProSport 01:46
Политика

Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти

За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
РИА Новости вчера в 12:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное