Мировые цены на нефть растут на усилении оптимизма вокруг экономики США, передает Прайм. Так по состоянию на 7.45 по московскому времени цена фьючерсов на февраль на смесь марки Brent выросла на 0,15%, составив $68,02 за баррель. Февральские фьючерсы нефти марки WTI — на 0,26%, до $61,84 за баррель.

Цены на нефть растут на новостях вокруг экономики США

Общество Бывших бойцов «Беркута» вывезли из СИЗО и доставили в Донбасс Бывших бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящих подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года и пожелавших принять участие в обмене пленными, вывезли из СИЗО и доставили на КПП в Донбассе.

Политика Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года Государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУП и МУП), созданные до вступления в силу закона и действующие на конкурентных товарных рынках, будут ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2025 года.

Музыка Клип Nirvana набрал более миллиарда просмотров на YouTube В информационном агентстве NMW сообщают, что клип на композицию «Smells Like Teen Spirit», исполненную музыкальным коллективом Nirvana, смог набрать более одного миллиарда просмотров на «Ютубе».

Политика Украинский террорист Сенцов считает обмен пленными несправедливым Напомним, украинский журналист Олег Сенцов был осужден на 20 лет в России за подготовку теракта в Крыму в составе террористической группы «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но был помилован и освобожден в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной 7 сентября 2019 года.