Энергетика

Expert.ruExpert.ruЦены на нефть растут на новостях вокруг экономики США

Мировые цены на нефть растут на усилении оптимизма вокруг экономики США, передает Прайм. Так по состоянию на 7.45 по московскому времени цена фьючерсов на февраль на смесь марки Brent выросла на 0,15%, составив $68,02 за баррель. Февральские фьючерсы нефти марки WTI — на 0,26%, до $61,84 за баррель.
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