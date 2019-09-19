Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦены на нефть растут на открытии торгов

Мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,47%, до $64,7 за баррель.
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Цена барреля нефти Brent выросла до 64,7 доллара

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Стоимость нефти Brent подбирается к $65 за баррель

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Нефть подорожала на новой волне опасений из-за ситуации в Саудовской Аравии

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Цены на нефть растут на новостях из Саудовской Аравии

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Мировые цены на нефть растут

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Цена на нефть на мировой бирже упала более чем на 5%

Дождь17 сентября в 17:04
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 03:56, Вашингтон
Происшествия

Задержанные северокорейские суда доставили в Находку

В Находку прибыли задержанные северокорейские суда, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, сообщил РИА Новости представитель погрануправления ФСБ по Приморскому краю.
РИА Новости вчера в 22:33
Общество

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В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
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В колонии-поселении № 14 в поселке Тамтачет в Иркутской области от работы временно отстранили врио начальника.
РЕН ТВ 02:43
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Паулина Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

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Российская газета 18 сентября в 08:13
Происшествия

Мосгорсуд получил обращение прокуратуры о смягчении наказания Устинову

РБК 03:46
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Появилось видео видео пролета Су-27 между скал в Крыму

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Газета.Ru вчера в 12:31
Гаджеты

Хакер рассказал о взломе компьютера с помощью usb-зарядки

Чарльз Хендерсон, руководящий X-Force Red в IBM Security, рассказывает о том, что сравнительно новый способ взлома с помощью модифицированного провода не рассчитан для массовых атак, но обходится очень дёшево и практически безотказен.
ИнфоСМИ 03:39
Происшествия

Кержаков лишился 70 тысяч рублей после встречи с сотрудниками ГИБДД

Александр Кержаков стал беднее на 70 тысяч рублей после встречи с сотрудниками ГИБДД в Петербурге.
АиФ Санкт-Петербург 03:28
Армия и оружие

Раскрыты технические характеристики истребителя МиГ-35

Одним из главных преимуществ МиГ-35 разработчик называет сниженную радиолокационную заметность, четырехуровневое резервирование каждого канала управления, а также авионику нового поколения.
Дни24 03:15
Происшествия

Детей из России облили горящим маслом в Турции

В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей.
Газета.Ru вчера в 20:11
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Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
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Футбол

Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам первого игрового дня Лиги чемпионов Россия смогла немного увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
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Роструд назвал регионы с самыми большими зарплатами

Роструд по данным федерального портала "Работа в России" определил шесть регионов с самым высоким жалованием в стране.
Интерфакс 00:02
Политика

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

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Умерла оперная певица Ирина Богачева

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На брянском вокзале застрелили двух сотрудников спецсвязи

Двое сотрудников спецсвязи были застрелены в ночь на пятницу на железнодорожном вокзале Брянск-Орловский.
Российская газета 03:46
Армия и оружие

В Сети запустили прямую трансляцию штурма «Зоны 51»

Над секретной базой «Зона 51» в штате Невада, которую хотели штурмовать 20 сентября активисты, временно закрыли воздушное пространство даже для аварийных служб.
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Путин наградил сенатора от Татарстана орденом Александра Невского

Член Совета Федерации России Олег Морозов удостоен ордена Александра Невского.
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На хоккеиста «Рязани» напали в раздевалке после матча

Газета.Ru 02:49
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На границе Бурятии задержали идущего в Москву шамана

Интерфакс вчера в 03:28
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Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве

Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru вчера в 07:41
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Прапорщик разобрал и распродал сотни компьютеров Академии ФСБ

Старший техник Академии ФСБ Артур Хайруллин приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении за продажу компьютеров учебного заведения.
Lenta.ru 03:27
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Канье Уэст стал самым высокооплачиваемым рэпером года по версии Forbes

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В России могут отменить профессиональные праздники

Среди нормативных актов СССР и РСФСР, которые признаны устаревшими и отменить которые намерено правительство, есть и такие, которые устанавливают профессиональные праздники.
Газета.Ru 02:53
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«Уфа» примет «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ

«Уфа» примет московский «Спартак» в матче десятого утра Российской Премьер-Лиги.
Нева Спорт вчера в 20:03
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Православные готовятся к празднованию Рождества Богородицы

Фома вчера в 17:20
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Систему взыскания долгов с граждан изменят в России

Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 08:09
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В Париже скончался известный актер Шарль Жерар

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