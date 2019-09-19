Мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,47%, до $64,7 за баррель.

Цены на нефть растут на открытии торгов

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