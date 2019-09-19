Энергетика
Газета.RuЦены на нефть растут на открытии торгов
Мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,47%, до $64,7 за баррель.
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Происшествия
Задержанные северокорейские суда доставили в Находку
В Находку прибыли задержанные северокорейские суда, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, сообщил РИА Новости представитель погрануправления ФСБ по Приморскому краю.
РИА Новости вчера в 22:33
Общество
Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан
В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45
Армия и оружие
Российский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление главнокомандующего американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригана о возможности прорыва российских ПВО.
Lenta.ru 03:07
Происшествия
Проверка проходит в колонии под Иркутском после видео со стриптизом
В колонии-поселении № 14 в поселке Тамтачет в Иркутской области от работы временно отстранили врио начальника.
РЕН ТВ 02:43
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Российская актриса Паулина Андреева, после нескольких лет романа ставшая женой важного отечественного кинематографиста Федора Бондарчука, только что опубликовала первое "официальное" фото с прошедших вчера в Санкт-Петербурге торжеств.
Российская газета 18 сентября в 08:13
Армия и оружие
Появилось видео видео пролета Су-27 между скал в Крыму
Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 между скал. Самолет пролетает в каньоне у плато Мангуп.
Газета.Ru вчера в 12:31
Гаджеты
Хакер рассказал о взломе компьютера с помощью usb-зарядки
Чарльз Хендерсон, руководящий X-Force Red в IBM Security, рассказывает о том, что сравнительно новый способ взлома с помощью модифицированного провода не рассчитан для массовых атак, но обходится очень дёшево и практически безотказен.
ИнфоСМИ 03:39
Происшествия
Кержаков лишился 70 тысяч рублей после встречи с сотрудниками ГИБДД
Александр Кержаков стал беднее на 70 тысяч рублей после встречи с сотрудниками ГИБДД в Петербурге.
АиФ Санкт-Петербург 03:28
Армия и оружие
Раскрыты технические характеристики истребителя МиГ-35
Одним из главных преимуществ МиГ-35 разработчик называет сниженную радиолокационную заметность, четырехуровневое резервирование каждого канала управления, а также авионику нового поколения.
Дни24 03:15
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей.
Газета.Ru вчера в 20:11
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма 01:24
Футбол
Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
По итогам первого игрового дня Лиги чемпионов Россия смогла немного увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
Российская газета 18 сентября в 00:55
Общество
Роструд назвал регионы с самыми большими зарплатами
Роструд по данным федерального портала "Работа в России" определил шесть регионов с самым высоким жалованием в стране.
Интерфакс 00:02
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
RT на русском вчера в 05:49
Шоу-бизнес
Умерла оперная певица Ирина Богачева
Невские Новости 03:32
Происшествия
На брянском вокзале застрелили двух сотрудников спецсвязи
Двое сотрудников спецсвязи были застрелены в ночь на пятницу на железнодорожном вокзале Брянск-Орловский.
Российская газета 03:46
Армия и оружие
В Сети запустили прямую трансляцию штурма «Зоны 51»
Над секретной базой «Зона 51» в штате Невада, которую хотели штурмовать 20 сентября активисты, временно закрыли воздушное пространство даже для аварийных служб.
ТК Звезда 02:41
Политика
Путин наградил сенатора от Татарстана орденом Александра Невского
Член Совета Федерации России Олег Морозов удостоен ордена Александра Невского.
Реальное время 01:06
Хоккей
На хоккеиста «Рязани» напали в раздевалке после матча
Газета.Ru 02:49
Происшествия
На границе Бурятии задержали идущего в Москву шамана
Интерфакс вчера в 03:28
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru вчера в 07:41
Происшествия
Прапорщик разобрал и распродал сотни компьютеров Академии ФСБ
Старший техник Академии ФСБ Артур Хайруллин приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении за продажу компьютеров учебного заведения.
Lenta.ru 03:27
Общество
Канье Уэст стал самым высокооплачиваемым рэпером года по версии Forbes
Коммерсантъ вчера в 18:49
Общество
В России могут отменить профессиональные праздники
Среди нормативных актов СССР и РСФСР, которые признаны устаревшими и отменить которые намерено правительство, есть и такие, которые устанавливают профессиональные праздники.
Газета.Ru 02:53
Футбол
«Уфа» примет «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ
«Уфа» примет московский «Спартак» в матче десятого утра Российской Премьер-Лиги.
Нева Спорт вчера в 20:03
Религия
Православные готовятся к празднованию Рождества Богородицы
Фома вчера в 17:20
Общество
Систему взыскания долгов с граждан изменят в России
Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 08:09
Кино
В Париже скончался известный актер Шарль Жерар
Мойка78 вчера в 15:47