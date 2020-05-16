Энергетика
КомпанияСтоимость нефти Brent поднялась выше 32 долларов
По данным на 09:17 по мск, фьючерсы на Brent с поставкой в июне подорожали на 3,5% относительно уровня закрытия предыдущих торгов и стоили 32,22 доллара за баррель. Впоследствии они начали дешеветь и снизились до 31,9 доллара. Вместе с североморским сырьем выросло и техасское.
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Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется на уровне $31,89 за баррель, WTI превысила $29
Финмаркет15 мая в 11:51
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Комментарии
Общество
Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
Политика
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Москва, 17 мая 2020, 17:42 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией.
REGNUM 10:42
Общество
Анна Попова пояснила, где нужно носить защитные маски при пандемии
Для профилактики заражения КОВИД Роспотребнадзор предписывает гражданам использовать защитные маски на улице, в общественных местах, транспорте, на работе, если человек не находится один в помещении.
Невские Новости 08:08
Общество
Собянин назвал сроки начала записи на тестирование на антитела
Оформить электронную запись на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу москвичи смогут примерно через две-три недели.
РБК 02:20
Политика
Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России
Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения.
REGNUM 11:01
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В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая
Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС 11:34
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Происшествия
Во Франции арестован финансист геноцида в Руанде
Париж, 16 мая 2020, 19:52 — REGNUM Власти Франции арестовали Фелисьена Кабугу, обвиняемого в финансировании геноцида 1994 года в Руанде, 16 мая сообщает Agence France-Press.
REGNUM вчера в 12:52
Энергетика
Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 15 мая в 14:33
Здоровье
В Чечне умерла заразившаяся коронавирусом беременная девушка-медик
В Чечне коронавирусной инфекцией заразились более 50 медиков.
Lenta.ru вчера в 17:19
Футбол
Фанаты «Локомотива» устроили акцию протеста из-за ухода Семина
Фанаты московского "Локомотива" устроили акцию протеста из-за того, что клуб решил не продлевать контракт с наставником "железнодорожников" Юрием Семиным.
Газета.Ru 10:44
Общество
Роспотребнадзор не потерял надежды на сезон отпусков
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что несмотря на пандемию коронавируса сезон летних отпусков на российских курортах все же может состояться.
Московский Комсомолец 03:24
Общество
В мэрии Москвы не ждут ослабления режима самоизоляции раньше 22 мая
Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что преждевременно говорить про ослабление режима самоизоляции в Москве раньше 21-22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:01
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Происшествия
Два человека погибли в аварии с микроавтобусом на Кубани
По предварительным данным, в результате столкновения двух транспортных средств пострадали семь человек и двое погибли.
Газета.Ru 08:37
Общество
Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии
Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
REGNUM 11:50
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
Общество
ЕГЭ по базовой математике в этом году отменили
Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова объяснила, почему было принято решение об отмене ЕГЭ по базовой математике.
ФедералПресс 06:08
Происшествия
Фотограф из Уфы погибла в Дубае, сорвавшись со скалы
РИА Новости 14:05
Общество
В Подмосковье создадут комиссию по вопросам выплат медикам
Комиссия, которая будет принимать обращения по поводу выплат медикам, будет создана в Московской области.
ТАСС 09:02
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru вчера в 15:23
Общество
Оренбургская область продлила режим самоизоляции до 31 мая
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил самоизоляцию до 31 мая, пишет оперштаб региона.
Газета.Ru 12:41
Армия и оружие
Силовики Нацгвардии Украины изнасиловали фотографа из США
Народные новости 13:41
Общество
Минкультуры просит снять ограничения с кинотеатров
"Минкультуры РФ совместно с крупнейшими кинотеатральными сетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению работы кинотеатров", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 13:12
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить сотрудников Гудермесской районной больницы, которые жаловались на нехватку масок, противочумных костюмов и других средств защиты.
Российская газета 12:37
Политика
Зеленский ввёл санкции против Эрмитажа и МГУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводятся санкции сроком на три года в отношении учреждений культуры и науки России.
RT на русском 15 мая в 14:04
Гаджеты
NVIDIA представила процессор Ampere
Длительное время на просторах интернета ходили лишь слухи про графический процессор от компании NVIDIA, а теперь компания официально представила данный процессор.
Megaobzor.com 14 мая в 13:27
Происшествия
В США расстреляли участников поминальной службы
Тринадцать человек были ранены в ходе стрельбы на поминальной службе в американском городе Богалуса (штат Луизиана).
Вести.Ru 13:28
Фигурное катание
Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости 08:26
Общество
Медики в Бельгии устроили «коридор позора» для премьер-министра страны
Персонал одной из больниц в Бельгии устроил так называемый «коридор позора» премьер-министру королевства Софи Вильмес.
Известия 12:25