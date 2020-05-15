Североамериканская нефть WTI продается за 28,2 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com. Цены растут на оптимизме рынка после публикации данных Национального бюро статистики Китая, которые показали продолжение восстановления спроса на нефть и нефтепродукты в стране.

Цены на нефть растут на ожиданиях восстановления спроса

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