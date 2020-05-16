Энергетика
Аргументы и ФактыЦена на нефть марки Brent превысила $32
Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась на 2,15% и достигала отметки $32,13 за баррель. Такой рост наблюдается впервые с 6 мая. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, передает РБК.
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Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется на уровне $31,89 за баррель, WTI превысила $29
Финмаркет15 мая в 11:51
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Комментарии
Футбол
Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию
Правительство Российской Федерации сняло ограничение на въезд в страну иностранных спортсменов и членов тренерских штабов отечественных команд.
Вести.Ru 03:40
Общество
Большинство российских вузов сохранили защиту дипломов и госэкзамен
«77% вузов сохранили и государственные экзамены, и защиту выпускных квалификационных работ, но 23% пошли по другому пути: они оставили только защиту дипломов – как их раньше называли, но в законе это выпускная квалификационная работа – как единственную форму государственной итоговой аттестации», – сказал Фальков в эфире радио «Комсомольская правда».
Взгляд.ру 04:37
Общество
Россиянам разъяснили основание для штрафа за нарушение самоизоляции
МВД разъяснило россиянам, на каком основании они могут быть оштрафованы за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 23:50
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
Происшествия
В центре Саратова на троллейбус упал столб
Обновлено в 11.51: По информации ГИБДД, водитель троллейбуса не справился с управлением и врезался в столб, который от удара пострадал.
Версия-Саратов 03:11
Происшествия
Суд арестовал зампреда пензенского правительства Бурлакова
В субботу, 16 мая, в Пензе по решению Ленинского районного суда был арестован заместитель председателя регионального правительства - министр сельского хозяйства.
Российская газета 04:07
Общество
Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
Здоровье
Голикова: Больницам невыгодно занижать данные о смертности от COVID
Globallookpress Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что больницам невыгодно занижать данные о смертности пациентов от коронавируса, в том числе из-за тарифов на лечение.
РЕН ТВ 04:51
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 мая
Власти разрешили иностранным спортсменам приехать в Россию при пандемии.
РБК 04:09
Космос
99 лет назад на Земле произошла мощнейшая магнитная буря
Мощнейший выброс энергии устремился к нашей планете. 3 суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось» от этой внезапной атаки.
Первый Тульский вчера в 19:15
Фигурное катание
Тарасова в ответ на оскорбление назвала Роднину «дурой законченной»
ФАН вчера в 23:33
Биатлон
Драчев разослал в регионы письма с критикой правления СБР
Руководитель Союза биатлонистов России Владимир Драчев отправил во все региональные федерации письма, где подверг критике решения, принятые на последних заседаниях правления СБР.
ProstoProSport 15 мая в 12:59
Культура
«Пухляш» из клипа Little Big попал в Forbes
Харизматичный танцор из Алтайского края Дмитрий Красилов, известный по участию в клипе Uno группы Little Big, попал в рейтинг 30 до 30 журнала Forbes.
iReactor 02:39
Политика
США допустили размещение ядерных ракет в Польше
«Если Германия хочет сократить ядерные вооружения и ослабить НАТО, то, возможно, Польша, которая платит справедливую долю, понимает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить эти вооружения здесь», — написала дипломат.
Lenta.ru вчера в 07:05
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Общество
В России второй день подряд выявляют менее 10 тысяч заразившихся в сутки
Второй день подряд в России фиксируется суточный прирост выявленных случаев коронавируса ниже 10 тысяч человек, отмечает оперативный штаб.
Газета.Ru 04:41
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Шоу-бизнес
Молодая мама Марина Кравец нежно поздравила мужа с днем рождения
Молодая мама Марина Кравец нежно поздравила мужа с днем рождения Пара долгое время мечтала о малышке.
Экспресс газета 01:42
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
Коммерсантъ вчера в 21:45
Происшествия
Налетчик был травмирован при нападении на автосервис в Выборгском районе
Подозреваемого нашли во всеволожской больнице. Налетчик был травмирован при нападении на автосервис в Выборгском районе.
Konkretno.ru 04:33
Армия и оружие
Четыре борта с российскими военными из Сербии прибудут в Россию 17 мая
«Первый самолёт Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома Батайница (Белград, Сербия) в Российскую Федерацию», — приводит РИА Новости сообщение оборонного ведомства.
RT на русском 03:10
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
Хоккей
СКА ищет вариант обмена форварда Карпова
Петербургский СКА хочет обменять нападающего Максима Карпова, контракт которого рассчитан еще на два сезона.
Нева Спорт 04:54
Происшествия
Посла Китая в Израиле нашли мертвым в своем доме
Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости 04:05
Экономика
Для раздачи россиянам денег просто так стало меньше препятствий
Как выразился глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выдача так называемых «вертолетных денег» гражданам никак не отразится на курсе рубля.
Lenta.ru 15 мая в 06:54
Шоу-бизнес
Мэрилин Керро расстается с мужем
Керро отметила, что супруг Марк Хансен полностью поддержал ее решение. По словам эстонской ведьмы, они расстаются на теплой ноте.
StarHit.ru вчера в 07:00
Общество
Собянин назвал сроки начала записи на тестирование на антитела
Оформить электронную запись на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу москвичи смогут примерно через две-три недели.
РБК 02:20
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о готовности региона с 18 мая начать поэтапное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:13
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23