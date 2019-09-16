Энергетика
Вести.RuМировые цены на нефть взлетели более чем на 15 процентов
Североморская нефтяная смесь марки Brent теперь стоит 69,27 доллара за баррель, нефть марки WTI — 62,66 доллара за баррель. Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим в мире экспортером, сократила добычу нефти более чем в два раза – до 5,7 миллиона баррелей в сутки, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
В понедельник стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent уже поднималась на 19 процентов, до 71,95 доллара за баррель, цена на октябрьский фьючерс на нефть марки WTI вырастала на 15 процентов, до 63,34 доллара, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.Lenta.ru01:56
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