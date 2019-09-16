с чего всё началось

Североморская нефтяная смесь марки Brent теперь стоит 69,27 доллара за баррель, нефть марки WTI — 62,66 доллара за баррель. Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим в мире экспортером, сократила добычу нефти более чем в два раза – до 5,7 миллиона баррелей в сутки, передает РИА Новости.

Мировые цены на нефть взлетели более чем на 15 процентов

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