Мировые цены на нефть продолжают расти после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом свидетельствуют данные торгов. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 8,81%, составив $59,68 за баррель.

Цены на нефть растут после атак дронов на НПЗ в Саудовской Аравии

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