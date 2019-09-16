Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦены на нефть растут после атак дронов на НПЗ в Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть продолжают расти после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом свидетельствуют данные торгов. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 8,81%, составив $59,68 за баррель.
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