Энергетика
RT на русскомЦены на нефть растут после атак дронов на НПЗ в Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть продолжают расти после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом свидетельствуют данные торгов. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 8,81%, составив $59,68 за баррель.
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Происшествия
Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту возле колонии
RT на русском 02:58
Футбол
Игра между «КамАЗом» и «Спартаком» состоится в Набережных Челнах
Матч 1/16 финала Кубка России между «КамАЗом» и московским «Спартаком» проведут в Набережных Челнах.
Коммерсантъ Казань вчера в 03:19
Здоровье
В Петербурге продают куриные полуфабрикаты с листерией
Как сообщает петербургская организация потребителей «Общественный контроль», в 5 из 10 проверенных в лаборатории полуфабрикатов из мяса птицы была превышена допустимая норма содержания КМАФАнМ - количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.
Доктор Питер 03:04
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк сделали трепанацию черепа в Германии
Немецкие медики сделали актрисе трепанацию черепной коробки, чтобы удалить опухоль головного мозга, однако безрезультатно.
Bimru.ru 05:24
Авто
Модернизированная Lada 4x4 может начать продаваться в начале 2020 года
Обновленная вариация легендарного отечественного паркетника LADA 4x4 увидит свет уже в первом месяце следующего года.
Pnzdrive вчера в 00:47
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк навестила маму в больнице
Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна появилась на видео, которое снял Telegram-канал Mash.
Телепрограмма вчера в 13:52
Кино
Народного артиста РСФСР Юрия Колычева нашли мертвым в квартире
Умер народный артист РСФСР Юрий Колычев. Его тело обнаружили в квартире.
Вечерняя Москва вчера в 04:59
Космос
«Роскосмос» думает вернуть космонавтам оружие
Популярная механика вчера в 05:35
Происшествия
Родственники пропавших в Чечне людей подали иск в ЕСПЧ
Родственники восьми человек, исчезнувших в Чечне, подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает правозащитный центр «Мемориал».
Коммерсантъ 04:46
Происшествия
При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека
Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.
RT на русском 04:48
Политика
Освистанный демонстрантами Джонсон покинул брифинг в Люксембурге
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выступить на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов, которая освистала политика и выкрикивала в его адрес оскорбительные лозунги.
РБК вчера в 20:36
Происшествия
Бывшего ополченца ДНР расстреляли на Украине
Газета.Ru вчера в 22:34
Политика
Кремль не получал ответ Эр-Рияда на предложение купить С-400
Саудовская Аравия еще не отреагировала на предложение президента Владимира Путина закупить российские зенитные ракетные системы С-300 или С-400.
РБК 05:30
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Энергетика
«Газпром» заставили поставлять газ через Украину
Lenta.ru вчера в 05:02
Космос
Теорему об отсутствии волос проверили с помощью гравитационных волн
Теорема об отсутствии волос утверждает, что метрика черной дыры полностью определяется всего тремя ее параметрами — массой, угловым моментом (спином) и электрическим зарядом (последним на практике можно пренебречь, поскольку материя в среднем не заряжена).
N+1 05:33
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро из-за подорожания нефти
Рубль укрепился к доллару и евро из-за подорожания нефти В понедельник утром на Московской бирже зафиксировали уверенный рост рубля к доллару и евро из-за резкого повышения цены на нефть после атак на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, сообщает Интерфакс.
Русский дедлайн вчера в 06:15
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Армия и оружие
Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды
Взгляд.ру вчера в 15:16
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов исполнили свой первый свадебный танец под хит Филиппа Киркорова, передает телеканал Москва 24.
Москва 24 14 сентября в 04:00
Политика
Белоруссия раскрыла схему поставок оружия с Украины в Россию
РБК вчера в 19:59
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова не может выгнать из дома бывшего мужа
Певица Татьяна Буланова была замужем за Радимовым с 18 октября 2005 по декабрь 2016-го.
Советы по дому. Лайфхаки вчера в 04:46
Общество
В Москве открывается бутик модного дома дочери Кадырова
Дом моды Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой, открывает первый бутик в Москве, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе модного дома.
РИА Новости вчера в 07:18
Космос
Центру Хруничева осталось изготовить 11 ракет «Протон-М» до завершения их производства
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время форума "Армия-2018" сообщил, что производство ракет "Протон-М" завершится в конце 2020 - начале 2021 года.
ТАСС вчера в 18:02
Общество
Экипаж МКС похвалил Брэда Питта за роль астронавта
Известия вчера в 17:01