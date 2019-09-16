с чего всё началось

Мировые цены на нефть продолжают расти после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом свидетельствуют данные торгов. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 8,81%, составив $59,68 за баррель.

Цены на нефть растут после атак дронов на НПЗ в Саудовской Аравии

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Политика В Кремле прокомментировали атаку дронов на саудовские нефтяные объекты Владимир Путин в курсе атаки дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Политика Путин предложил Саудовской Аравии приобрести С-300 или С-400 Вашингтон и Эр-Рияд могут объединить усилия, чтобы нанести по Ирану "ответный удар" за атаку дронов на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии - по крайней мере, такую идею продвигает Дональд Трамп, пишут американские СМИ.

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Гаджеты Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире Российские цены на iPhone 11 оказались одними из самых высоких в мире, выяснил портал PhoneArena, который сравнивал стоимость представленных новинок от Apple в разных странах.

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