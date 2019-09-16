Энергетика
Газета.RuЦены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов. Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 9,96%, до $66,22 за баррель.
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Армия и оружие
Песков: РФ, Турция и Иран не планируют совместную операцию в Сирии
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия, Иран и Турция не планируют проведение совместной операции в Сирии и в Идлибе в частности.
Московский Комсомолец 14:49
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не использовать WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.
РИА Новости 08:00
Кино
В сети появилась короткометражка по «Миру Юрского периода»
Одна из старейших голливудских студий Universal опубликовала на своем канале в YouTube короткометражный фильм по «Миру Юрского периода».
Профиль 10:45
Кино
Тимур Бекмамбетов снял вертикальный хоррор для Snapchat
Фонтанка.Ру 07:40
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Шоу-бизнес
«Первый канал» анонсировал выпуск «Пусть говорят» о Заворотнюк
Новый выпуск программы «Пусть говорят», который выйдет в эфир вечером 16 сентября, будет посвящен актрисе Анастасии Заворотнюк.
РБК 07:31
Политика
Ведущий Габуния назвал смелостью оскорбление в адрес Путина
Скандальный грузинский телеведущий Георгий Габуния рассказал, что оскорбил в прямом эфире телеканала "Рустави 2" президента России Владимира Путина потому, что "не хочет быть трусом", передает сайт mk.ru.
Газета.Ru 14:23
Здоровье
Этот признак на шее указывает на смертельную болезнь
Очень часто рак крови путают с простудой из-за кашля и болей в груди, повышения температуры, кожного зуда и сильной общей слабости.
Московский Комсомолец 14 сентября в 22:59
Армия и оружие
Грузия запретила кораблю ВМС США заходить в свои территориальные воды
«Американский военный скоростной корабль USNS Yuma находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, однако разрешения на вход экипаж морского судна так и не получил», — сообщает Avia.pro.
Евразия Daily 09:57
Авто
В Уфе выставили на торги арестованные автомобили
Автоновости дня 03:05
Футбол
Гари Невилл: «Агент Погба — позор для всей Европы»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал агента Поля Погба Мино Райолу.
Матч ТВ 11:10
Общество
В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".
Газета.Ru 13:58
Шоу-бизнес
Андрей Разин подтвердил, что у Заворотнюк «все плохо»
Советский, российский продюсер и певец, создатель проекта "Ласковый май" подтвердил, что у лежащей в коме актрисы Анастасии Заворотнюк "все плохо".
Российская газета 10:22
Культура
Ксения Собчак будет новой ведущей шоу «Пусть говорят» на Первом канале
Говорит Москва 13 сентября в 07:27
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Футбол
«Динамо» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
РИА Новости 15:00
Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета 14:35
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Экономика
Глава ВТБ предложил обезопасить взаиморасчеты между Китаем и Россией
Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил обезопасить взаиморасчеты между Китаем и Россией.
Газета.Ru 08:43
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru 08:33
Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс 03:21
Кино
Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.
Kazanfirst.ru 14:18
Армия и оружие
Рябков перечислил повышающие риск ядерного конфликта действия США
Безответственное поведение администрации президента США Дональда Трампа повышает риски ядерного конфликта, заявил в понедельник заместитель главы МИДа Сергей Рябков в эфире программы «Своя правда» на телеканале НТВ.
РБК 14:41
Общество
Кардиолог назвал опасные позы для сна
Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
РИА Новости вчера в 21:36
Культура
Обнаружена ранее неизвестная песня Юлии Началовой
Бывший PR-директор российской певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала журналистам, что в студии исполнительницы уже после ее похорон была обнаружена ранее неизвестная песня.
Петербургский дневник 02:33
Теннис
Румынский ведущий сравнил Серену Уильямс с обезьяной
GoTennis.ru 12:18
Политика
Захарова ответила на заявление о слежке за ФБР из посольства России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления СМИ США о том, что российские дипломаты якобы участвовали в слежке за ФБР.
Газета.Ru 15:06
Футбол
«Ростов» одержал волевую победу над «Ахматом»
Советский спорт 15:25
Общество
Львы смогут очаровать кого угодно, а Водолеям пора раскрыться
Подобрав правильный подход к начальству, вы сможете заложить прочный фундамент для дальнейшего карьерного роста.
Свойкировский.рф 07:59