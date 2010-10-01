Энергетика
REGNUMЦены на нефть растут после обвала
Как сообщало ИА REGNUM, 8 января с достигнутого максимума $71,31 падение цены на нефть составило 8,8%. Падение цены произошло после заявления президента США Дональда Трампа о введении экономических санкций против Ирана в ответ на обстрел баз США в Ираке.
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Происшествия
В здании ЦБ РФ взорвался газовый баллон
Газовый баллон взорвался в офисе Центрального банка в Москве при проведении ремонтных работ, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
Происшествия
В Омске школьница жестоко убила мать с помощью парня
Молодой человек несколько раз ударил женщину ножом. В это же время дочь нанесла матери множество ударов молотком и ножом по голове и телу.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Экономика
Акции «Распадской» выросли на 14% на фоне пожаров в Австралии
Глава группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов говорил, что рост котировок может быть связан с пожарами в Австралии, которая является основным поставщиком коксующегося угля.
Происшествия
Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing
Разбившийся в Тегеране украинский Boeing загорелся еще до столкновения с землей, говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана.
Общество
В Госдуму внесен законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах
В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения сотовой связи в тюрьмах. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 января.
Происшествия
В Омске выжившая в ДТП девушка погибла в аварии в машине скорой помощи
В Омске девушка погибла в результате столкновения автомобиля и машины скорой помощи, в которой она находилась после ДТП.
Политика
Турция поднимет вопрос о «деоккупации» Крыма
«Мой коллега отметил, что Турция поднимет вопрос деоккупации Крыма и освобождения украинских граждан, которые незаконно удерживаются в России и на оккупированных территориях», — написал глава МИД Украины.
Общество
Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму
"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Происшествия
Версии крушения самолета в Иране: почему произошла авиакатастрофа?
Техническая неисправность В Иране назвали причину крушения украинского "Боинга" Самолет со 167 пассажирами разбился на второй минуте полета Через несколько часов после авиакатастрофы официальный представитель международного аэропорта Тегерана сообщил, что причиной крушения стало возгорание двигателя.
Армия и оружие
Готовность к переговорам и угрозы: США направили письмо в СБ ООН
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором обосновала убийство иранского генерала Касема Сулеймани правом на самооборону, при этом выразила готовность американской стороны к переговорам, сообщило агентство Reuters.
Транспорт
Автомобильные штрафы поставят на поток
Новая санкция нужна для внедрения на платных дорогах системы free-flow (свободный поток) — деньги со счета автовладельца списываются автоматически с помощью камер и бесконтактных транспондеров.
Политика
На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»
Из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
Кино
В Сети появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Экономика
Медведев утвердил план приватизации госимущества на 2020–2022 годы
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества, сообщает официальный сайт правительства России.
Общество
Первый канал перенес показ шоу с участием Загитовой на 12 января
Космос
Телескоп TESS обнаружил похожую на Землю экзопланету
Астрономы, работающие с космическим телескопом TESS, обнаружили экзопланету близкого к Земле размера, обращающуюся вокруг звезды TOI 700.
Происшествия
Летевший в Тель-Авив самолет экстренно сел в Шереметьево
Летевший из Москвы в Тель-Авив Boeing-777 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС 9 января.
Политика
Поклонская увидела признаки третьей мировой войны
Самым важным пунктом Поклонская назвала участившиеся попытки США через перевороты свергать режимы в отдельных странах.
Кино
Netflix сделал для фанатов таймлайн «Ведьмака»
В четверг, 9 января, Netflix опубликовал официальную хронологию событий из недавнего сериала "Ведьмак".
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Экономика
Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР
Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР до уровня смежных регионов России.
Политика
Зеленский записал видеообращение после крушения самолета в Тегеране
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам страны после крушения самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина
Общество
В Госдуму внесли проект о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Происшествия
Историка Соколова вернули в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского
Как сообщил ТАСС в четверг адвокат Соколова Александр Почуев, экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка, вошла в заключительную стадию.
Шоу-бизнес
Малышева рассказала, как ей удалось предотвратить рак
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.