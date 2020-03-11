Энергетика

REGNUMREGNUMЦены на нефть растут после обвала

Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
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Цена на нефть Brent выросла на 5% после резкого падения

Rambler News Service02:13

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:22

Котировки нефти начали расти после недавнего обвала в цене

Pravda.Ruвчера в 02:05

Нефть марки WTI дорожает более чем на 3%

ТАССвчера в 22:14

На свыше 3% дорожала нефть марки WTI

Газета.Ruвчера в 22:06

Нефть марки WTI дорожала более чем на 3%

РИА Новостивчера в 21:51

Цены на нефть уверенно растут второй день подряд

Московский Комсомолецвчера в 22:57
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10 марта 15:44 Не поддержал поправку о досрочных выборах в Госдуму;ограничение президентских сроков убирать из Конституции не нужно;допустил обнуление собственных сроков при условии, что это одобрит Конституционный суд.
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Ударивший Голунова экс-полицейский Уметбаев в суде извинился перед ним

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Bloomberg: крупнейшая игровая выставка E3 отменена из-за коронавируса

Игровая выставка Electronic Entertainment Expo, или E3, отменена из-за коронавируса, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 05:57
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Horizon Zero Dawn выйдет на ПК летом 2020 года

Разработчики официально подтвердили выход одного их лучших эксклюзивов для PlayStation 4, Horizon Zero Dawn, на персональных компьютерах.
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Mercedes-Benz показал полностью электрический фургон Vito Tourer

Mercedes-Benz также будет оснащаться большинством своих фургонов Vito европейского рынка с новой автоматической коробкой передач с девятью скоростями (некоторые модели сохранят стандартное руководство с шестью скоростями).
SpeedMe 04:36
Общество

В Киеве до конца марта введут ограничительные меры из-за коронавируса

Ограничительные меры вводятся в Киеве с четверга и до конца марта для предотвращения распространения нового типа коронавируса, сообщил в среду мэр Киева Виталий Кличко.
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В Кении браконьеры убили двух уникальных белых жирафов

ТАСС 03:32
Общество

Таиланд ограничил въезд для россиян

Из-за распространения коронавируса COVID-19 Таиланд решил ужесточить правила въезда для иностранцев.
Вести.Ru 04:45
Авто

В Сети показали фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport

В Сети рассекречены фотографии возрожденной модели внедорожника Ford Bronco Sport.
Rusargument вчера в 02:42
Технологии

Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей

Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей (TON).
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Известный дизайнер Марина Голомаздина потеряла новорожденного сына

Известный дизайнер Марина Голомаздина потеряла своего новорожденного сына, которого родила 6 марта.
Ugpressa.ru 05:19
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Экономика

АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса

В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.
Российская газета 04:32
Энергетика

В Минфине спрогнозировали неизменность цен на бензин в России

Обвал нефтяных котировок не повлияет на стоимость бензина в России. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает ТАСС.
РБК 03:51
Энергетика

Михельсон предложил изменить Энергостратегию-2035

Глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон предложил изменить стратегию до 2035 года. Об этом он сказала, выступая в Совете Федерации.
Finam.Ru 05:56
Происшествия

СК завел новое дело о подлоге и взятке против депутата из Чебоксар

Новое уголовное дело – о взятке в особо крупном размере и служебном подлоге - возбуждено в отношении депутата Чебоксарского городского собрания депутатов, заключенного под стражу по обвинению в растрате и превышении должностных полномочий, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
РИА Новости 05:48
Политика

Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нанесет еще более мощный удар, чем ранее, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе.
РИА Новости 05:16
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Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM 09 марта в 15:25
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru 03:50
Здоровье

В Кузбассе мать больной девочки подала в суд из-за невыдачи лекарств

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность обеспечить лекарствами детей с СМА из федерального бюджета.
РИА Новости вчера в 01:17
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в Россию придет резкое похолодание.
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Роспотребнадзор назвал регионы, где чаще всего фиксируют энцефалит

Регионы СЗФО, Урала, Сибири и Дальнего Востока признаны самыми неблагополучными для распространения клещевого энцефалита.
Российская газета 05:32
Политика

Путин объяснил санкции США против «Северного потока-2»

Путин предположил, что основным мотивом введения ограничений против России могли стать попытки продвинуть на рынках Европы более дорогой сжиженный газ США.
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Политика

Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии

Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал ему не применять силу в Южной Осетии и Абхазии, но не сдержал своего слова.
Газета.Ru 03:11
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском вчера в 04:04
Происшествия

Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко

REGNUM вчера в 13:22
Хоккей

ХК ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи Кубка Гагарина

Московский хоккейный клуб ЦСКА на время приостановил продажи билетов на домашние матчи второго раунда плей-офф Кубка Гагарина после распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина о запрете проведения массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек.
Российская газета 05:50
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Турции

"Тест на коронавирус дал положительный результат у мужчины накануне вечером", - сообщил журналистам в среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
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Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru вчера в 11:27
Общество

Российские работодатели назвали самые дефицитные профессии

Абсолютное большинство работодателей в России назвали дефицитными профессии инженера (100%), а также преподавателя (86%) и врача (84%).
ТАСС 04:02
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