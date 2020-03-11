Энергетика
REGNUMЦены на нефть растут после обвала
Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
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Политика
Госдума проголосовала за обнуление президентского срока
10 марта 15:44 Не поддержал поправку о досрочных выборах в Госдуму;ограничение президентских сроков убирать из Конституции не нужно;допустил обнуление собственных сроков при условии, что это одобрит Конституционный суд.
Общество
Bloomberg: крупнейшая игровая выставка E3 отменена из-за коронавируса
Игровая выставка Electronic Entertainment Expo, или E3, отменена из-за коронавируса, сообщает Bloomberg.
Игры
Horizon Zero Dawn выйдет на ПК летом 2020 года
Разработчики официально подтвердили выход одного их лучших эксклюзивов для PlayStation 4, Horizon Zero Dawn, на персональных компьютерах.
Авто
Mercedes-Benz показал полностью электрический фургон Vito Tourer
Mercedes-Benz также будет оснащаться большинством своих фургонов Vito европейского рынка с новой автоматической коробкой передач с девятью скоростями (некоторые модели сохранят стандартное руководство с шестью скоростями).
Общество
В Киеве до конца марта введут ограничительные меры из-за коронавируса
Ограничительные меры вводятся в Киеве с четверга и до конца марта для предотвращения распространения нового типа коронавируса, сообщил в среду мэр Киева Виталий Кличко.
Общество
Таиланд ограничил въезд для россиян
Из-за распространения коронавируса COVID-19 Таиланд решил ужесточить правила въезда для иностранцев.
Авто
В Сети показали фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport
В Сети рассекречены фотографии возрожденной модели внедорожника Ford Bronco Sport.
Технологии
Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей
Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей (TON).
Шоу-бизнес
Известный дизайнер Марина Голомаздина потеряла новорожденного сына
Известный дизайнер Марина Голомаздина потеряла своего новорожденного сына, которого родила 6 марта.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Экономика
АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса
В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.
Энергетика
В Минфине спрогнозировали неизменность цен на бензин в России
Обвал нефтяных котировок не повлияет на стоимость бензина в России. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает ТАСС.
Энергетика
Михельсон предложил изменить Энергостратегию-2035
Глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон предложил изменить стратегию до 2035 года. Об этом он сказала, выступая в Совете Федерации.
Происшествия
СК завел новое дело о подлоге и взятке против депутата из Чебоксар
Новое уголовное дело – о взятке в особо крупном размере и служебном подлоге - возбуждено в отношении депутата Чебоксарского городского собрания депутатов, заключенного под стражу по обвинению в растрате и превышении должностных полномочий, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
Политика
Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нанесет еще более мощный удар, чем ранее, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Здоровье
В Кузбассе мать больной девочки подала в суд из-за невыдачи лекарств
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность обеспечить лекарствами детей с СМА из федерального бюджета.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в Россию придет резкое похолодание.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал регионы, где чаще всего фиксируют энцефалит
Регионы СЗФО, Урала, Сибири и Дальнего Востока признаны самыми неблагополучными для распространения клещевого энцефалита.
Политика
Путин объяснил санкции США против «Северного потока-2»
Путин предположил, что основным мотивом введения ограничений против России могли стать попытки продвинуть на рынках Европы более дорогой сжиженный газ США.
Политика
Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии
Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал ему не применять силу в Южной Осетии и Абхазии, но не сдержал своего слова.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Происшествия
Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко
Хоккей
ХК ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи Кубка Гагарина
Московский хоккейный клуб ЦСКА на время приостановил продажи билетов на домашние матчи второго раунда плей-офф Кубка Гагарина после распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина о запрете проведения массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Турции
"Тест на коронавирус дал положительный результат у мужчины накануне вечером", - сообщил журналистам в среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Общество
Российские работодатели назвали самые дефицитные профессии
Абсолютное большинство работодателей в России назвали дефицитными профессии инженера (100%), а также преподавателя (86%) и врача (84%).