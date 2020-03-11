Энергетика

REGNUMREGNUMЦены на нефть растут после обвала

Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
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Цена на нефть Brent выросла на 5% после резкого падения

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Стоимость нефти Brent превысила $38 за баррель

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Нефть дорожает на 9-10%, отыгрывая обвал понедельника

ПРАЙМвчера в 06:45
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Возможность принятия поправки об обнулении президентских сроков подтвердил президент России Владимир Путин 10 марта, выступая в Госдуме.
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Тимати показал свои руки без татуировок

Отечественный рэп-исполнитель Тимати продемонстрировал поклонникам, как его руки выглядят без многочисленных татуировок.
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Ударивший Голунова экс-полицейский Уметбаев в суде извинился перед ним

Бывший полицейский Максим Уметбаев, обвиняемый по делу о незаконном задержании журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова, принес ему извинения и заявил, что рад общественному резонансу этого уголовного дела, передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на его арест.
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Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco увеличит предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки.
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Apple отменила презентацию iPhone SE 2

Корпорация Apple отменила презентацию нового смартфона iPhone SE 2, которая должна была состояться в марте.
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Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нанесет еще более мощный удар, чем ранее, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе.
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Госдума приняла во втором чтении проект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Госдума приняла во втором чтении законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Центробанка.
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РБК: от досрочных выборов в Госдуму отказались в последний момент

Поправка о досрочных выборах обсуждалась 10 марта в Госдуме. Идею об этом поддерживали в ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».
Моя Москва.онлайн 01:47
Политика

Около Госдумы проходят одиночные пикеты против поправок к Конституции

У здания Госдумы в центре Москвы проходят одиночные пикеты против принятия поправок к Конституции, сообщили «МБХ медиа».
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Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом

Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
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Сирийская армия зачищает подземные окопы террористов на севере Алеппо

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В столице Пакистана разбился самолет ВВС страны

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К Алексею Навальному пришли судебные приставы

Основатель Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционер Алексей Навальный в Twitter сообщил о том, что к нему домой пришли судебные приставы.
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Группа Little Big представит песню для «Евровидения-2020» 12 марта

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В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Коммерсантъ 00:26
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В Минфине спрогнозировали неизменность цен на бензин в России

Обвал нефтяных котировок не повлияет на стоимость бензина в России. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает ТАСС.
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Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу «На самом деле»

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Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Экс-наставник «Партизана» Николич может сменить Семина в «Локомотиве»

Бывший наставник белградского футбольного клуба "Партизан" Марко Николич может возглавить московский "Локомотив".
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АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса

В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.
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Людмила Артемьева отказалась от съемок в «Сватах-7»

Недавно стало известно, что исполнительница главной роли Людмила Артемьева отказалась от съемок в сериале.
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Вяльбе поздравила Большунова с победой в общем зачёте Кубка мира

РИА Новости 00:48
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ГД поддержала наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
РИА Новости 05:18
Общество

Симоньян прокомментировала новое расследование ФБК

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В Москве из-за коронавируса на месяц ограничили массовые мероприятия

В Москве из-за коронавируса с сегодняшнего дня отменены все спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 13:50
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
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Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
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Миссия НАСА OSIRIS-REx максимально приблизилась к астероиду Бенну

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