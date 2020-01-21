Энергетика
REGNUMЦены на нефть растут после обвала
Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
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Общество
В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева
Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
Происшествия
«Десятка» сбила 17-летнего пешехода на переходе на улице Антонова
По предварительным данным, в 7.30 напротив дома № 3 по улице Антонова 24-летний водитель "ВАЗ-2110" совершил наезд на 17-летнего пешехода, переходившего дорогу через "зебру".
Политика
Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов
Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Политика
Путин объяснил введение США санкций против «Северного потока-2»
Путем введения санкций против «Северного потока-2» США пытаются обеспечить себе преимущество на рынке и поставлять свой сжиженный газ в Европу.
Армия и оружие
Минобороны России опровергло турецкие данные об уничтожении «Панцирей»
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Энергетика
Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке
Аналитик о росте цен на нефть после резкого падения Глава Минэнерго добавил, что восстановление цен на мировом рынке нефти займет, по его мнению, несколько месяцев.
Экономика
Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране
Власти Эстонии объявили о начале кризиса в стране.
Шоу-бизнес
Нюша порадовала поклонников новым фото в купальнике
Молодая мама, певица Нюша долгое время приводила себя в форму с 2018 года, когда заметно поправилась после родов.
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Дочь Малафеева объяснила решение заняться наркоторговлей
Дочь бывшего футболиста сборной России Вячеслава Малафеева Ксения объяснила решение заняться наркоторговлей.
Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила Артемьева отказалась принимать участие в съемках седьмого сезона сериала «Сваты».
Политика
Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»
Украинец предлагает подключить к формату парламентариев. Виктор Медведчук рассказал о встрече парламентариев "нормандской четверки".
Политика
Путин оценил отношения России с США на «троечку с минусом»
"Ну, где-то на троечку", - ответил он в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" на просьбу оценить нынешние отношения двух стран по пятибалльной шкале.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель.
Армия и оружие
Истребители США сопроводили российские Ту-142 на Аляске
Британские ВВС назвали поднятие в небо истребителей обычным ответом на приближение российских Ту-142 и подчеркнули, что оно было скоординировано с несколькими союзниками по НАТО.
Музыка
Little Big перенесла премьеру песни для «Евровидения»
Политика
Эксперт рассказал, какой козырь скрывал Путин
Настоящим «козырем» стало обнуление президентских сроков после принятия новой Конституции, рассказал корреспонденту «Росбалта» доцент кафедры политической психологии факультета психологии СПбГУ Александр Конфисахор.
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области
Четыре человека стали жертвами ДТП с участием грузовика и микроавтобуса на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области.
Политика
Верховный Совет Хакасии собирается на внеочередную сессию
12 марта республиканский парламент соберется на свою внеочередную сессию.
Экономика
Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора
Реформа экологической ответственности бизнеса «вернет на свалки сотни тысяч тонн отходов и увеличит цены в магазинах — рост цен может составить до 22%», — говорится в совместном заявлении ассоциаций.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Технологии
Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей
Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ», находится в ведении Роскомнадзора) разместил на портале госзакупок информацию о заказе на проведение исследования устройства децентрализованных сетей и интернета вещей (Internet of Things, IoT).
Кино
Студия DC хочет вернуть Райана Рейнольдса в свою киновселенную
Warner Bros. хочет, чтобы Райан Рейнольдс вновь снялся в фильмах киновселенной DC, причем, не в роли Зелёного Фонаря.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании и снеге
Резкое понижение температуры и осадки в виде снега ожидаются на европейской территории России во второй половине текущей недели, поэтому надеяться на завершение холодов в этом регионе пока преждевременно, сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Финансы
Банки не зафиксировали повышенного спроса на валюту у россиян
Российские банки не зафиксировали повышенного спроса на покупку долларов и евро.
Общество
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.