Энергетика

ИзвестияИзвестияНефть марки WTI начала дорожать в ходе торгов

В понедельник стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в пике снижалась до $31,02 за баррель. Апрельские фьючерсы нефти WTI торговались на уровне $27,59 за баррель.
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