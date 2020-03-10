Энергетика

REGNUMREGNUMЦены на нефть растут после обвала

Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
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