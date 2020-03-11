Энергетика
REGNUMЦены на нефть растут после обвала
Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
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Комментарии
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
Политика
Госдума приняла закон о поправках в Конституцию
Госдума приняла в третьем чтении президентский закон о поправках в Конституцию.
Общество
В посольстве сообщили россиянам о новых правилах перемещения по Италии
Посольство России в Италии сообщило россиянам о новых правилах перемещения по стране с учетом мер, принятых итальянскими властями из-за эпидемии коронавируса.
Здоровье
Второй в истории человек излечился от ВИЧ
Международная группа медиков подтвердила, что так называемый лондонский пациент стал вторым в истории человеком, чей организм переборол вирус иммунодефицита (ВИЧ).
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Происшествия
В Мексике один человек погиб при столкновении двух составов метро
По меньшей мере один человек погиб и 41 получил ранения в результате столкновения двух поездов в метро в столице Мексики, сообщила в Twitter глава правительства Мехико Клаудиа Шеинбаум.
Общество
«Коммерсантъ» узнал о сокращении запасов устройств Apple в России
Резкое повышение спроса на технику Apple привело к сокращению складских запасов iPhone и к проблемам с розничной доступностью iPad, часов Apple Watch и наушников, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в крупных розничных продавцах Apple.
Авто
В России сертифицирован внедорожник Haval H5
Рамный внедорожник H5 китайского бренда Haval получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в нашей стране.
Политика
Оппозиция подала заявки на митинги в Москве против сроков Путина
Оппозиционные политики Татьяна Усманова из «Открытой России», представительница «Партии перемен» Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о митинге 21 марта против инициативы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Финансы
Эксперт: Нацбанк Украины не очень стремится сдерживать рост доллара
«Следовательно, нельзя исключать, что власть готова спускать на тормозах рост курса доллара до уровня показателей первой половины 2019 года», — подчеркнул специалист.
Общество
Таиланд отменил оформление визы по прибытию в страну для 18 стран
Таиланд отменил выдачу виз по прибытии в страну для граждан 18 стран, в том числе для российских граждан на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Энергетика
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Политика
Шнуров посвятил стихотворение Путину
В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.
Футбол
Покер Иличича принёс «Аталанте» выход в четвертьфинал Лиги чемпионов
Напомним, первый матч завершился победой «Аталанты» со счётом 4:1. Таким образом, итальянский клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Происшествия
В Исторической мечети Москвы умер муэдзин
Историческая мечеть была построена в 1823 году в историческом центре татарской общины Замоскворечья на Большой Татарской улице.
Политика
Путин рассказал об отношениях с президентами США
Со всеми главами Америки лидер России имел конструктивный диалог. Владимир Путин рассказал об отношениях с президентами США.
Происшествия
В Крыму начались обыски у возможных участников «Хизб ут-Тахрир»
В Бахчисарайском районе Крыма силовики начали проводить обыски в домах сразу нескольких местных жителей, подозреваемых в участии в деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила Артемьева отказалась принимать участие в съемках седьмого сезона сериала «Сваты».
Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель.
Происшествия
Установлен ещё один причастный к нападению на российский центр в Киеве
Следствие установило ещё одного гражданина Украины, причастного к нападению на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году.
Наука
Витамин В12 оказался драйвером самоубийства раковых клеток
Витамин В12 оказался способен запускать «программу самоубийства» раковых клеток.
Футбол
Футболистов «Арсенала» закрыли на двухнедельный карантин
Несколько футболистов лондонского «Арсенала» были отправлены на двухнедельный домашний карантин из-за контакта с владельцем греческого «Олимпиакоса» Евангелосом Маринакисом, который заразалися коронавирусом.
Общество
В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными
Власти США уведомили генеральное консульство России в Нью-Йорке о задержании россиянина Кирилла Фирсова.
Политика
Зеленский пообещал довести земельную реформу до конца
На Украине будет доведена до конца земельная реформа при подготовке необходимого закона и подготовки некоторых деталей, сообщает УНИАН со ссылкой на президента страны Владимира Зеленского.
Здоровье
«Горячая линия» по коронавирусу заработала в Хабаровском крае
Управление Роспотребнадзора по региону и региональный минздрав просят жителей Хабаровского края информировать службы о всех случаях возвращения из-за рубежа.
Политика
Спикер Рады не исключил пересмотра закона о языковых квотах
Киев, 11 марта 2020, 09:25 — REGNUM Закон относительно квот украинского языка в СМИ может быть пересмотрен, не исключает председатель Верховной рады Украины (ВРУ) Дмитрий Разумков.
Футбол
Луис Адриано оформил хет-трик за «Палмейрас»
Бывший футболист "Спартака" бразилец Луис Адриано оформил хет-трик в матче между "Палмейрасом" и "Гуарани" в Кубке Либертадорес.