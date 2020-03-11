Энергетика

REGNUMREGNUMЦены на нефть растут после обвала

Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
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На свыше 3% дорожала нефть марки WTI

Газета.Ruвчера в 22:06

Цены на нефть уверенно растут второй день подряд

Московский Комсомолецвчера в 22:57

Нефть марки WTI отыграла ещё 3% после падения котировок

Life.ruвчера в 22:33

Нефть марки WTI дорожает более чем на 3%

ТАССвчера в 22:14

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:22

Нефть марки WTI дорожала более чем на 3%

РИА Новостивчера в 21:51

Нефть после вчерашнего обвала дорожает на 10%

Авторадиовчера в 07:52
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Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

Вести.Ru вчера в 15:17
Политика

Госдума приняла закон о поправках в Конституцию

Госдума приняла в третьем чтении президентский закон о поправках в Конституцию.
Ведомости 03:50
Общество

В посольстве сообщили россиянам о новых правилах перемещения по Италии

Посольство России в Италии сообщило россиянам о новых правилах перемещения по стране с учетом мер, принятых итальянскими властями из-за эпидемии коронавируса.
РБК 02:39
Здоровье

Второй в истории человек излечился от ВИЧ

Международная группа медиков подтвердила, что так называемый лондонский пациент стал вторым в истории человеком, чей организм переборол вирус иммунодефицита (ВИЧ).
News.ru вчера в 09:53
Экономика

АКРА предупредило о приближении финансового кризиса

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Вести.Ru 02:16
Экономика

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Газета.Ru 02:36
Происшествия

В Мексике один человек погиб при столкновении двух составов метро

По меньшей мере один человек погиб и 41 получил ранения в результате столкновения двух поездов в метро в столице Мексики, сообщила в Twitter глава правительства Мехико Клаудиа Шеинбаум.
РИА Новости 04:27
Общество

«Коммерсантъ» узнал о сокращении запасов устройств Apple в России

Резкое повышение спроса на технику Apple привело к сокращению складских запасов iPhone и к проблемам с розничной доступностью iPad, часов Apple Watch и наушников, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в крупных розничных продавцах Apple.
Ведомости 01:51
Авто

В России сертифицирован внедорожник Haval H5

Рамный внедорожник H5 китайского бренда Haval получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в нашей стране.
Тарантас Ньюс 02:21
Политика

Оппозиция подала заявки на митинги в Москве против сроков Путина

Оппозиционные политики Татьяна Усманова из «Открытой России», представительница «Партии перемен» Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о митинге 21 марта против инициативы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Телеканал RTVI вчера в 09:47
Финансы

Эксперт: Нацбанк Украины не очень стремится сдерживать рост доллара

«Следовательно, нельзя исключать, что власть готова спускать на тормозах рост курса доллара до уровня показателей первой половины 2019 года», — подчеркнул специалист.
REGNUM 04:06
Общество

Таиланд отменил оформление визы по прибытию в страну для 18 стран

Таиланд отменил выдачу виз по прибытии в страну для граждан 18 стран, в том числе для российских граждан на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 04:29
Энергетика

В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся

Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Российская газета 02:50
Политика

Шнуров посвятил стихотворение Путину

В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.
Live24 01:06
Футбол

Покер Иличича принёс «Аталанте» выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

Напомним, первый матч завершился победой «Аталанты» со счётом 4:1. Таким образом, итальянский клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
REGNUM 01:39
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru 03:50
Армия и оружие

Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Piter.tv вчера в 06:48
Происшествия

В Исторической мечети Москвы умер муэдзин

Историческая мечеть была построена в 1823 году в историческом центре татарской общины Замоскворечья на Большой Татарской улице.
Интерфакс 03:16
Политика

Путин рассказал об отношениях с президентами США

Со всеми главами Америки лидер России имел конструктивный диалог. Владимир Путин рассказал об отношениях с президентами США.
Piter.tv 03:48
Происшествия

В Крыму начались обыски у возможных участников «Хизб ут-Тахрир»

В Бахчисарайском районе Крыма силовики начали проводить обыски в домах сразу нескольких местных жителей, подозреваемых в участии в деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
Российская газета 03:46
Кино

Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»

Актриса Людмила Артемьева отказалась принимать участие в съемках седьмого сезона сериала «Сваты».
ToDay News Ufa вчера в 07:24
Энергетика

Мировые цены на нефть растут более чем на 3%

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель.
Известия вчера в 22:53
Происшествия

Установлен ещё один причастный к нападению на российский центр в Киеве

Следствие установило ещё одного гражданина Украины, причастного к нападению на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году.
RT на русском 03:47
Наука

Витамин В12 оказался драйвером самоубийства раковых клеток

Витамин В12 оказался способен запускать «программу самоубийства» раковых клеток.
Росбалт вчера в 12:05
Футбол

Футболистов «Арсенала» закрыли на двухнедельный карантин

Несколько футболистов лондонского «Арсенала» были отправлены на двухнедельный домашний карантин из-за контакта с владельцем греческого «Олимпиакоса» Евангелосом Маринакисом, который заразалися коронавирусом.
Lenta.ru 04:39
Общество

В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными

Власти США уведомили генеральное консульство России в Нью-Йорке о задержании россиянина Кирилла Фирсова.
Газета.Ru 03:34
Политика

Зеленский пообещал довести земельную реформу до конца

На Украине будет доведена до конца земельная реформа при подготовке необходимого закона и подготовки некоторых деталей, сообщает УНИАН со ссылкой на президента страны Владимира Зеленского.
Национальное Аграрное Агентство 09 марта в 03:47
Здоровье

«Горячая линия» по коронавирусу заработала в Хабаровском крае

Управление Роспотребнадзора по региону и региональный минздрав просят жителей Хабаровского края информировать службы о всех случаях возвращения из-за рубежа.
PROkhab.ru 01:40
Политика

Спикер Рады не исключил пересмотра закона о языковых квотах

Киев, 11 марта 2020, 09:25 — REGNUM Закон относительно квот украинского языка в СМИ может быть пересмотрен, не исключает председатель Верховной рады Украины (ВРУ) Дмитрий Разумков.
REGNUM 02:25
Футбол

Луис Адриано оформил хет-трик за «Палмейрас»

Бывший футболист "Спартака" бразилец Луис Адриано оформил хет-трик в матче между "Палмейрасом" и "Гуарани" в Кубке Либертадорес.
Bobsoccer 01:35
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