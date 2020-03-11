Энергетика
REGNUMЦены на нефть растут после обвала
Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
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Путин заявил о сохранении транзита газа через Украину в меньшем объеме
Глава государства заявил, что в случае сохранения после этого антироссийских санкций вопрос об их назначении больше не вызовет сомнений.
Политика
Путин допустил свой пятый президентский срок
4. Инициатором обеих поправок стала Валентина Терешкова Депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт Терешкова предложила снять ограничение на число президентских сроков для одного человека после принятия поправок к Конституции.
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Подписчики обсуждают фото Ирины Пеговой в мини-платье
На фотографии Ирина запечатлена в коротком расклешенном платье мятного цвета.
Происшествия
В пункте передержки животных в Якутии нашли 100 мертвых собак и кошек
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В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель.
Энергетика
Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке
Аналитик о росте цен на нефть после резкого падения Глава Минэнерго добавил, что восстановление цен на мировом рынке нефти займет, по его мнению, несколько месяцев.
Шоу-бизнес
Самойлова впервые нарушила молчание после скандала с Джиганом
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова впервые нарушила молчание после скандала, связанного с осложнениями в отношениях супругов, о которых пишут СМИ.
Политика
Эксперт рассказал, какой козырь скрывал Путин
Настоящим «козырем» стало обнуление президентских сроков после принятия новой Конституции, рассказал корреспонденту «Росбалта» доцент кафедры политической психологии факультета психологии СПбГУ Александр Конфисахор.
Происшествия
Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко
Рязань, 10 марта 2020, 20:22 — REGNUM Обнаруженные в лесном массиве возле деревни Лопухи Рязанского района останки принадлежат пропавшей более двух лет назад Екатерине Левченко, которая, возможно, была знакома с рядом фигурантов по делу «Сети» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Шоу-бизнес
Дочку Ирины Шейк запечатлели в алом платье и запачканных колготках на прогулке с мамой
Шейк встретилась с Купером в ресторане. Актера запечатлели папарацци, когда он нес дочку на руках и зацеловывал.
Здоровье
Мигрантам в России ужесточат допуск к работе
В ведомстве предлагают обязать иностранцев — работников отдельных профессий и производств — проходить профилактические медосмотры для допуска к работе.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Общество
По всей Италии ограничат передвижение из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о принятии мер по ограничению передвижения из-за вспышки коронавируса на всю страну.
Армия и оружие
Минобороны России опровергло турецкие данные об уничтожении «Панцирей»
Общество
Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Турции
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подтвердил первый случай заражения коронавирусом нового типа в стране, сообщает местный телеканал NTV.
Здоровье
В Липецкой области все школы закрыли на карантин из-за коронавируса
В Липецкой области школы закрываются на двухнедельный карантин из-за угрозы заражения коронавирусом, заявил пресс-секретарь губернатора области Михаил Шаркшаков.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Общество
Частое мытье рук может навредить здоровью
Врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный объяснил, что часто мыть руки вредно для здоровья.
Общество
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Самые высокие зарплаты в 2019 году получали сотрудники в финансовой и страховой сфере, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Экономика
Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране
Власти Эстонии объявили о начале кризиса в стране.
Спорт
Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Общество
Кумысную поляну назвали «заповедником рыжей полевки в центре Саратова»
Особо охраняемую природную территорию «Кумысная поляна» назвали «заповедником рыжей полевки в центре Саратова».
Технологии
Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей
Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ», находится в ведении Роскомнадзора) разместил на портале госзакупок информацию о заказе на проведение исследования устройства децентрализованных сетей и интернета вещей (Internet of Things, IoT).
Происшествия
Под Исламабадом разбился самолет пакистанских ВВС
Истребитель пакистанских ВВС потерпел крушение в районе столицы страны Исламабада. Об этом сообщила в среду газета The Express Tribune.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери
Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
Шоу-бизнес
Марина Голомаздина стала мамой, но вскоре потеряла сына
Редакция uznayvse.ru хочет добавить, что Марина Голомаздина известна как создательница бренда 12STOREEZ, который она основала вместе с сестрой Ириной.
Общество
Больше половины россиян боятся угона своего автомобиля
Больше половины россиян (58%) задумываются об угрозе угона своего автомобиля, такие данные показывают результаты исследования, проведенного компанией «Delta Системы безопасности».