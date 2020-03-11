Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.

Цены на нефть растут после обвала

Политика Путин допустил свой пятый президентский срок 4. Инициатором обеих поправок стала Валентина Терешкова Депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт Терешкова предложила снять ограничение на число президентских сроков для одного человека после принятия поправок к Конституции.

Шоу-бизнес Самойлова впервые нарушила молчание после скандала с Джиганом Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова впервые нарушила молчание после скандала, связанного с осложнениями в отношениях супругов, о которых пишут СМИ.

Политика Эксперт рассказал, какой козырь скрывал Путин Настоящим «козырем» стало обнуление президентских сроков после принятия новой Конституции, рассказал корреспонденту «Росбалта» доцент кафедры политической психологии факультета психологии СПбГУ Александр Конфисахор.

Происшествия Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко Рязань, 10 марта 2020, 20:22 — REGNUM Обнаруженные в лесном массиве возле деревни Лопухи Рязанского района останки принадлежат пропавшей более двух лет назад Екатерине Левченко, которая, возможно, была знакома с рядом фигурантов по делу «Сети» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Технологии Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ», находится в ведении Роскомнадзора) разместил на портале госзакупок информацию о заказе на проведение исследования устройства децентрализованных сетей и интернета вещей (Internet of Things, IoT).

Происшествия Под Исламабадом разбился самолет пакистанских ВВС Истребитель пакистанских ВВС потерпел крушение в районе столицы страны Исламабада. Об этом сообщила в среду газета The Express Tribune.