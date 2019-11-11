Энергетика

ПРАЙМПРАЙМЦены на нефть растут после падения на торговой неопределенности

По состоянию на 21.18 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,19%, до 62,41 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,03%, до 57,17 доллара за баррель. После заявлений о пошлинах снижение котировок превышало 2%.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:39, Ашберн
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В Москве правоохранительные органы задержали гражданина Австрии за изнасилование 15-летней школьницы.
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Только трое среди членов правительства и руководства администрации Путина сделали прививки от гриппа.
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Недавнее выступление Галкина опубликовали в Youtube – на нем Максим Галкин довольно неожиданно затронул политическую тему, где высмеял российскую власть и, в частности, лично президента России Владимира Путина.
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