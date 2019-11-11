Энергетика
ПРАЙМЦены на нефть растут после падения на торговой неопределенности
По состоянию на 21.18 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,19%, до 62,41 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,03%, до 57,17 доллара за баррель. После заявлений о пошлинах снижение котировок превышало 2%.
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