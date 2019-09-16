Финансы

ВедомостиВедомостиРубль резко подорожал на новостях о росте цен на нефть

Рубль резко подорожал на открытии торгов на Московской бирже в понедельник. Так валюта отреагировала на рост нефтяных котировок из-за двукратного сокращения добычи нефти в Саудовской Аравии.
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