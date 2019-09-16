Рубль резко подорожал на открытии торгов на Московской бирже в понедельник. Так валюта отреагировала на рост нефтяных котировок из-за двукратного сокращения добычи нефти в Саудовской Аравии.

Рубль резко подорожал на новостях о росте цен на нефть

Общество Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.

Политика Освистанный демонстрантами Джонсон покинул брифинг в Люксембурге Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выступить на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов, которая освистала политика и выкрикивала в его адрес оскорбительные лозунги.

Здоровье На какие проблемы со здоровьем может указывать кожный зуд В некоторых случаях кожный зуд сопровождается расстройствами психики, пишет Planet Today.

Шоу-бизнес Внучка Боярского показала фото в мини-платье 20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.

Армия и оружие WP: Пентагон выступил за сдержанный ответ на атаку на Saudi Aramco Министерство обороны США выступает за сдержанный ответ на нападения на предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.

Шоу-бизнес Мазаев рассказал о скорой свадьбе Бондарчука и Андреевой Не успели еще стереться в памяти яркие впечатления от свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова, как в СМИ появилась информация о предстоящем свадебном торжестве еще одной знаменитой пары - режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Гаджеты Обновление Windows 10 «ломает» компьютеры Windows 10 умеет удивлять и не только при работе, но и при обновлении операционки.

Политика В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.

Гаджеты Смартфоны Samsung Galaxy S и Galaxy Note объединятся в одну линейку В Сети сообщают, что обе флагманские линейки смартфонов Samsung могут объединиться в одну. Новое поколение будет называться Galaxy One.

Политика Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.

Политика Волкер предсказал возвращение Крыма в состав Украины Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер выразил уверенность в том, что Крым снова станет частью Украины.

Общество Новая волна бабьего лета придет в Москву 23 сентября РАИМО – 16 сен. В Москве 23 сентября ожидается улучшение погодных условий, которое похоже на старое бабье лето, сообщает РИА Новости.

Политика Дания может остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» Прокладка газопровода в Европу по дну Балтийского моря может задержаться на границе территориальных вод Дании, опасается капитан трубоукладочного судна Кенни Хубен, 16 сентября сообщает Reuters.

Общество На продажу спиртного могут ввести новые ограничения На продажу спиртного могут ввести новые ограничения Законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах, «концептуально» поддержан в правительстве.

Футбол Кокорин и Мамаев выходят на свободу Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу.

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.