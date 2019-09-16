Финансы
ВедомостиРубль резко подорожал на новостях о росте цен на нефть
Рубль резко подорожал на открытии торгов на Московской бирже в понедельник. Так валюта отреагировала на рост нефтяных котировок из-за двукратного сокращения добычи нефти в Саудовской Аравии.
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 21:49, Вашингтон
Армия и оружие
Грузия запретила кораблю ВМС США заходить в свои территориальные воды
Евразия Daily 09:57
Политика
Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
RT на русском 06:57
Гаджеты
Появились первые тесты видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700XT
Компания Sapphire сегодня, судя по всему, представила видеокарту Nitro+ Radeon RX 5700XT.
iXBT.com 09:33
Общество
Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Политика
Освистанный демонстрантами Джонсон покинул брифинг в Люксембурге
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выступить на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов, которая освистала политика и выкрикивала в его адрес оскорбительные лозунги.
РБК 20:36
Происшествия
Шумахера выписали из клиники в Париже
Спорт-Экспресс 05:20
Здоровье
На Камчатке запретили продажу электронных сигарет и вейпов подросткам
Продажа электронных сигарет и вейпов на Камчатке запрещена.
ИА Камчатка 20:14
Здоровье
На какие проблемы со здоровьем может указывать кожный зуд
В некоторых случаях кожный зуд сопровождается расстройствами психики, пишет Planet Today.
Московский Комсомолец вчера в 16:10
Шоу-бизнес
Внучка Боярского показала фото в мини-платье
20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru 06:45
Армия и оружие
WP: Пентагон выступил за сдержанный ответ на атаку на Saudi Aramco
Министерство обороны США выступает за сдержанный ответ на нападения на предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.
ТАСС 20:27
Футбол
Массимо Каррера. 16 сентября — на YouTube-канале «СЭ»
Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на неделе побывал в Москве. Итальянец дал большое интервью «СЭ».
Спорт-Экспресс вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Мазаев рассказал о скорой свадьбе Бондарчука и Андреевой
Не успели еще стереться в памяти яркие впечатления от свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова, как в СМИ появилась информация о предстоящем свадебном торжестве еще одной знаменитой пары - режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой.
Ридус 13:11
Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета 14:35
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Гаджеты
Обновление Windows 10 «ломает» компьютеры
Windows 10 умеет удивлять и не только при работе, но и при обновлении операционки.
The GEEK 03:43
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy S и Galaxy Note объединятся в одну линейку
В Сети сообщают, что обе флагманские линейки смартфонов Samsung могут объединиться в одну. Новое поколение будет называться Galaxy One.
Дни24 11:33
Политика
Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Политика
Волкер предсказал возвращение Крыма в состав Украины
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер выразил уверенность в том, что Крым снова станет частью Украины.
Наша версия 07:30
Общество
Новая волна бабьего лета придет в Москву 23 сентября
РАИМО – 16 сен. В Москве 23 сентября ожидается улучшение погодных условий, которое похоже на старое бабье лето, сообщает РИА Новости.
РИАМО 06:23
Политика
Дания может остановить строительство газопровода «Северный поток — 2»
Прокладка газопровода в Европу по дну Балтийского моря может задержаться на границе территориальных вод Дании, опасается капитан трубоукладочного судна Кенни Хубен, 16 сентября сообщает Reuters.
Красная весна 16:46
Хоккей
Хет-трик Капризова помог ЦСКА победить «Локомотив»
Чемпионат 14:49
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Общество
На продажу спиртного могут ввести новые ограничения
На продажу спиртного могут ввести новые ограничения Законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах, «концептуально» поддержан в правительстве.
Коммерсантъ 18:07
Футбол
Кокорин и Мамаев выходят на свободу
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу.
Вести.Ru 17:11
Космос
«Роскосмос» может вернуть пистолет в экипировку космонавтов
Реальное время вчера в 23:45
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 12:27
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском 06:11