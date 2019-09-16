Финансы

Газета.RuГазета.RuЦены на нефть растут после снижения добычи в Саудовской Аравии

После атаки на НПЗ Саудовская Аравия сократила почти вдвое добычу нефти.
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Маршрутный автобус ПАЗ с 20 пассажирами в Томске в понедельник врезался в столб и опрокинулся на бок, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
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Из-за разногласий с Венгрией Киев не получит приглашение на саммит НАТО в Лондоне, сообщил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
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