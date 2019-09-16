Финансы
Газета.RuЦены на нефть растут после снижения добычи в Саудовской Аравии
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 22:07, Вашингтон
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Экономика
Лукашенко пообещал обсудить с Россией компенсацию за налоговый маневр
Минску и Москве придется вернуться к обсуждению вопроса о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере, проводимый Россией.
РБК 07:32
Общество
Минтруд перечислил самые высокооплачиваемые должности в России
Российское министерство труда назвало самые высокооплачиваемые должности в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.
Газета.Ru 20:25
Авто
Как быстро коллективные иски изменят банковский рынок России
В отношении ведущих банков Великобритании, США и Швейцарии подан коллективный иск из-за манипуляций на валютном рынке.
Банки.ру 01:51
Происшествия
В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
Российская газета 08:06
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В Steam можно бесплатно получить DiRT Rally
CyberSport.ru вчера в 11:05
Кино
Фильм «Оно 2» сохранил лидерство в прокате
Стоит также отметить, что девятую неделю подряд остается в пятерке лидеров фильм студии Walt Disney "Король лев".
Kinonews.ru вчера в 15:57
Экономика
Прожиточный минимум на Украине увеличится в 2020 году на $6,6 в месяц
"Установить в 2020 г. прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 г. - 2027 гривен (около $82), с 1 июля - 2118 гривен (около $86), с 1 декабря - 2189 гривен (около $88,5)", - отмечено в проекте бюджета.
Вести.Финанс 08:37
Политика
Иркутская чиновница уволилась из-за записи с оскорблением тулунчан
Красная весна 04:46
Общество
Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 12:47
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru 20:50
Экономика
Новый налоговый режим обещан богатым регионам
Новый налоговый режим обещан богатым регионам Планы чиновников по расширению эксперимента по налогообложению самозанятых меняются.
Коммерсантъ вчера в 14:21
Армия и оружие
Трамп допустил военный ответ США на атаку против Саудовской Аравии
Дональд Трамп считает военные действия США адекватным ответом на атаку дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Lenta.ru 17:44
Шоу-бизнес
Внучка Боярского показала фото в мини-платье
20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru 06:45
Армия и оружие
Минобороны РФ обнародовало видео с международных учений под Астраханью
Видео масштабной международной тренировки накануне в своём аккаунте в YouTube опубликовало военное ведомство России: Боевые подразделения России и Сербии семь раз были приведены в боевую готовность по обнаружению и сопровождению воздушных целей.
Блокнот Астрахань вчера в 05:33
Происшествия
В Томске автобус с пассажирами врезался в столб
Маршрутный автобус ПАЗ с 20 пассажирами в Томске в понедельник врезался в столб и опрокинулся на бок, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 07:52
Политика
Украина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ
Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.
Газета.Ru 15:37
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 12:27
Политика
Венгрия не пустила Украину на саммит НАТО
Из-за разногласий с Венгрией Киев не получит приглашение на саммит НАТО в Лондоне, сообщил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Взгляд.ру 16:57
Хоккей
Двоих хоккеистов пожизненно дисквалифицировали за драку в Новосибирске
ГТРК Новосибирск 21:28
Интернет
Пользователи сообщили о сбое в работе Google
Пользователи Google из ряда стран столкнулись с проблемами в работе поисковой системы. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector.
RT на русском 21:55