После атаки на НПЗ Саудовская Аравия сократила почти вдвое добычу нефти.

Цены на нефть растут после снижения добычи в Саудовской Аравии

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