Энергетика
Газета.RuЦены на нефть растут после снижения добычи в Саудовской Аравии
Пожар на НПЗ в Саудовской Аравии, который произошел в эти выходные, оказал огромное давление на мировые сырьевые площадки. За сутки нефть подорожала более чем на 10%, попутно отправив в валютное пике доллар и евро. Рубль уже воспользовался неразберихой на рынке и заметно укрепляется на торгах.
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с чего всё началось
В понедельник стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent уже поднималась на 19 процентов, до 71,95 доллара за баррель, цена на октябрьский фьючерс на нефть марки WTI вырастала на 15 процентов, до 63,34 доллара, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.Lenta.ru01:56
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 13:58, Вашингтон
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Политика
США планируют выделить Украине еще $141,5 млн на оборону
Отмечается, что в планах выделить еще $141,5 млн отдельно от $250 млн на инициативу по оказанию помощи Украине.
Газета.Ru 13:10
Шоу-бизнес
У Заворотнюк развились тяжелые осложнения
Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
Газета.Ru 07:55
Кино
Умер актер из «Беверли-Хиллз, 90210» Брайан Терк
В США в возрасте 49 лет ушел из жизни актер Брайан Терк. Известность ему принес сериал «Беверли-Хиллз, 90210».
Телеканал 360° 06:57
Политика
Атаки на Saudi Aramco не обсуждались на встречах Путина в Анкаре
Нападения на нефтяные промыслы Saudi Aramco в Саудовской Аравии не являлись предметом обсуждения на встречах президента России Владимира Путина с главами Ирана и Турции в Анкаре.
Ридус 13:14
Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.
Газета.Ru 03:52
Политика
В небе над Стамбулом российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа
Российский многоцелевой истребитель Су-35 показал свои возможности в небе над турецким Стамбулом. Полет самолета продолжался около 15 минут.
ТК Звезда вчера в 11:05
Политика
Телеканал «112 Украина» заявил о возможности прекращения вещания
Украинский телеканал «112 Украина» заявил о возможности прекращения вещания по решению суда.
RT на русском 12:48
Происшествия
Житель Твери выбросил плачущего младенца с балкона четвертого этажа
В Твери возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, выбросившего месячного младенца с балкона четвертого этажа.
Российская газета 11:50
Политика
Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.
RT на русском 06:57
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Общество
Названа неожиданная опасность парацетамола
Ученые Бристольского университета в Великобритании выяснили, что употребление парацетамола во время беременности может привести к нарушениям в поведении детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет.
Lenta.ru 06:00
Шоу-бизнес
Шепелев напомнил семье Заворотнюк о своей ошибке с Жанной Фриске
Бывший муж певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев призвал семью Анастасии Заворотнюк сделать публичное заявление о ее здоровье.
РБК 13:49
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.
Газета.Ru 10:07
Экономика
Набиуллина поддержала новый вариант пенсионной системы
Центробанк одобрил предложенную Минфином новую пенсионную систему, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах XVII Международного банковского форума «Банки России – XXI век».
Век 02:35
Общество
Кардиолог назвал опасные позы для сна
Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
РИА Новости вчера в 21:36
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Технологии
Около 14 млн записей покупателей и компаний оказались в Сети
Сервер ОФД «Дримкас» управлялся оператором фискальных данных (ОФД). Сейчас они проверяют данные об атаке на сервер и утечке.
Astera 06:23
Армия и оружие
Лидер ИГ рассказал о планах на будущее
Глава террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) самопровозглашенный «халиф» Абу Бакр аль-Багдади записал аудиозапись, где говорит о дальнейших намерениях своей организации.
Lenta.ru 13:01
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал идею о втором названии для региона — Таврида.
RT на русском 11:44
Футбол
Стало известно, когда выйдут на свободу Кокорин и Мамаев
Как сообщает пресса, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу уже 17 сентября. Произойдет это в первой половине дня.
Телепрограмма 12:43
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 10:13
Футбол
Роналду расплакался, увидев неизвестное видео с умершим отцом
Вечерняя Москва 06:38
Политика
Путин рассказал о формировании Конституционного комитета Сирии
Ранее в МИД РФ сообщали, что российская межведомственная делегация обсудила с президентом Сирии Башаром Асадом завершение формирования Конституционного комитета и его запуска.
РЕН ТВ 10:26
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия 12:26
Политика
«Северному потоку-2» может оказаться в патовой ситуации
Судно Solitaire, производящее работы по укладке трубы по дну Балтийского моря в рамках реализации проекта строительства «Северный поток-2», приближается к территории Дании.
Наша версия 13:52