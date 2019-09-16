с чего всё началось

Пожар на НПЗ в Саудовской Аравии, который произошел в эти выходные, оказал огромное давление на мировые сырьевые площадки. За сутки нефть подорожала более чем на 10%, попутно отправив в валютное пике доллар и евро. Рубль уже воспользовался неразберихой на рынке и заметно укрепляется на торгах.

Цены на нефть растут после снижения добычи в Саудовской Аравии

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