Энергетика
News.ruЦены на нефть растут после снижения накануне
Стоимость эталонных марок нефти увеличилась после принятия в США законопроекта об экстренном финансировании борьбы с коронавирусом. Фьючерсы нефтяной смеси марки Brent с поставкой в мае выросли на лондонской ICE до $51,79, прибавив в цене $0,66 (1,29%).
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В 1895 году первый в истории лауреат Нобелевской премии по физике Вильгельм Рентген случайно открывает рентгеновское излучение, полученное им на первом ускорителе электронов — катодной трубке.
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Ускоритель темной материи упростит физикам ее поиски
Ученые из Канады и США описали метод увеличения энергии частиц темной материи, который должен упростить их регистрацию в детекторах.
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