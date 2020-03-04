Энергетика

News.ruNews.ruЦены на нефть растут после снижения накануне

Стоимость эталонных марок нефти увеличилась после принятия в США законопроекта об экстренном финансировании борьбы с коронавирусом. Фьючерсы нефтяной смеси марки Brent с поставкой в мае выросли на лондонской ICE до $51,79, прибавив в цене $0,66 (1,29%).
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Нефть упала ниже $50 из-за коронавируса и разногласий ОПЕК+

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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла более чем на 3%

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Лидеры России и Турции по итогам почти шестичасовых переговоров в Москве согласовали документ по урегулированию в сирийской провинции Идлиб.
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Комитет Госдумы не принял поправку об ограничениях для детей депутатов

Большую часть поправок к Конституции от КПРФ и «Справедливой России» комитет по законодательству Госдумы отклонил.
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Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

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Количество погибших в результате торнадо в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, увеличилось до 25, есть пропавшие без вести жители.
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Китаец, излечившийся от коронавируса, умер от повторного заражения

Ученые: Повторно заразившиеся коронавирусом пациенты не опасны По последним данным, всего в мире зарегистрировано 95 481 случев заражения Covid-2019, 3 285 пациентов умерли.
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В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова

Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинская сторона должна подавать воду в Крым, поскольку это является «вопросом гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова.
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Взрыв произошел в воинской части в Мурманской области

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В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

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Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 3042

В Китае число смертельных случаев в результате заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, увеличилось до 3042.
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ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
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Как Владимир Путин и Реджеп Эрдоган решили прекратить огонь

Как Владимир Путин и Реджеп Эрдоган решили прекратить огонь 5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Москве провели переговоры о ситуации в Идлибской зоне и подписали протокол не только о прекращении огня, но даже и о совместном патрулировании на одном из самых горячих участков.
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Правительство РФ создало комиссию по повышению устойчивости экономики

Правительство России создало комиссию по повышению устойчивости российской экономики, говорится на сайте кабинета министров.
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Под Хабаровском под лёд провалился автомобиль с людьми

Неподалёку от Хабаровска на реке Амур под лёд провалился автомобиль УАЗ с людьми.
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В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории

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В Госдуму внесли закон о сдерживании цен на лекарства при эпидемии

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