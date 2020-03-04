Стоимость эталонных марок нефти увеличилась после принятия в США законопроекта об экстренном финансировании борьбы с коронавирусом. Фьючерсы нефтяной смеси марки Brent с поставкой в мае выросли на лондонской ICE до $51,79, прибавив в цене $0,66 (1,29%).

Общество В Петербурге студента из Италии проверят на коронавирус Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Общество Суд оштрафовал ФБК за нарушение закона об иноагентах Симоновский районный суд Москвы оштрафовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 500 000 руб. за нарушение закона об иноагентах (ст. 19.34 КоАП), сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

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Общество Правительство запретило вывоз медицинских масок из России Ограничения приняты для предупреждения дефицита защитных средств Правительство страны ввело временный запрет на вывоз из России отдельных видов медицинских изделий.

Происшествия В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество Около половины дел по наркотикам в России не дошло до суда Количество преступлений, дела о которых были переданы в суд, составляет чуть больше половины от числа возбужденных уголовных дел, и эта доля год от года уменьшается: если в 2016 году полиции удалось довести до суда около 118 тыс. дел (почти 60%), то в 2019 году до суда дошло чуть больше 99 тыс. дел, или около половины от числа зарегистрированных преступлений.

Политика Партии смогут наблюдать за голосованием по поправкам в Конституцию Глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала чушью заявления о том, что наблюдение на общероссийском голосовании по поправке в Конституцию будут осуществлять только общественные палаты, партии также смогут принять участие.

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Гаджеты «МегаФон» продаст смарт-часы по трейд-ин Компания «МегаФон» запустила программу трейд-ин для «умных» часов в своей розничной сети: теперь покупатели смогут сдать смарт-часы Apple или Samsung и купить новое устройство со скидкой до 20%.

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