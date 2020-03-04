Энергетика
News.ruЦены на нефть растут после снижения накануне
Стоимость эталонных марок нефти увеличилась после принятия в США законопроекта об экстренном финансировании борьбы с коронавирусом. Фьючерсы нефтяной смеси марки Brent с поставкой в мае выросли на лондонской ICE до $51,79, прибавив в цене $0,66 (1,29%).
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Происшествия
Вновь поступили сообщения о минировании нескольких самолётов в России
Пассажирский самолёт А320, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево, сел в Омске после получения сообщения о минировании.
Общество
Новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в России
Новый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в России, сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб.
Футбол
«Интер» интересуется Маркосом Алонсо
«Интер» интересуется защитником «Челси» Маркосом Алонсо, сообщает Goal.com со ссылкой на Calciomercato.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Футбол
В полуфинале Кубка России встретятся «Зенит» и «Спартак»
В полуфинале Кубка России встретятся петербургский футбольный клуб «Зенит» и московский «Спартак».
Общество
В Петербурге студента из Италии проверят на коронавирус
Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Политика
Новый украинский министр называл Зеленского кумиром быдла и слугой Кремля
Новый министр правительства Украины Олег Немчинов, назначенный Верховной Радой 4 марта, ранее критиковал президента Владимира Зеленского и называл его слугой Кремля.
Общество
Суд оштрафовал ФБК за нарушение закона об иноагентах
Симоновский районный суд Москвы оштрафовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 500 000 руб. за нарушение закона об иноагентах (ст. 19.34 КоАП), сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Экономика
В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Общество
Правительство запретило вывоз медицинских масок из России
Ограничения приняты для предупреждения дефицита защитных средств Правительство страны ввело временный запрет на вывоз из России отдельных видов медицинских изделий.
Происшествия
В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»
Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация.
Общество
Около половины дел по наркотикам в России не дошло до суда
Количество преступлений, дела о которых были переданы в суд, составляет чуть больше половины от числа возбужденных уголовных дел, и эта доля год от года уменьшается: если в 2016 году полиции удалось довести до суда около 118 тыс. дел (почти 60%), то в 2019 году до суда дошло чуть больше 99 тыс. дел, или около половины от числа зарегистрированных преступлений.
Общество
Шнуров в стихах ответил на слова Смирнова об образовании для девочек
Музыкант Сергей Шнуров в стихах прокомментировал слова протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова о "ненужности" образования для девочек.
Политика
Партии смогут наблюдать за голосованием по поправкам в Конституцию
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала чушью заявления о том, что наблюдение на общероссийском голосовании по поправке в Конституцию будут осуществлять только общественные палаты, партии также смогут принять участие.
Кино
Премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Двадцать пятый фильм об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесли в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника отправят в колонию
Солдата срочной службы Руслана Мухатова, обвиненного в издевательствах над сослуживцами в войсковой части поселка Горный в Забайкальском крае, приговорили к двум годам заключения условно.
Происшествия
Тело «торговца наркотиками» Федорова с рельс убрал помощник машиниста
Как известно, вечером 26 декабря 2019 года на железнодорожных путях в районе ул. 15-й Рабочей было найдено обезглавленное тело 25-летнего омича.
Общество
Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника
Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за то, что она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника, сообщает портал TMZ со ссылкой на иск.
Гаджеты
«МегаФон» продаст смарт-часы по трейд-ин
Компания «МегаФон» запустила программу трейд-ин для «умных» часов в своей розничной сети: теперь покупатели смогут сдать смарт-часы Apple или Samsung и купить новое устройство со скидкой до 20%.
Кино
Главную роль в сериале «Властелин колец» сыграет Макс Болдри
Происшествия
На смотрящего за Бурятией вора в законе Квежовича завели уголовное дело
Управление Следственного комитета России (СКР) по Республике Бурятия возбудило уголовное дело против смотрящего за регионом 35-летнего вора в законе Гурама Чихладзе, известного в криминальных кругах как Квежович.
Шоу-бизнес
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа
Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Происшествия
На Урале просят арестовать фигуранта дела о смерти архитектора
После смерти Кротова следователи переквалифицировали статью на более тяжелую - часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).
Биатлон
Губерниев: написавшая донос на Логинова девушка опиралась на слова Тихонова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что на российского биатлониста Александра Логинова написали донос, опираясь на слова четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
Политика
Путин сравнил Касперского с Илоном Маском
Шоу-бизнес
Кэти Перри ждет ребенка от Орландо Блума
Кэти Перри, американская популярная певица, ждет первенца от Орландо Блума.
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.