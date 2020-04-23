с чего всё началось

Цены фьючерсов на нефть продолжают рост в четверг на 4-5% после того, как президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей.

Цены на нефть растут после угроз Трампа против Ирана

Общество Меркель оценила ситуацию с коронавирусом в Германии Германия находится в начале периода пандемии коронавируса, заявила канцлер страны Ангела Меркель в ходе своего выступления в Бундестаге. 28

Экономика Банкам хотят запретить блокировать счета без объяснения причин По словам главы кабмина, банки не смогут без объяснения причин расторгнуть договор или отказаться от совершения операций по указанию клиента. 2

Общество Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения Владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев назвал сроки возобновления международного авиасообщения. 247

Происшествия В Кемеровской области загорелось село Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20. 78

Армия и оружие Глава МВД Ливии обвинил ЧВК Вагнера в применении химического оружия Глава МВД созданного при поддержке ООН правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага обвинил бойцов российской ЧВК Вагнера в применении химического оружия на территории страны, сообщает агентство Anadolu. 5

Футбол УЕФА выразил позицию по поводу допуска клубов к еврокубкам Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил позицию по поводу допуска клубов к еврокубкам.

Происшествия Начальник МЧС Забайкалья Басов приехал к большому пожару у села Иван Огонь подошёл к селу на расстояние около километра. МЧС на окраине Ивана с обеих сторон выставило цепь пожарных машин.

Здоровье Кардиохирург рассказал о профилактике коронавируса Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

Политика Лукашенко заявил об отсутствии планов закрывать границы Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии необходимости в закрытии государственных границ республики на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Общество Закупивший просроченные ИВЛ депутат Аникеев объяснился Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев, который закупил аппараты ИВЛ во Владимирскую больницу, поддержал возбуждение уголовного дела. 33

Общество Миронов поручил ввести пропускную систему в Ярославской области Глава региона подтвердил информацию о запуске системы Губернатор Ярославской области подтвердил: да, на ярославщине введут систему электронных пропусков. 51

Авто Объявлены цены на внедорожники Haval H5 Рамный внедорожник Great Wall Hover возвращается на наш рынок под именем Haval H5. 74

Общество Жители Петербурга подали иск из-за ограничительных мер по коронавирусу Свыше 20 жителей Петербурга подали в суд коллективный иск о признании недействующими некоторые ограничительные меры, установленные правительством в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространения COVID-19. 980

Происшествия В Башкирии мужчине предъявили обвинение в серии двойных убийств Отмечается, что с 2008 по 2011 годы в Башкирии были совершены три двойных убийства.

Биатлон СБР принял решение о созыве внеочередной конференции Драчеву в свою очередь вскоре могут объявить вотум недоверия - СБР созывает внеочередную конференцию.

Общество Сотрудники «Ведомостей» публично раскритиковали нового главреда Сотрудники «Ведомостей» в статье на сайте издания раскритиковали исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова. 2