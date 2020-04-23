с чего всё началось

Цены фьючерсов на нефть продолжают рост в четверг на 4-5% после того, как президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей.

Цены на нефть растут после угроз Трампа против Ирана

Гаджеты В России стартуют продажи бюджетного iPhone SE Продажи iPhone SE второго поколения стартуют в пятницу в более чем 40 странах, включая Россию, где новинка будет стоить 39,9 тысячи рублей. 36

Происшествия МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости. 14K

Экономика «Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию. 66

Общество Верховный суд разъяснил судам, как работать в условиях коронавируса Нерабочие дни не считать выходными Верховный суд дал исчерпывающие разъяснения по части соблюдения процессуальных и исковых сроков и это в целом положительный момент, отмечает Яков Гаджиев из юридической компании «Юков и партнеры»: суд четко сказал, что в период с 30 марта по 30 апреля течение всех сроков – за исключением особых категорий дел – приостанавливается. 4

Авто Опубликованы цены на рамный внедорожник Haval H5 В России новый китайский внедорожник Haval H5, который пришел на смену модели Hover, будет предлагаться по цене от 1,1 млн рублей. 90

Экономика Центробанк допустил отток вкладов Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%). 269

Здоровье В Бразилии за сутки зафиксировали рекордное число жертв COVID-19 Число летальных исходов после последствий коронавируса в Бразилии впервые превысило 400 за сутки.

Общество Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19. 188

Космос Исчезнувшая экзопланета оказалась облаком пыли Собрав и проанализировав всю доступную архивную информацию «Хаббла» о Дагоне, аризонские астрономы пришли к выводу, что он все же не планета, а облако пыли, образовавшееся от столкновения двух объектов размером примерно в 200 км каждый. 6

Футбол Варди и его семья покрасили волосы в основной цвет «Лестера» 33-летний англичанин вместе с семьей покрасил волосы в синий цвет и принял участие в челлендже «Big night spin», в котором нужно прокрутиться вокруг мяча 10 раз и попробовать попасть по воротам.

Общество Минобрнауки РФ рассчитывает начать учебный год 1 сентября Москва, 22 апреля 2020, 12:31 — REGNUM Новый учебный год в России начнётся 1 сентября, на такой вариант ориентируется Министерство образования и науки. 106

Политика Горбачев назвал виновников срыва перестройки Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев. 2,5K

Политика Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению. 166

Происшествия В Приморье преступники вывезли в Китай тысячи кубометров леса В течение двух лет преступники вывезли с территории Приморья в Китай по поддельным документам десятки тысяч кубометров ценных пород древесины. 10