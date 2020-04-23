Энергетика
ИнтерфаксЦены на нефть растут после угроз Трампа против Ирана
Цены фьючерсов на нефть продолжают рост в четверг на 4-5% после того, как президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей.
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с чего всё началось
"Я проинструктировал ВМС США, чтобы они обстреливали и уничтожали любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море", - написал Трамп в твиттере.Интерфакс00:48
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