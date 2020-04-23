Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксЦены на нефть растут после угроз Трампа против Ирана

Цены фьючерсов на нефть продолжают рост в четверг на 4-5% после того, как президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось
"Я проинструктировал ВМС США, чтобы они обстреливали и уничтожали любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море", - написал
 Трамп в твиттере.
Интерфакс00:48

Подробнее о событии

Цены на нефть растут после указа Трампа атаковать агрессивные корабли Ирана

Газета.Ru07:14

Цены на нефть растут благодаря угрозам Трампа

Росбалт02:59

Трамп обещает топить иранские корабли на главной нефтяной магистрали

Независимая газетавчера в 12:48

Мировые цены на нефть растут этим утром почти на 10%. Стоимость барреля марки Brent превысила 22 доллара

Эхо Москвы01:34

Цены на нефть растут после угроз Трампа против Ирана

Интерфакс00:48

Цена на нефть Brent выросла почти на 13% на фоне угроз США в адрес Ирана

РБК01:58

Топить иранские корабли. Трамп нашел способ поднять цены на нефть

Капитал странывчера в 10:17
Показать все источники
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 18:36, Ашберн

Комментарии

Общество

Собянин предложил распространить пропускной режим на всю Россию

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести пропускную систему в других регионах по примеру Москвы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:07
9K
Общество

Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
4,7K
Экономика

Россиянам объяснили невозможность раздачи денег просто так

Россиянам объяснили невозможность раздачи денег просто так.
Lenta.ru 18:10
5
Музыка

Роттердам заявил о готовности принять «Евровидение-2021»

По данным нидерландской прессы, Роттердам готов в следующем году принять песенный конкурс "Евровидение", если будет принято такое решение.
Московский Комсомолец 14:02
4
Происшествия

В Мурманской области коронавирус нашли еще у 57 человек

Мурманск, 24 апреля 2020, 00:45 — REGNUM В Мурманской области подтвердили еще 57 положительных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, число зараженных в регионе выросло до 663.
REGNUM 17:45
77
Экономика

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

Программа будет действовать до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 20%, цель кредитования – жилье в новостройке.
Ведомости 15:40
767
Авто

Начал продаваться недорогой аналог кросса Nissan X-Trail

Концерн Nissan и производитель из Китая Dongfeng сообщили о начале реализации нового паркетника Venucia Star, сконструированного на обновленной архитектуре Nissan X-Trail.
Pnzdrive 02:21
Здоровье

Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечении коронавируса

В сообщении депздрава подчеркивается: если в ходе обследования выяснится, что пациенту необходима госпитализация, она незамедлительно будет организована через скорую помощь.
Российская газета 09:13
31
Экономика

Собираемость платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%

Якушев добавил, что из-за этого может появиться определенное отставание отрасли ЖКХ, в связи с этим Минстрой готовит дополнительный антикризисный план.
Интерфакс 05:32
139
Происшествия

В Тамбовской области умер первый зараженный коронавирусом

Первый пациент, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в Инжавинском районе Тамбовской области.
ТАСС 12:47
23
Происшествия

В Ярославской области обрушился пешеходный мост

Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье.
REGNUM вчера в 09:38
35
Армия и оружие

Минобороны получило два модернизированных ракетоносца Ту-160

Министерство обороны России получило два ракетоносца Ту-160, которые прошли модернизацию.
Газета.Ru 11:03
4
Хоккей

Легендарному тренеру Владимиру Крикунову - 70 лет

23 апреля отмечает своё 70-летие один из самых выдающихся воспитанников кирово-чепецкого хоккея, заслуженный тренер России и Белоруссии, мастер спорта международного класса Владимир Крикунов.
ГТРК Вятка 04:18
Авто

Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta

Для сравнения, самая дешевая версия LADA Granta в Казахстане стоит 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 09:21
69
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина впервые вышла на связь из больницы

Дни24 13:03
4
Авто

Новый пикап Hyundai станет массовым автомобилем

Hyundai Santa Cruz станет массовой глобальной моделью. Предварительная цена пикапа - от 25 тыс. долларов (1,8 млн. рублей).
Новые автомобили 13:03
1
Экономика

Государство поможет погасить ипотечные кредиты многодетным семьям

Государство поможет полностью или частично погасить ипотечные кредиты многодетным.
Пятый канал 10:45
68
Общество

Собянин призвал не заниматься самолечением от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 23 апреля, заявил, что не стоит заниматься самолечением от коронавируса, так, 2/3 скончавшихся — это те, кто пытался лечиться сам.
Известия 12:07
18
Наука

В слезах заразившейся итальянки нашли следы коронавируса

В Италии в слезах пожилой женщины медики нашли следы коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 10:15
33
Здоровье

Медики нашли новое осложнение от коронавируса

Sputnik Таджикистан 08:10
21
Энергетика

Польша отказалась от российской нефти

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Reuters, Польша купила у Саудовской Аравии рекордное количество тонн нефти сорта Arab Light.
ToDay News Ufa 00:49
75
Здоровье

Главный пульмонолог России о коронавирусе, его последствиях и 20-летних пациентах на ИВЛ

В России уже более 60 тысяч человек заразились коронавирусом, и долгожданное плато, после которого специалисты ожидают спад эпидемии, до сих пор не наступило.
Lenta.ru 17:02
Политика

Лукашенко раскритиковал меры Европы по борьбе с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по обеспечению устойчивой работы экономики и соцсферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации подверг критике меры ряда стран Европы по борьбе с корнавирусом.
Парламентская газета 17:06
1
Шоу-бизнес

Призвала оставаться дома голая Вера Брежнева с подоконника

Evo-rus.com 08:58
Политика

Младшая сестра Ким Чен Ына может возглавить КНДР

Комсомольская правда вчера в 15:13
99
Общество

В ВОЗ назвали оптимистичной ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние три дня вызывает осторожный оптимизм, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Известия 14:43
1
Интернет

«Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров

Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS.
Газета DAILY 14:09
59
Музыка

The Rolling Stones посвятили сингл коронавирусу

ТАСС 17:54
1
Авто

В России открыли автосалон новых советских автомобилей

Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета 01:03
53
Общество

Китай закрыл въезд в Харбин из-за второй вспышки коронавируса

Сегодня власти Китая заблокировали въезд в город Харбин - он находится в провинции Хэйлунцзян, которая граничит сразу с тремя российскими регионами.
РЕН ТВ 02:45
51
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное