с чего всё началось

Цены фьючерсов на нефть продолжают рост в четверг на 4-5% после того, как президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей.

Цены на нефть растут после угроз Трампа против Ирана

Общество Собянин предложил распространить пропускной режим на всю Россию Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести пропускную систему в других регионах по примеру Москвы, сообщает РИА "Новости". 9K

Музыка Роттердам заявил о готовности принять «Евровидение-2021» По данным нидерландской прессы, Роттердам готов в следующем году принять песенный конкурс "Евровидение", если будет принято такое решение. 4

Происшествия В Мурманской области коронавирус нашли еще у 57 человек Мурманск, 24 апреля 2020, 00:45 — REGNUM В Мурманской области подтвердили еще 57 положительных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, число зараженных в регионе выросло до 663. 77

Экономика Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% Программа будет действовать до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 20%, цель кредитования – жилье в новостройке. 767

Авто Начал продаваться недорогой аналог кросса Nissan X-Trail Концерн Nissan и производитель из Китая Dongfeng сообщили о начале реализации нового паркетника Venucia Star, сконструированного на обновленной архитектуре Nissan X-Trail.

Здоровье Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечении коронавируса В сообщении депздрава подчеркивается: если в ходе обследования выяснится, что пациенту необходима госпитализация, она незамедлительно будет организована через скорую помощь. 31

Происшествия В Ярославской области обрушился пешеходный мост Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье. 35

Хоккей Легендарному тренеру Владимиру Крикунову - 70 лет 23 апреля отмечает своё 70-летие один из самых выдающихся воспитанников кирово-чепецкого хоккея, заслуженный тренер России и Белоруссии, мастер спорта международного класса Владимир Крикунов.

Авто Новый пикап Hyundai станет массовым автомобилем Hyundai Santa Cruz станет массовой глобальной моделью. Предварительная цена пикапа - от 25 тыс. долларов (1,8 млн. рублей). 1

Общество Собянин призвал не заниматься самолечением от коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 23 апреля, заявил, что не стоит заниматься самолечением от коронавируса, так, 2/3 скончавшихся — это те, кто пытался лечиться сам. 18

Энергетика Польша отказалась от российской нефти Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Reuters, Польша купила у Саудовской Аравии рекордное количество тонн нефти сорта Arab Light. 75

Здоровье Главный пульмонолог России о коронавирусе, его последствиях и 20-летних пациентах на ИВЛ В России уже более 60 тысяч человек заразились коронавирусом, и долгожданное плато, после которого специалисты ожидают спад эпидемии, до сих пор не наступило.

Политика Лукашенко раскритиковал меры Европы по борьбе с коронавирусом Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по обеспечению устойчивой работы экономики и соцсферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации подверг критике меры ряда стран Европы по борьбе с корнавирусом. 1

Общество В ВОЗ назвали оптимистичной ситуацию с коронавирусом в Москве Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние три дня вызывает осторожный оптимизм, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. 1

Интернет «Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS. 59

Авто В России открыли автосалон новых советских автомобилей Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах. 53