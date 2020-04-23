с чего всё началось

Цены фьючерсов на нефть продолжают рост в четверг на 4-5% после того, как президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей.

Цены на нефть растут после угроз Трампа против Ирана

Авто В России открыли автосалон новых советских автомобилей Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах. 7

Общество Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции. 1K

Хоккей Советский хоккеист Мальцев находится в состоянии искусственной комы РИА "Новости" / Владимир Федоренко Легендарный советский хоккеист Александр Мальцев находится в состоянии искусственной комы в одной из клиник Германии, об этом рассказал главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов.

Происшествия В Челябинской области отмечен существенный рост случаев коронавируса Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о существенном приросте случаев коронавирусной инфекции в регионе за сутки. 171

Общество Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев. 108

Здоровье В Москве начали испытывать методику лечения COVID-19 гелием В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса гелием, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. 85

Шоу-бизнес Вера Брежнева показала кадры с первой веб-фотосессии На карантине певица Вера Брежнева решила опробовать новый формат фотосессии — на веб-камеру. Свои снимки певица опубликовала в Instagram. 7

Армия и оружие Путин подписал указ о новых полномочиях начальника Генштаба ВС РФ Москва, 22 апреля 2020, 23:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин утвердил ряд новых полномочий начальника Генерального штаба Вооруженных сил.

Происшествия Минздрав Кубани сообщил о смерти 16 пациентов с коронавирусом Два новых летальных случая зафиксированы в Краснодаре, это 61-летний мужчина, поступивший 16 апреля с диагнозом внебольничная пневмония, острая респираторная вирусная инфекция коронавирусной этиологии (COVID-19), а также 75-летняя женщина с двусторонней пневмонией. 6

Политика Песков оценил ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты Москва, 22 апреля 2020, 14:41 — REGNUM В российских регионах ведётся ежедневная работа по выявлению случаев дефицита средств индивидуальной защиты для медработников, заявил 22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 296

Происшествия В Курской области подтверждено ещё 32 случая заражения коронавирусом Курск, 23 апреля 2020, 11:27 — REGNUM В Курской области 23 апреля подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба. 11

Энергетика Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% Киев, 23 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В апреле 2020 года оптовая цена на газ для населения Украины снизилась на 15% по сравнению с мартом, сообщили 22 апреля в пресс-службе НАК «Нафтогаз». 1

Общество В России за сутки выявили 4774 новых случая коронавируса За минувшие сутки в России коронавирусом заразились еще 4774 человека. Общее число инфицированных составляет 62773.