с чего всё началось

Цены фьючерсов на нефть продолжают рост в четверг на 4-5% после того, как президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей.

Цены на нефть растут после угроз Трампа против Ирана

Политика Дональд Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США Американский президент Дональд Трамп подписал распоряжение о временном запрете на иммиграцию в США. Об этом 23 апреля сообщает Reuters. 26

Общество Росстандарт назвал добровольными новые нормы разлива крепкого алкоголя «Коммерсантъ» 23 апреля писал, что крепкий алкоголь в маленьких бутылках может исчезнуть из продажи, так как с 1 июля вступает в силу новый стандарт разлива. 25

Общество Жители Петербурга подали иск из-за ограничительных мер по коронавирусу Свыше 20 жителей Петербурга подали в суд коллективный иск о признании недействующими некоторые ограничительные меры, установленные правительством в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространения COVID-19. 690

Происшествия Итальянские чиновники пойдут под суд из-за смертей от коронавируса Создатель группы Лука Фуско, чей отец погиб из-за вызванной коронавирусом COVID-19 в Бергамо, подчеркивает, что медицинские работники — ни в коем случае не цель его кампании. 1

Происшествия В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. 1,3K

Хоккей Гендиректор «Динамо» намерен бороться за Овечкина с «Вашингтоном» Генеральный директор хоккейного «Динамо» Евгений Кровопусков признался, что клуб поборется за нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после завершения контракта с командой Национальной хоккейной лиги.

Экономика Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс». 2,3K

Экономика Банкам хотят запретить блокировать счета без объяснения причин По словам главы кабмина, банки не смогут без объяснения причин расторгнуть договор или отказаться от совершения операций по указанию клиента.

Футбол «Челси» может купить двух футболистов «Лилля» Руководство "Челси" рассматривает вариант с приобретением двух игроков французского "Лилля".

Шоу-бизнес Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано. 71

Происшествия В Петербурге трое неизвестных похитили женщину Трое неизвестных в медицинских масках насильно усадили молодую женщину в иномарку на улице Тельмана в Санкт-Петербурге и увезли в неизвестном направлении, ведется розыск злоумышленников, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области. 14

Здоровье Вторая волна: в США опасаются новой атаки коронавируса Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд рассказал The Washington Post, что власти страны опасаются второй волны COVID-19, которая может совпасть по времени с сезонным гриппом. 259

Авто Chevrolet начал продавать модель, которая дешевле Lada Granta Компактные коммерческие авто Chevrolet Damas и Labo, которые начали производить на мощностях «СарыаркаАвтоПром» месяц назад, поступили в продажу в Казахстане. 47

Экономика Банк России предсказал новый отток вкладов По итогам марта вклады физических лиц сократились на один процент, в основном в иностранной валюте. 44

Армия и оружие В Иране заявили о готовности атаковать американские корабли Тегеран, 23 апреля 2020, 13:45 — REGNUM Американские корабли, которые будут угрожать безопасности Ирана, будут атакованы вооружёнными силами страны.

Общество На Дону выявили еще 71 случай заражения коронавирусом Только за последние сутки специалисты выявили еще 71 случай заражения.

Авто На техосмотре владельцы легковых автомобилей сэкономят 1,5 млрд рублей Новые правила прохождения техосмотра, принимаемые для минимизации издержек бизнеса и граждан в этой сфере, позволят владельцам легковых автомобилей сэкономить 1,5 млрд рублей за 3 года, а владельцам автобусов – 350 млн рублей за 5 лет. 34