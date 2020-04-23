Энергетика
ИнтерфаксЦены на нефть растут после угроз Трампа против Ирана
Цены фьючерсов на нефть продолжают рост в четверг на 4-5% после того, как президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
"Я проинструктировал ВМС США, чтобы они обстреливали и уничтожали любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море", - написал Трамп в твиттере.Интерфакс00:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 07:09, Ашберн
Комментарии
Политика
Дональд Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США
Американский президент Дональд Трамп подписал распоряжение о временном запрете на иммиграцию в США. Об этом 23 апреля сообщает Reuters.
Телеканал RTVI вчера в 19:22
Общество
Собянин рассказал об эффективности цифровых пропусков в Москве
Автоматический контроль цифровых пропусков в Москве показал свою эффективность. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 05:51
Общество
Росстандарт назвал добровольными новые нормы разлива крепкого алкоголя
«Коммерсантъ» 23 апреля писал, что крепкий алкоголь в маленьких бутылках может исчезнуть из продажи, так как с 1 июля вступает в силу новый стандарт разлива.
РБК 05:56
Общество
Турецкие отели хотят отказаться от системы «все включено»
Турецкие отельеры подумывают отказаться от системы "все включено" из-за коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 21:09
Общество
Жители Петербурга подали иск из-за ограничительных мер по коронавирусу
Свыше 20 жителей Петербурга подали в суд коллективный иск о признании недействующими некоторые ограничительные меры, установленные правительством в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространения COVID-19.
Газета.Ru 06:47
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России
Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Происшествия
Итальянские чиновники пойдут под суд из-за смертей от коронавируса
Создатель группы Лука Фуско, чей отец погиб из-за вызванной коронавирусом COVID-19 в Бергамо, подчеркивает, что медицинские работники — ни в коем случае не цель его кампании.
Lenta.ru 05:39
Шоу-бизнес
Умерла автор песен «Ласкового мая» Алла Гольцева
Российская газета 05:59
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Политика
Песков о блокировке Telegram: исходим из ситуации де-юре
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости ориентироваться на решение суда по блокировке мессенджера Telegram.
Вести.Ru 06:01
Здоровье
В Свердловской области зарегистрировано 28 новых случаев коронавируса
Случаи COVID-19 зарегистрированы в восьми больницах Свердловской области, рассказал губернатор Свердловской области.
РБК Екатеринбург 03:43
Хоккей
Гендиректор «Динамо» намерен бороться за Овечкина с «Вашингтоном»
Генеральный директор хоккейного «Динамо» Евгений Кровопусков признался, что клуб поборется за нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после завершения контракта с командой Национальной хоккейной лиги.
News.ru 05:51
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Экономика
Банкам хотят запретить блокировать счета без объяснения причин
По словам главы кабмина, банки не смогут без объяснения причин расторгнуть договор или отказаться от совершения операций по указанию клиента.
Парламентская газета 06:28
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
Футбол
«Челси» может купить двух футболистов «Лилля»
Руководство "Челси" рассматривает вариант с приобретением двух игроков французского "Лилля".
Sport.ru 05:59
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
Происшествия
В Петербурге трое неизвестных похитили женщину
Трое неизвестных в медицинских масках насильно усадили молодую женщину в иномарку на улице Тельмана в Санкт-Петербурге и увезли в неизвестном направлении, ведется розыск злоумышленников, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 03:19
Здоровье
Вторая волна: в США опасаются новой атаки коронавируса
Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд рассказал The Washington Post, что власти страны опасаются второй волны COVID-19, которая может совпасть по времени с сезонным гриппом.
РЕН ТВ 21 апреля в 23:23
Общество
Начальник ВМА ушел с должности из-за заражения курсантов коронавирусом
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун ушел с должности из-за заражения части курсантов COVID-19, сообщает в четверг Минобороны России.
РИА Новости 06:50
Наука
Ученые оценили эффективность «Арбидола» при лечении от коронавируса
Исследователи оценили эффективность «Арбидола» при лечении от китайского коронавируса.
Evo-rus.com 03:44
Происшествия
Коронавирус: в травматологии абаканской больницы заразился медик
Из-за инцидента отделение закрыли на карантин. Сколько пациентов и медиков находится под замком станет известно позднее.
Юг Сибири 00:23
Авто
Chevrolet начал продавать модель, которая дешевле Lada Granta
Компактные коммерческие авто Chevrolet Damas и Labo, которые начали производить на мощностях «СарыаркаАвтоПром» месяц назад, поступили в продажу в Казахстане.
Тарантас Ньюс вчера в 11:31
Происшествия
В России врача жестко задержали из-за забытых дома документов
Сотрудники ГИБДД потребовали документы, на что женщина ответила, что забыла их дома.
Lenta.ru 05:53
Политика
В Кремле знают о расследовании США из-за сделок с фьючерсами на нефть
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели информацию о том, что американские власти ведут расследование по подозрительным сделкам с нефтяными фьючерсами.
РЕН ТВ 06:31
Экономика
Банк России предсказал новый отток вкладов
По итогам марта вклады физических лиц сократились на один процент, в основном в иностранной валюте.
Lenta.ru 06:50
Армия и оружие
В Иране заявили о готовности атаковать американские корабли
Тегеран, 23 апреля 2020, 13:45 — REGNUM Американские корабли, которые будут угрожать безопасности Ирана, будут атакованы вооружёнными силами страны.
REGNUM 06:45
Общество
На Дону выявили еще 71 случай заражения коронавирусом
Только за последние сутки специалисты выявили еще 71 случай заражения.
КП - Ростов-на-Дону 03:56
Авто
На техосмотре владельцы легковых автомобилей сэкономят 1,5 млрд рублей
Новые правила прохождения техосмотра, принимаемые для минимизации издержек бизнеса и граждан в этой сфере, позволят владельцам легковых автомобилей сэкономить 1,5 млрд рублей за 3 года, а владельцам автобусов – 350 млн рублей за 5 лет.
Автоновости дня вчера в 03:10
Биатлон
СБР принял решение о созыве внеочередной конференции
Драчеву в свою очередь вскоре могут объявить вотум недоверия - СБР созывает внеочередную конференцию.
Газета.Ru 05:40